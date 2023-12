Oroscopo del 21 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 dicembre.

Grazie alla Luna nel segno, la famiglia vive un momento benefico. I figli Ariete, specialmente quelli nati nella seconda decade, mostrano una personalità impetuosa sotto l'influenza di Marte. Nonostante questo, si fanno perdonare con il loro calore e generosità. In amore, i progetti più ambiziosi vengono favoriti dalla Luna, specialmente per coloro nati nella seconda decade. Nel lavoro, completate gli impegni per godervi le feste natalizie. Per quanto riguarda il denaro, fate affidamento sui segni di Fuoco come Leone, Ariete e Sagittario.

Una giornata indimenticabile grazie al favoloso Nettuno dei Pesci. Organizzati, controlla e supera gli ostacoli in famiglia. I bambini Toro sono irrequieti, stimolati dai transiti di Giove e Urano. Attenzione all'alimentazione, specialmente per i nati a maggio. Amore e lavoro in evoluzione. Fatica a lavoro ma concludi bene. Venere in Scorpione affatica i Toro della seconda decade. I segni portafortuna per il Lotto sono Vergine, Capricorno e Toro.

La risoluzione di una controversia patrimoniale in famiglia porta compromessi intelligenti e soddisfazione per i nati in maggio. I bambini del segno beneficiano dell'atmosfera natalizia, mostrando bellezza e giocosità. I single hanno molte opportunità di flirt, mentre le coppie possono ravvivare l'intimità. Sul lavoro si chiariscono questioni e si preparano le feste con allegria. Nel denaro, il segno è portato al gioco, soprattutto al Lotto, con i segni d'Aria come compagni ideali.

Il transito planetario tra Pesci e Toro, con Saturno, Nettuno, Giove e Urano, continua ad influenzare la vostra vita, portando cambiamenti controllabili. Oggi i transiti planetari offrono soddisfazione. Nel campo amoroso, potrete risolvere con sensibilità punti in sospeso con il partner. Sul lavoro, l'attività sarà facilitata dagli astri. Per quanto riguarda le finanze, i segni d'Acqua come Pesci, Scorpione e Cancro sono i più intuitivi per giocare al Lotto.

Il vostro umore si equilibra grazie alla vostra irresistibile simpatia. I bambini del Leone si mostrano molto comunicativi e desiderano attirare l'attenzione su di sé. La vostra salute è ottima se siete nati dal 17 al 23 agosto. In amore, riceverete dolci dimostrazioni d'affetto. Al lavoro, siete un esempio di responsabilità per i vostri colleghi. Avete la possibilità di provare la fortuna al gioco. I vostri compagni ideali sono il Sagittario, l'Ariete e il Leone stesso.

Queste festività di fine anno saranno affrontate con serietà e consapevolezza grazie alla coppia planetaria Saturno-Nettuno. Anche se più maturi, non mancherà la voglia di svagarvi e alleggerire l’ambiente. I bambini del vostro segno vivono questi transiti in modo creativo e positivo, grazie a Urano. In amore, Giove vi porta soddisfazione e innamoramento, con successi erotici per i single d'agosto. Sul lavoro, Saturno suggerisce calma e prudenza. Nel denaro, potrete cimentarvi nel gioco del Lotto con i vostri compagni di elemento più fortunati.

Marte vivacizza il Sagittario, umore scintillante. Adorati in famiglia. Bimbi della Bilancia giudicanti, intelligenti. Stupiranno con valutazioni razionali e senso di giustizia. In amore sfida avventure per cuori solitari. Aperti all'esperienza emotiva e sentimentale. Coppie in armonia, miglioramenti materiali. Nel lavoto fatica compensata, concluso impegno fondamentale. Organizzazione festività natalizie. Coinvolgete compagni di elemento al Totocalcio per provare fortuna.

Gli astri sorridono ai nativi dello Scorpione, con diverse configurazioni favorevoli. Tuttavia, è importante mantenere il controllo emotivo, soprattutto nelle relazioni familiari. Venere mette in luce il talento dei vostri bambini, mentre per voi adulti l'amore sarà ricercato e conteso. Sul lavoro, esponete le vostre ragioni con convinzione ma senza farsi sfruttare. In ambito finanziario, una promettente opportunità richiede una valutazione attenta. Plutone dona alle terze decadi una visione a lungo termine.

Oggi la Luna vi regala buon umore, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I bambini più piccoli sono pieni di vitalità e curiosità, quindi lasciateli esplorare. Marte aiuta i più grandi a esprimersi in modo appropriato. Nel campo dell'amore, se festeggiate il compleanno dal 17 al 20 dicembre, avete grandi opportunità, quindi approfittatene. Al lavoro, se appartenete alla terza decade, i risultati saranno eccellenti grazie al transito di Marte. Nel campo finanziario, se volete giocare al Lotto, unitevi ad altri segni di Fuoco per massimizzare le possibilità.

Plutone, da anni nel vostro segno, mostra ora i suoi benefici effetti, soprattutto se siete nella terza decade. L'oroscopo dei bambini Capricorno rivela un bisogno di divertirsi durante le feste, grazie alla socievolezza promossa da Saturno e Giove. In amore, Plutone e Venere vi rendono sicuri di voi stessi per sperimentare conquiste erotiche. Sul lavoro, risolvere le questioni con i colleghi è prioritario per sentirvi sereni, chiudendo gli impegni con tranquillità. Se desiderate giocare al Lotto, unitevi ai segni del vostro elemento.

Una Luna vivace nel segno amico dell'Ariete favorisce la vostra disponibilità al compromesso. In famiglia, riuscirete a trovare comprensione tra diverse anime e punti di vista. I bimbi dell'Aquario, con innata intelligenza, affrontano la fase finale di dicembre con un po' di stanchezza. Le indicazioni planetarie sono positive e mettono in luce la socievolezza del segno. In amore, esprimete affetto con forza e ne sarete ripagati. Nel lavoro, ci si prepara per le vacanze natalizie con responsabilità. Nel denaro, provate la fortuna con il Lotto e compagni di elemento come i Gemelli, la Bilancia e l'Aquario.

La giornata planetaria è positiva, con particolare enfasi sulla famiglia. Le vostre intuizioni si rivelano preziose mentre i bambini del vostro segno mostrano vitalità e audacia grazie all'influenza di Giove, Urano, Venere e Plutone. Dopo le feste, potreste considerare attività sportive di squadra per i maschietti e danza o pattinaggio artistico per le femminucce. In amore, dimostrate la vostra abilità nel gestire i rapporti familiari e l'intesa con la persona accanto è totale. Nel lavoro, il bilancio dell'anno è discretamente positivo grazie all'appoggio dei pianeti nel 2023. Per quanto riguarda il denaro, se avete intenzione di giocare al Lotto, lasciatevi guidare dai segni affini: Cancro, Scorpione e altri Pesci.