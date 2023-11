Oroscopo dell'8 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astriecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 novembre.

Oggi, Venere entra in Bilancia, ma voi non siete impreparati. Sarete stimolati ad approfondire i rapporti familiari e affettivi. In amore Nettuno emoziona il vostro animo e vi spinge verso nuove esperienze, superando rivalità, soprattutto se nati ad aprile. In ufficio, vi sentirete cooperativi e allegri con l'aiuto dei colleghi. Fate attenzione alle spese, potreste essere distratti e sperperare i soldi, soprattutto se nati nella prima decade.

Una giornata soddisfacente in famiglia grazie a Luna, Giove e Nettuno. Marte disturba leggermente nelle relazioni d'amore, ma la Luna in Vergine guida i vostri passi. Scorrete il vostro momento sentimentale con "L'angelo azzurro" di Marlene Dietrich. Nel lavoro, sintonia e armonia grazie alla vostra capacità di comunicare. Buone opportunità finanziarie con l'eccezionale combinazione di Giove e Urano nel vostro segno. Cercate la fortuna al Lotto.

La giornata si prospetta positiva con Venere che entra nella Bilancia, portando fascino, ragionamento, e realismo. In amore, evitate la possessività e siate più tolleranti e concilianti, soprattutto se nati nella prima decade. Per le coppie della terza decade, noia nell'aria ma sarà uno stimolo per dare più amore. Nel lavoro, dedicatevi al benessere e fate attenzione alle finanze. Non scoraggiatevi se i tempi di lavoro saranno prolungati per chi è nato nella terza decade. Oggi, non sarete interessati a scommettere nella fortuna. Sarà meglio puntare al Superenalotto tra qualche giorno.

Oggi è una giornata speciale per il segno zodiacale dei Pesci. Grazie all'influenza della Luna, il vostro satellite prediletto, l'amore sarà protagonista. Potreste scoprire che una persona, considerata solo un'amica, nutre dei sentimenti più profondi per voi. Nel campo del cinema, segnaliamo la stella di Anna Magnani come un'icona amata dai Pesci. Sul fronte lavorativo, l'aspetto positivo di Giove, Nettuno e Luna vi renderà fortunati, soprattutto nel pomeriggio. I liberi professionisti avranno l'opportunità di concludere affari d'oro. Per quanto riguarda il denaro, Giove e Luna apriranno nuove possibilità nel campo dei giochi. In particolare, i nati a luglio saranno i più fortunati, soprattutto nelle lotterie.

L'ingresso di Venere in Bilancia porta novità per il futuro dei nati nella prima decade. I transiti negativi diventano positivi. In amore, romanticismo e iniziative di conquista. Oggi siete come Jane Fonda o Kirk Douglas, appartenenti all'elemento Fuoco. Venere vi aiuta nel lavoro, dimostrando la vostra bonomia e successo. Utilizzate l'occasione per mostrare il vostro buon cuore. Nel denaro, Venere vi dà la chance di avere fortuna nel gioco, soprattutto se siete nati dal 23 al 27 luglio.

Urano nel Toro favorisce la vostra crescita in ogni ambito, sia pubblico che privato. Nella terza decade, emergerete ancora di più. Lanciatevi nella conquista! Una giornata "sì" per i sentimenti, con incontri fortunati. Film romantici come "Gilda" e "Vacanze romane" rappresentano il vostro segno. Giove vi supporta, soprattutto se nati ad agosto. Il vostro professionismo sarà riconosciuto apertamente. Concedetevi un po' di evasione nel gioco, in particolare se nati ad agosto, il Lotto può riservarvi sorprese.

L'arrivo di Venere nel vostro segno porta armonia e romanticismo. Non lasciatevi scoraggiare da ostacoli e provate nuove tattiche per conquistare il vostro interesse amoroso. I film "Quando la moglie è in vacanza" e "Chocolat" rappresentano l'animo allegro del vostro segno. Siate pazienti e cercate di accontentare il vostro capo sul lavoro, presto vedrete i risultati. Le entrate attese vi permetteranno di acquistare ciò che desiderate, soprattutto se siete nati tra il 23 e il 29 settembre.

Giornata armoniosa in famiglia e con gli amici grazie all'effetto benefico di Luna, Venere, Marte e Plutone. In amore, emozioni intense e desiderio esplosivo. Sul lavoro, momento di grande creatività, specialmente per chi è nato nella terza decade. Ottime prospettive finanziarie con Plutone e la Luna che aprono le porte alla fortuna, soprattutto per i nati nella terza decade.

Una giornata gioiosa e positiva vi attende, carichi di energie e pronti a scherzare con tutti. Venere entra in Bilancia favorendo il socializzismo, soprattutto per i nati a novembre. In amore, siate indomiti, ribelli e romantici. Mercurio dallo Scorpione vi dà slancio e gusto per l'avventura, specialmente se siete single. Fate attenzione ad alcuni colleghi opportunisti che potrebbero approfittare della vostra generosità. Con Venere al vostro fianco, potete tentare la fortuna al gioco.

Oggi un cielo generoso vi protegge, ma attenzione agli scossoni familiari. Esprimere i sentimenti potrebbe essere difficile, ma mostrate il vostro affetto in modo non verbale. Al lavoro, ignorate le polemiche e state alla larga dai commenti rischiosi. Siate prudenti nelle finanze, la fortuna è imprevedibile.

In società, siete in cima alla lista, soprattutto per la prima decade. Venere torna finalmente a farvi beneficio fino al 4 dicembre. In amore, avete successo dove altri falliscono grazie alla paziente ascolto del vostro partner. Nel lavoro, siete attenti ai diritti degli altri e dimostrate sensibilità e cura. Nel settore finanziario, gli astri vi sorridono, soprattutto se nati a gennaio. La fortuna vi sta aspettando!

Giornata promettente con Giove nel Toro e il Sole in Scorpione, favorendo le vostre iniziative. In amore, preparatevi a una giornata gioiosa con la vostra dolce metà. Venere, nume tutelare dei Pesci, vi libera dall'angolo negativo, permettendo il fiorire di nuove passioni. Nel lavoro, il vostro tocco di genialità ottiene riconoscimenti dai colleghi e superiori. Tuttavia, aspettate qualche giorno prima di scommettere o lanciarvi in operazioni azzardate.