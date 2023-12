Oroscopo del giorno, le previsioni per il 18 dicembre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 dicembre.

Il Sole guida le vostre azioni fortunate, siate fieri! La vostra personalità amante della vita trova modo di esprimersi in famiglia. Pensate a un regalo natalizio per il vostro partner. Seguite l'impulso e cercate l'oggetto che suscita meraviglia e stupore. Marte vi rende impulsivi, ma prendetevi qualche minuto per riflettere prima di agire. Luna in Pesci vi aiuta nella scelta. Affrontate molte sfide, ma Marte vi aiuta a gestire tutto con successo. Come segno maschile, siete attratti dal calcio. Apprezzate i calciatori quotati e valorizzate il coraggio e la creatività nel gioco.

Giove, protettore del Toro, accompagna la vostra giornata se siete della prima decade. La previsione astrologica è positiva. Vi identificate nella personalità del partner, pensando a ciò che lo o la rende felice. Giove, pianeta della comunicazione, vi spinge anche a informarvi su oggetti o servizi interessanti per il vostro amore. Siete attenti anche nella scelta dei regali, superando la reputazione di essere taccagni. Potreste deliziare il partner con creazioni gastronomiche. Plutone, Urano, Saturno e Luna sono alleati. Affrontate la giornata con determinazione. Vi appassionate al calcio e alle partite con amici e vecchi compagni di scuola. Nel segno del Toro, brillano le abilità dei portieri. I migliori sono di questo segno.

La fase attuale può portare momentanea stanchezza, ma non dovete preoccuparvi troppo. Grazie all'appoggio di Giove e Urano, il cielo si presenta sereno ma variabile. In amore, divertimento e girovagare sono parte integrante del vostro spirito. Tuttavia, quando scegliete un regalo, non pensate solo a voi stessi. Utilizzate la vostra lucidità e intelligenza per immedesimarvi nella personalità di chi vi ama. Giove vi sostiene in questa riflessione. Per quanto riguarda il lavoro, se avete ancora molti impegni che vi tengono in fibrillazione, prendetevi il tempo necessario senza andare in tilt. Riuscirete a portare tutto a termine nel migliore dei modi. Infine, fate attenzione a non trascurare lavoro, famiglia e amore per la passione del calcio. Anche se siete appassionati, è importante non mettere da parte impegni e situazioni importanti.

Giornata brillante e magnifica per voi. Luna, Saturno, Urano, Giove e Nettuno in angolo benefico tra Toro e Pesci portano buoni auspici. Intuizioni giuste per non fallire. Regalo speciale alla persona amata per dimostrare tutto l'affetto. Riflessione attenta sulle attitudini e piaceri autentici. Liberi professionisti in cultura, comunicazione, arte. Progetto impegnativo ultimato grazie a Saturno, Urano, Venere, Nettuno, Luna e Giove positivi. Appassionati di sport acquatici, ma anche calcio. Carattere viscerale con pensiero dominante verso questa passione, in particolare nei soggetti maschili. Calciatori del segno noti per gioco di estro e attenta difesa.

Una giornata luminosa e promettente in tutti i settori, soprattutto per il benessere familiare. Se sei nato nella terza decade, il Sole ti sorride particolarmente. In amore, i transiti planetari offrono opportunità per esprimere affetto con un regalo natalizio. Nel lavoro, potresti incontrare rallentamenti con Urano dissonante, ma prenditi il tempo per organizzarti meglio. Sei appassionato di calcio e ami l'atmosfera festosa delle partite. Il tuo segno è dominato dal Sole, quindi è naturale essere attratti da questo sport popolare.

Nuovo giorno armonico per voi, grazie alla dolcezza e all'energia di Giove nel Toro. In amore, il vostro intuito vi guida nella scelta migliore per il regalo della vostra dolce metà. Nel lavoro, trovate soluzioni creative nonostante il caos circostante. Nel denaro, il calcio vi affascina e analizzate le mosse dei calciatori con temperamento critico.

Dicembre vi invita al relax e alla rigenerazione dopo un periodo faticoso. In amore, dedicate tempo e cure cercando sempre il meglio per il partner. Nel lavoro, mantenete l'equilibrio e non vi fate coinvolgere in polemiche esterne. Nelle finanze, il calcio risveglia la vostra passione, ma attenzione ai commenti taglienti.

Ottimo firmamento astrale oggi, soprattutto se siete Scorpioni della terza decade. Plutone nel Capricorno vi dà grinta per emergere, mentre Mercurio vi porta fortuna in ogni impresa. Preparate un dono per il vostro partner durante queste festività. Nel lavoro, sfruttate la razionalità e l'aiuto di Saturno e Mercurio per eccellere. Passione per il calcio? Tanti calciatori appartengono al vostro segno, dimostrando il vostro talento e impegno nel gioco del pallone.

Marte, astro della passione e del divertimento, vi accompagna durante la giornata, donandovi leggerezza e spirito vivace. Nel campo dell'amore, Saturno potrebbe creare qualche tensione, ma cercate di superare le divergenze e di capire le vere esigenze della persona amata. Sul lavoro, la vostra determinazione sarà evidente, soprattutto se lavorate nel settore pubblico. Riguardo alle finanze, avrete una grande passione per il calcio, così come le donne del vostro segno.

Con determinazione e puntualità, raggiungete i vostri obiettivi stabiliti, soprattutto se appartenete alla prima e terza decade del vostro segno. Urano, uno dei vostri pianeti dominanti, nel Toro con la Luna in Pesci, vi dà energia e compatibilità. Grazie al transito di Giove e Nettuno, avete un intuito infallibile per scegliere un regalo significativo per il vostro partner. Se lavorate in campo intellettuale o della comunicazione, l'aspetto di Saturno vi porta al successo. Se siete appassionati di calcio, seguite le partite con calma e lucidità, giudicando obiettivamente sia la vostra squadra che gli avversari. Molti grandi calciatori sono Capricorno.

Urano e Giove nel Toro, armi un po' spuntate ma senza danni. Effetti maggiori per la prima e terza decade. Momento festivo con alti e bassi, ma nulla di grave. Momento di dono per l'amore. Cerca regalo che soddisfi e convinci. Valuta con attenzione cosa manca alla persona amata. Molto impegnativo, ma con l'aiuto di Marte riesci a gestire facilmente. Appassionati di calcio? Veloce e frizzante come voi, conquista l'anima e il corpo.

Oggi la Luna vi influenzerà positivamente se siete nati dal 13 al 16 marzo. Sfruttate l'energia e il benessere che vi verranno trasmessi e godetevi la vostra capacità insolita di essere propositivi. In amore, scegliete un regalo di Natale con dolcezza e gusto per il bello. Siate prudenti nelle finanze se siete nati in febbraio, nonostante l'alleato Saturno. Nel lavoro, evadete da impegni e situazioni che vi avrebbero fatto faticare. Appassionatevi al calcio, sport ideale per voi Pesci.