Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 dicembre

Il Sole e Marte nel Sagittario vi sostengono ancora oggi. L'inizio dell'inverno porta qualche scossa emotiva, ma saprete gestirla bene. Ultimo giorno di Venere negativo, vi rende apatici con il partner, soprattutto se nati nell'ultima decade. Compensate con la pianificazione di un prossimo viaggio insieme. I rapporti con altri segni sono dialettici e complementari, stimolanti ed evolutivi. Nonostante Plutone rigido nel Capricorno, sfruttate le opportunità anche temporaneamente negative. Avete energia per affrontare la settimana senza stanchezza. Marte nel Sagittario vi invita a tentare la fortuna in competizioni sportive. Favoriti il Totocalcio e le corse dei cavalli.

Giornata serena e variabile, con Venere che entra nel dialettico Scorpione in serata. Astri potenti minimizzano eventuali intoppi. In amore, Giove propizio rende buoni consiglieri i nati nella prima decade. Il Toro trova affascinante e intenso legame con lo Scorpione. Nel lavoro, altruismo e infaticabilità portano successo, specialmente per i nati dal 17 al 20 aprile. Buona fortuna finanziaria con la Luna in Vergine, soprattutto per chi è nato dal 24 al 29 aprile.

Oggi godrete della compagnia dei più giovani membri della famiglia, soprattutto se siete nati a maggio. Nonostante la fatica e la leggera noia, riuscirete a trovare stimoli nuovi nelle situazioni più impensate. In amore, darete sfogo alle vostre emozioni nascoste, sfruttando l'energia e il divertimento offerto dal Sagittario, che vi garantirà continua varietà. Nel lavoro, evitate di affaccendarvi su questioni temporanee e concentrate le vostre energie altrove. In termini finanziari, evitate i giochi d'azzardo fino a tra tre giorni.

Buoni auspici nel moto planetario con Saturno, Urano, Nettuno e Giove favorevoli in Toro e Pesci. Illustriamo i punti focali del Cancro: dolcezza, tenerezza e affascinante attrazione verso il Capricorno. Nel lavoro, intuizioni sorprendenti e fortuna al gioco con il sostegno della Luna in Vergine.

In questo nuovo giorno di dicembre raggiungete le vostre mete desiderate con entusiasmo. Il Sole, in Sagittario, vi rende capaci di dare il vostro contributo in ogni situazione. In amore, il vostro spirito leonino vi permette di conquistare con magnanimità. Lavorate in modo autonomo e proponete le vostre iniziative con decisione. Siate prudenti nelle finanze e non tentate la sorte al gioco oggi.

Contrarietà planetarie brevi ma in linea generale positivo transito. Focus sui rapporti familiari favoriti da Urano nel Toro se nati a settembre. Giove e Urano intensificano legame con persona amata. Forze ostili dal Sagittario unite a Saturno-Nettuno in Pesci suggeriscono non ambire alla perfezione sentimentale. Segno dialettico e complementare: Pesci, dove trovate stabilità. Plutone ravviva energie, Urano favorisce iniziative di settembre indipendenti. Voglia di fare e produrre in aumento. Luna e Giove favorevoli, gioco d'azzardo possibile. Provatelo se nati dal 25 al 29 agosto.

Oggi è l'ultimo giorno dell'anno in cui potrete godere della presenza di Venere nel vostro segno. Non vi preoccupate, tornerà l'anno prossimo. In amore, Plutone rende la vita sentimentale un po' complicata, specialmente per chi è nato nella terza decade. Abbiate pazienza e mostratevi meno rigidi. Nel lavoro, seguite la vostra intuizione e superate le esitazioni: avrete successo. Dal punto di vista finanziario, le entrate inaspettate arriveranno, soprattutto per chi è nato dal 17 al 20 ottobre.

La Luna è nel segno della Vergine e, a partire dalle 19:52, Venere entrerà nel vostro segno fino al 29 dicembre. Oggi l'assetto planetario è molto positivo, sfruttate questa generosità del cielo. In campo amoroso, Saturno e Nettuno vi permetteranno di esprimere i vostri sentimenti. Nel lavoro, mostrate sensibilità verso un nuovo collaboratore, conquistandone amicizia e stima. Inoltre, con Luna e Venere al vostro fianco, tornerà a risplendere la vostra fortuna finanziaria.

Molti pianeti sono favorevoli, tranne per i nati nella prima e terza decade. Il Sole protegge tutte e tre le decadi sagittariane. In amore, rafforzate il legame con la fiducia nella vostra persona amata. Il segno complementare è Gemelli, che accende il fuoco del Sagittario senza mai annoiarvi. Favoriti amicizie e rapporti di lavoro con i Gemelli. Non lasciate scappare opportunità lavorative, specialmente se festeggiate il compleanno dal 17 al 20 dicembre. Attenzione alle giocate, la Luna crea ostacoli.

Il cielo per il vostro segno è estremamente sereno, grazie all'uscita di Venere dalla quadratura annuale. Gli astri vi consigliano di non farsi coinvolgere da polemiche familiari o amichevoli. In amore, l'attrazione e la passione tra il vostro segno di Capricorno e il Cancro è irresistibile. Nel lavoro, l'organizzazione è eccellente e seguire l'istinto vi porterà al successo. Le finanze sono favorevoli, potreste tentare la fortuna al gioco.

Una giornata frenetica in cui sarete protagonisti in molteplici ambiti. Nonostante Giove, Urano e il contrasto serale di Venere, l'oroscopo prevede buone notizie. La famiglia si distende e riserva sorprese inaspettate, specialmente per zii e nonni. Vi lanciate con slancio nelle passioni trasgressive, soprattutto se nati tra il 21 e il 28 gennaio e tra il 17 e il 19 febbraio. Grazie al Leone, tirate fuori la parte emotiva e riuscite a connettervi con l'Aquario. Marte e il Sole nel Sagittario vi fanno primeggiare, soprattutto se nati a gennaio. Vi verrà affidato il controllo di una situazione delicata, dimostrando responsabilità e diplomazia. I pianeti ostili Giove e Venere potrebbero non favorirvi. Attendete qualche giorno prima di provare la sorte al gioco.

L'ingresso trionfale di Venere nello Scorpione aumenta l'amabilità, soprattutto per chi è nato a febbraio. La scena planetaria positiva viene gestita con grinta e fantasia. In amore, Urano e Giove nel Toro regalano una fase gioiosa e razionale. Approfittate per risolvere questioni con il partner. La Vergine completa l'ordine e l'efficienza dei Pesci, stimolando la loro creatività. Sul lavoro, l'intuito sarà utile per risolvere una questione complicata. Nelle finanze, evitate grandi scommesse con la Luna in contrapposizione. Un gratta e vinci può essere una scelta più sicura.