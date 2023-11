Oroscopo dicembre 2023, previsioni e consigli per tutti i segni

Con Marte in buon aspetto al vostro segno per tutto il mese, dicembre sarà caratterizzato da un ritmo più deciso e allegro. In amore le prime quattro giornate di dicembre, saranno particolarmente favorevoli ai nuovi incontri e alle riconciliazioni. Ricordate però che il partner ha bisogno di attenzioni emotive oltre che fisiche.

Nel lavoro sarete motivati e ambiziosi, ma attenzione alla comunicazione e ai pettegolezzi. La concentrazione potrebbe essere un punto debole.

Maggiori le entrate e qualche buona opportunità, spese oculate. Attenti a non affrettatevi a spendere o investire, aspettate il periodo più ottimale.

Il mese di dicembre è un periodo di costruzione per gli amici del Toro. Giove porta gioia e ottimismo ai nativi, oltre a un po' di fortuna. In amore Venere crea conflitti e insoddisfazioni durante il mese. Fate attenzione ai malintesi.

Mercurio nel lavoro aiuta ad esprimere le proprie ragioni durante discussioni importanti.

Periodo eccellente per vedere i frutti dei propri sforzi per la prima decade. I nativi delle altre due decadi dovrebbero continuare ad investire e allargare la loro rete di relazioni prima di ottenere risultati importanti.

Sei un appassionato del periodo natalizio, poiché ti riporta alle meraviglie dell'infanzia. Questo mese sarà un'ottima opportunità per superare la noia che altrimenti potrebbe affliggerti, anche se potresti facilmente irritarti per situazioni che non si sviluppano come desideri. Marte accende i desideri in amore, ma potresti diventare impaziente e poco empatico verso le emozioni del tuo partner, il quale potrebbe accusarti di egoismo.

In questo periodo di fine anno, potresti commettere errori e distrarsi facilmente se non sarai concentrato. Per quanto riguarda il denaro, è un momento per seminare e non per raccogliere. Non lasciarti trascinare dai sogni e dalle illusioni.

Dicembre sarà un mese dinamico per i nativi del segno Cancro, con il cielo a loro favore, nonostante qualche eccezione causata dai pianeti veloci.

In amore i primi giorni del mese potrebbero essere caratterizzati da umore altalenante a causa della dissonanza di Venere, soprattutto per la terza decade. Questo potrebbe creare tensioni con il partner, la sensazione di non essere apprezzati e la tendenza a parlare senza pensare. Nel lavoro gli astri sono positivi per i progetti a lungo termine grazie alla presenza favorevole di pianeti lenti. Potete perseguire i vostri obiettivi senza intoppi.

Dal 5 al 29 dicembre, grazie alla buona posizione di Venere, gli investimenti minori sono favoriti. Fate comunque attenzione agli errori: leggete attentamente prima di firmare qualsiasi cosa.

Siamo arrivati all'ultimo mese dell'anno e per i nati sotto il segno del Leone, dicembre sarà un momento emozionante, ma anche un po' altalenante. Nonostante la vostra carica energetica e la capacità di influenzare il vostro ambiente, sarete ancora sensibili allo stress, accentuato dalla combinazione dissonante di Giove e Urano.

In amore nonostante le sfide, avrete momenti felici nel mese di dicembre. Grazie all'influenza positiva di Marte, vi sentirete euforici per tutto il mese.

Nel lavoro, fino al 22, l'energia solare si unirà a Marte per darvi un'incredibile determinazione e motivazione, rendendovi instancabili. Sarete pronti ad assumere nuove responsabilità.

Finalmente vedrete una luce in fondo al tunnel finanziario. Questo è il momento di pensare al futuro e ai prossimi obiettivi economici. Le circostanze esterne si alleggeriscono e vi daranno un po' di respiro.

Amici della Vergine, questo mese avrete numerosi supporti celesti e molte frecce al vostro arco. Tuttavia, il vostro umore potrebbe oscillare tra ottimismo e sfiducia a causa delle troppe responsabilità. L’amore vi regalerà molte soddisfazioni questo mese. Venere sarà armonica per quasi tutta la durata di dicembre. Le festività natalizie favoriranno le riconciliazioni, momenti affettuosi e vacanze romantiche.

Nel lavoro, fino al 23 dicembre potrete godere del supporto di Mercurio che vi aiuterà a completare i progetti in corso e ottenere riconoscimenti. Potrete così trascorrere le vacanze di Natale serenamente. Se appartenete alla prima o seconda decade, sarete favoriti nella gestione del denaro, inclusi risparmi e investimenti anche se dovrete essere più cauti nelle scelte finanziarie.

La Bilancia, dopo un periodo senza eventi degni di nota, si prepara a vivere un mese più intenso grazie agli aspetti armonici provenienti dal segno amico del Sagittario.

Venere vi sostiene in amore fino al 4 dicembre, regalando giorni sereni con il partner.

