Oroscopo del 12 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 dicembre.

Oggi il vostro privato è in primo piano, con una scena astrale positiva emotivamente e familiarmente. Nel lavoro, le difficoltà sono superate con grinta. In amore, nuove storie decollano, soprattutto per chi è nato nella prima decade. I single di tutto il segno avranno incontri appassionanti, ma potrebbero avere difficoltà con Bilancia, Vergine e Pesci. Al lavoro, pazientate se capi e colleghi non sono in sintonia. Inoltre, è il momento di pensare alle vacanze e una buona opportunità di investimento immobiliare si presenta.

Sentite serenità familiare grazie a Mercurio in Capricorno, soprattutto se nati nella prima decade. La giornata dicembrina è emozionante. Sentimenti intensi con la fortunata combinazione tra Giove e Urano nel vostro segno. Attenzione alla possessività, specialmente se nati a maggio. I nati ad aprile sono gli più fortunati. Affinità con Ariete, Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci. Cautela con Gemelli, Leone, Sagittario, Aquario e Toro per la monotonia. Mercurio e Plutone vi vantaggiano dal Capricorno. Lavorare è un piacere e riconoscimenti costanti. Ottime prospettive finanziarie grazie all'armonia con i pianeti pratici. Possibilità di concludere affari e acquirente una casa o una macchina.

Transiti sfavorevoli in famiglia, attenzione ai doveri. Saturno può causare problemi ai nati in maggio. In amore meno sicurezza, più leggerezza. Novità emozionanti, flirt per i nati nella terza decade. Buona sintonia con Bilancia, Aquario, Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci. Nel lavoro più impegno, ma successo garantito. Attenzione a facili guadagni, consigliatevi prima di decidere.

Venere, vostra madrina ideale, favorisce un'atmosfera serena se nati in luglio. Giove dal Toro porta bene, mentre Mercurio e Plutone ostacolano. Fate attenzione a non urtare involontariamente nessuno. Condividete gioie e tranquillità nel rapporto di lungo corso, grandi successi erotici per i single di luglio. Migliori relazioni con Toro, Gemelli, Leone, Capricorno e Scorpione. Mediare piccoli scontri sul lavoro è facile grazie a Giove nel Toro, specialmente per chi festeggia il compleanno a giugno. Nettuno e Urano portano successo artistico. Un amico offre un'ottima opportunità di investimento per chi ha risparmiato, soprattutto nati a giugno.

Venere porta scompiglio, ma tutti i segni si abituano. La famiglia richiederà Luna e Marte nel segno amichevole del Sagittario vi spingono a socializzare. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di mostrare il vostro valore e fare nuove conoscenze. Molte novità entusiasmanti in ambito amicale e mondano. Giove sconsiglia possessività. Amore al top, generosità ricambiata. Migliori affinità con Ariete, Leone e Sagittario. Evitate Toro, Scorpione e Aquario. Calma e determinazione sul lavoro, vincerete senza difficoltà. Attenzione agli affari facili, cercate consigli prudenziali.

La vita familiare e le amicizie sono un'oasi di pace oggi. Desiderate migliorare e lavorate per una svolta positiva. Urano e Venere supportano le vostre ambizioni, mentre Giove nel Toro rende il quotidiano sopportabile. Nell'amore, possono esserci leggere incomprensioni, ma saranno risolte. Per il lavoro, avrete bisogno di aiuto esterno per questioni complesse. Giove e Urano vi permettono di considerare un investimento immobiliare.

Oggi, siate determinati e percorrete senza esitazione il cammino delle vostre intenzioni autentiche. Mercurio e Plutone, i due pianeti ostili nel Capricorno, richiedono di affrontare questioni cruciali in vari ambiti della vostra vita, anche rischiando in prima persona. Luna, Sole e Marte nel Sagittario aumentano il vostro fascino. La vostra abilità nel lavorare insieme e nel raggiungere accordi professionali è impareggiabile. Mostrerete anche oggi come gestire una questione tra colleghi combinando le vostre competenze. Grazie alla Luna nel Sagittario avrete un buon istinto per un affare vantaggioso, ma cercate sempre garanzie e condizioni prima di impegnarvi completamente.

Le stelle sorridono al vostro segno, in particolare Venere nel favorevole transito dello Scorpione. L'amore vi riserva un'intensa alchimia erotica e la possibilità di connessioni speciali con Ariete, Toro, Cancro, Sagittario, Capricorno e Pesci. Sul lavoro, Mercurio e Plutone vi spingono verso nuovi successi, soprattutto se nati a novembre. Tuttavia, il denaro richiede attenzione, evitate investimenti rischiosi.

Giornate splendenti e appaganti nel segno del Sagittario grazie alla congiunzione di Luna, Marte e Sole. In amore, possibilità di trovare una relazione duratura, soprattutto per chi è della prima o terza decade del segno. Sagittario si intende bene con Ariete, Leone, Bilancia, Aquario e Gemelli. Evitare incontri con Capricorno e Scorpione. Sul lavoro, risolverete un litigio tra colleghi con la vostra bontà. Buone opportunità finanziarie grazie all'intuito e alla visione fornita dalla Luna.

Una giornata di metà dicembre con una giostra celestiale esaltante. I nati nella terza decade ricevono il doppio appoggio di Nettuno e Urano, in aspetto magnifico. In amore, le iniziative sono portate a compimento e l'atmosfera di coppia è serena e rilassata. Nel lavoro, trionfi e successi si aprono davanti a voi. È il momento di fare un investimento, soprattutto in beni immobili per far crescere il vostro patrimonio.

Le amicizie sono il punto forte del vostro cammino. Saturno, Marte e Sole vi danno la forza di condividere e includere gli amici nel vostro spirito. I transiti sono soddisfacenti, soprattutto per la famiglia e la società. La Luna nel Sagittario aiuta l'armonia di coppia. La sensibilità risolve una questione con il partner. Buon rapporto con Gemelli e Bilancia. Umanità e creatività caratterizzano la vostra natura. Nuove collaborazioni rendono il lavoro meno monotono. Vi sentirete a casa con il nuovo collega. Giove e Urano non offrono buone opportunità finanziarie. Preferite investimenti sicuri.

Venere supporta lo Scorpione con dedizione. Luna ostile dal Sagittario: cura i rapporti familiari con dolcezza. Previsioni astrali positive. In amore l’affabilità risolve ogni dissapore. Affinità con Acquario, Bilancia, Toro; cautela con Leone, Ariete, Gemelli. Nel lavoro, bravi nel disordine, attenzione ai colleghi meno abituati. Opportunità di investimento promettente, valutare attentamente prima di decidere.