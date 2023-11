Oroscopo del 7 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astriecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 novembre.

Il transito del cielo diventa sereno, nonostante la presenza di Plutone che può causare disturbi. Il pianeta può collaborare a ridurre positivamente il vostro temperamento bellicoso, specialmente per coloro che appartengono alla terza decade. In amore, un eros avventuroso e fantasioso grazie a Urano, Giove, Saturno e Nettuno. Nel lavoro, vantaggi per gli Arieti della prima e ultima decade, attenzione ai dettagli per coloro della seconda decade. Urano vi aiuterà a raccogliere informazioni e portarle avanti. Fate attenzione nelle finanze a causa del vostro temperamento impulsivo.

Il transito planetario favorisce il vostro cammino, escludendo Marte, Mercurio e il Sole. Il cielo si libera dalle nubi autunnali. In amore, siate fedeli e coerenti, soprattutto se avete iniziato una relazione recentemente. Il lavoro richiede pragmatismo e un approccio formativo. La possibilità di espandere la vostra attività si presenta oggi. Attenzione a non coinvolgervi in alleanze fumose. Con maggior disponibilità economica, potrete finalmente realizzare progetti rimasti nel cassetto.

Inizio novembre appare complesso e caotico, con Urano in Toro che vi spinge a emergere, ma Nettuno in Pesci ostacola la visione e l'espansione. In amore, Saturno non offre sostegno razionale, ma Giove provoca colpi di fulmine. Nel lavoro, create nuove modalità di promozione e comunicazione. Le finanze richiedono maggiore chiarezza.

Vergine e Scorpione sono i segni protagonisti, con influenze positive dalla Luna, Venere, Marte e Mercurio. Siete fortunati e ottimisti. In amore, sogni che diventano realtà, tenerezza per le nuove relazioni e passione rinnovata per le coppie stabili. Solo i nati tra il 19 e il 23 luglio possono avvertire un calo dell'energia erotica. Nel lavoro, scoprite nuove opportunità creative, specialmente se siete artisti, insegnanti o lavorate nel settore della comunicazione e della cultura. Le finanze sono favorevoli per gli investimenti immobiliari, grazie alla benevolenza di Giove.

Oggi un'onda fortunata accompagna il vostro segno, grazie a Venere in Vergine. Nonostante alcuni ostacoli da Urano, Mercurio e Sole, lo Zodiaco vi sorride, specialmente per voi Leonesse e Leoni. In amore, rinvigorite il legame con passione e creatività, con avventure per i nati ad agosto. Nel lavoro, successi per pubblicità, commercio e vendita, mettete in campo le ambizioni. Nelle finanze, pensate bene prima di spendere per bellezza e sport, con Giove e Urano contrari.

La giornata appare serena ma variabile per il vostro segno. Nettuno attraversa i Pesci, richiedendo attenzione e cautela in ogni settore. In amore, fate attenzione a non commettere errori e cercate di raccogliere i frutti del presente. Sul lavoro, potreste trasgredire le regole, ma il Sole vi aiuta a trovare soluzioni creative. Nella gestione economica, evitate di fare passi troppo grandi in questo momento preparatorio.

Il clima astrale odierno promette gioia e vitalità per voi, nativi del segno della Bilancia. Nonostante qualche piccolo imprevisto, potrete godere di una giornata lieta e piena di attività. Ecco cosa vi riserva l'oroscopo per oggi: se appartenete alla prima decade della Bilancia, potreste essere sorpresi da successi inaspettati. Mercurio, il pianeta dell'intelligenza, favorirà l'assestamento delle vostre iniziative passate e presenti. Oggi è importante prestare attenzione alle spese, specialmente per le donne della terza decade. La tentazione di concedervi dello shopping sfrenato è sempre presente, ma fate attenzione a non eccedere.

La fortuna sorride ai nativi dello Scorpione grazie all'armonia dei corpi celesti. In amore, le frecce di Cupido sono pronte a colpire, soprattutto per coloro che festeggiano il compleanno tra il 31 ottobre e il 6 novembre. Sul fronte lavorativo, successi e consensi arrivano a raffica, soprattutto per coloro che si occupano dell'espressione della bellezza e della promozione della cultura. Nettuno, alleato prezioso, incoraggia le innovazioni. Nella gestione delle finanze, mostrate dedizione e astuzia, anche se preferite nascondere il vostro accaparramento.

Oggi troverete buona discrezione nei transiti, nonostante Luna e Venere dalla Vergine e l'ostilità di Nettuno dai Pesci. In amore Marte Scorpione vi guida in conquiste rispettabili. Mercurio, Marte e Sole vi regalano successi professionali se siete artisti, insegnanti o universitari. Organizza le finanze con attenzione a causa degli ostacoli di Luna e Venere, ricorda che documentare tutto può aiutare.

Luna e Venere rendono la giornata favorevole a voi Vergine. Nel campo amoroso, accogliete le novità. Nei prossimi giorni, possibilità di incontri speciali per i single, soprattutto per i Capricornini. Non trattenete le emozioni, lasciate spazio all'amore. Nel lavoro, intuizioni illuminanti per le vostre future azioni. Opportunità finanziarie ottime grazie ai pianeti favorevoli.

In una giornata non facile, la vostra calma e razionalità vi aiutano a ritrovare la serenità. Pianeti imbronciati influenzano le relazioni, ma tra qualche giorno le circostanze favorevoli si ricreeranno. Nell'ambito lavorativo, i pianeti vi danno la grinta per mosse calcolate e vi confermano la vostra bravura. Attenzione nella gestione del denaro.

Una giornata positiva con Marte, Sole e Mercurio nello Scorpione. Atmosfera rinnovata, progetti, desideri, soprattutto in ambito affettivo. Giove, Saturno e Nettuno favoriscono. Nel campo dell'amore, Mercurio amplifica la bellezza e crea occasioni fortunate per colpire il cuore di qualcuno speciale. Lavoro: attenzione alle comunicazioni rapide e soluzioni razionali per progetti autonomi. Finanze: cautela nelle spese con Luna e Venere sfavorevoli, soprattutto per coloro nati nella prima decade.