I primi giorni del nuovo anno saranno perfetti per ripartire in amore

Mercurio potrebbe portare qualche difficoltà quindi concentratevi per completare gli impegni entro la fine dell'anno. Fino al 22 dicembre, godrete di vitalità e ottimismo, ma fate attenzione a non esaurire le energie fisiche verso la fine del mese

Cautela nelle finanze, vanno bene piccole operazioni finanziarie favorevoli nei primi quattro e gli ultimi tre giorni del mese.

Con Venere nel vostro segno per la maggior parte del mese, dicembre è un momento di respirare e riempirsi di positività, grazie anche al favore di Mercurio fino al 23. Questi aspetti favoriscono la riconciliazione e la chiarezza, offrendo anche la possibilità di trascorrere le festività in modo piacevole e sereno.

Venere attraversa il vostro segno portando dolcezza e passione nelle vostre giornate se siete in coppia. Chi è in una relazione di lunga data avrà l'opportunità di ravvivare l'intensità dei propri sentimenti e approfondire il rapporto, vivendo un momento magico con il proprio partner. Nel lavoro, avrete numerose opportunità di fare progressi, di farsi notare dai superiori e di creare legami lavorativi vantaggiosi nel presente e nel futuro.

Nonostante i miglioramenti nella situazione finanziaria, è meglio contare sui propri sforzi anziché sulle occasioni fortunate. È consigliabile puntare su investimenti sicuri a breve termine, invece di sperare nella fortuna.

Il mese di dicembre porta buone notizie per voi, cari Sagittario. Marte è nel vostro segno per tutto il mese, rifornendovi di energia, grinta e forza di volontà. Questo passaggio avrà un impatto positivo su tutte le decadi.

In amore Marte accende i desideri e alza la temperatura erotica. Venere interviene con un tocco di romanticismo a inizio e fine mese. I nativi della terza decade possono organizzare eventi speciali con la persona amata.

Al lavoro sarete assistiti dalle energie fisiche per tutto il mese. La motivazione e la voglia di primeggiare vi faranno notare come lavoratori instancabili e ispirerete i colleghi.

Dopo mesi di restrizioni economiche, avete finalmente voglia di ottenere risultati. Potete osare ma senza esagerare, poiché il momento non è ancora del tutto favorevole, soprattutto per la prima e la terza decade.

Mese promettente per i Capricorno, con i pianeti favorevoli a darvi una spinta verso il successo. I nati nella prima e terza decade avranno particolare fortuna, grazie agli influssi positivi di Saturno e Giove. In amore Venere vi favorirà nella realizzazione dei vostri obiettivi sentimentali. La vostra vita sessuale avrà un'impennata e potrete esprimere il vostro romanticismo nascosto, rendendo il vostro partner estasiato. I single avranno molte opportunità per incontrare persone speciali, forse persino l'anima.

Nel lavoro riuscirete a mantenere il ritmo e ad essere concentrati nel vostro lavoro. Procedete con determinazione verso i vostri obiettivi a lungo termine.

Con tutti i pianeti a vostro favore, potete procedere con fiducia nella realizzazione dei vostri obiettivi finanziari. I risultati di fine anno saranno ottimi, con progressi tangibili.

Mese caldo per l'Acquario, con una nota di passione per tutti e tre gli amici del segno. Grazie a Marte, avrete energia e determinazione. Il Sole vi darà un'ulteriore spinta fino al 22, rendendovi ottimisti e propositivi. In amore, fino al 4 dicembre, l'armonia di Venere assicura sintonia tra i partner e buoni rapporti con familiari e amici della terza decade.

Al lavoro è un mese in cui potrete riprendere ritmi soddisfacenti e affrontare nuove sfide con piacere. La seconda decade può godersi un ritmo di lavoro più tranquillo.

Finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda il denaro, avendo superato le principali sfide dell'anno. Anche se i guadagni miglioreranno, non abbassate la guardia.

A dicembre gli amici dei Pesci potranno dare il meglio di sé nonostante la dissonanza di Marte che genera irritabilità. È possibile percepire una grande stanchezza.

Venere allieterà il periodo pre-natalizio e le festività, permettendovi di riscoprire la magia del Natale insieme alla persona amata o ai vostri cari. I single non avranno difficoltà a incontrare persone interessanti che potrebbero assumere un ruolo importante nelle loro vite.

Fino al 23, sarete favoriti dal vento che soffia a vostro favore. Avrete le idee chiare e saprete organizzare bene il lavoro vostro e di chi dipende da voi. Mercurio in un buon aspetto favorisce tutti i lavori che implicano relazioni con un pubblico, i clienti o gli altri.

Mese proficuo per le finanze. Farete un bilancio dell'anno e potrete porre le basi per un prospero futuro. Avete fatto molti progressi quest'anno e potrete continuare a prosperare anche l'anno prossimo.