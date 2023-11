Oroscopo del 3 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 novembre.

Iniziate il mese con relax e progetti futuri piacevoli. Configurazione favorevole che rende i desideri realizzabili senza sforzo. Organizzate la prossima vacanza da soli, stimolando il vostro gusto per l'avventura. In amore, con la Luna in Leone, mostrate fascino e conquistate il successo. Sul lavoro, sfruttate l'amicizia di Urano per avere successo. Nelle finanze, fiutate un buon affare e cogliete un'ottima opportunità d'investimento. Con Mercurio nel Sagittario, avete un'opportunità da non perdere.

Giornata familiare, serena ma con qualche tensione per i nati ad aprile. In amore, ascoltate il vostro partner e la situazione migliorerà. Single? Utilizzate il vostro fascino per conquistare qualcuno. Al lavoro, risolvete un problema con il vostro savoir-faire. In ambito finanziario, avete voglia di rischiare grazie a influssi positivi da Giove e Urano, soprattutto per i nati ad aprile.

Un weekend promettente e sereno inizia con la Luna nel Leone. In amore, la vostra forza di seduzione conquista grazie ai transiti planetari. Nel lavoro, vedrete finalmente risultati e successi grazie alla vostra determinazione. Siate moderati nelle richieste amorose e sfruttate la nuova energia lavorativa. Sfide e vittorie vi aspettano. Non abbiate paura di rischiare nel gioco e nelle scommesse.

Una giornata stimolante con Nettuno che invita alla trasformazione. Successi inaspettati grazie al Sole e a Marte nello Scorpione. Fate sport? Non trovate scuse: avete esagerato con i dolci. Usate dolcezza e pazienza per evitare discussioni con chi vi è vicino. Single? È il momento di dichiararvi e seguire il vostro cuore. Siete in forma, di buon umore e attraenti. Sapete difendervi dai colleghi. Marte vi infonde determinazione. Giornata favorevole per nuovi affari, ascoltate consigli e consultate il vostro gatto.

Moti planetari bilanciati, nonostante il Sole in Scorpione sia sfavorevole. La Luna nel vostro segno dona razionalità e ottimismo. Amore: irresistibili e affascinanti grazie a una splendida Luna congiunta al vostro segno. Lavoro: supporto per progetti culturali e artistici. Denaro: prestare attenzione agli investimenti, meglio parlare di persona per evitare malintesi.

Giove è un amico affidabile dal segno di Terra, il Toro, donando un equilibrio emotivo. Il Sole, nel segno d'Acqua dello Scorpione, promette vitalità, soprattutto per la terza decade. Sviluppate la socialità, soprattutto se nati nella prima decade. La vostra creatività porta soluzioni sorprendenti per rinnovare situazioni insoddisfacenti. Un luminoso Urano, soprattutto per compleanni dal 9 al 14 settembre, porta prestigio. Favori celesti arrivano a pioggia, approfittatene. La fortuna vi sorride, soprattutto per nati ad agosto.

La Luna vi rende più sereni dopo qualche giorno di tensione, favorendo il benessere e la fluidità sociale. Importante fare attività fisica per mantenere il fisico in forma. In amore, seduzione ed eros coinvolgenti. Sul lavoro, energia positiva ma prudenza nei contrasti. La fortuna arriva senza sforzi, ma senza vendere l'anima.

I moti planetari concertano un quadro abbastanza positivo, nonostante Urano nel segno nemico stimoli la vostra audacia sotto le provocazioni che si rivelano provvidenziali, specialmente per la seconda decade. Conquistate senza timori, nonostante le difficoltà e le rivalità. Ricordatevi però di essere umani, non supereroi! Il fascino degli Scorpioni è ineguagliabile! Avanzate significativamente nella carriera, soprattutto se nati nella terza decade. Con prudenza finanziaria, non tentate la fortuna al gioco.

In primo piano, il carattere eclettico e versatile si fa notare. Venere guida gli eventi odierni, posizionandosi felicemente in Bilancia. Nuovi film e libri stimolano la vostra curiosità, sorprendendovi con storie diverse. Un amico vi confida un segreto, riuscirete a mantenerlo? In amore, ispiratevi a Jake Gyllenhaal e Scarlett Johansson per conquiste strepitose. Il lavoro riserva intuizioni sorprendenti grazie a Mercurio, Sole e Marte. Tenete per voi un'idea che risolverà vecchi interrogativi. Finanziariamente, siete i favoriti della dea bendata. Approfittate della Luna benevola e giocate con fiducia.

Tra Scorpione e Pesci, governati da Saturno, siate pazienti e volenterosi di affrontare i cambiamenti dell'esistenza. Plutone vi infonde fiducia nel futuro e arricchisce il presente con nuovi valori, sia materiali che morali. In amore, cogliete l'opportunità offerta dagli astri. Nel lavoro, continuate a conquistare nuove posizioni senza fermarvi. E la fortuna vi sorride anche sul fronte finanziario, grazie a Giove.

Oggi, i movimenti planetari sono favorevoli per l'Aquario, soprattutto per coloro che fanno parte della terza decade. Nettuno, il pianeta dei cambiamenti, supporta il vostro segno insieme a Plutone, rendendovi irresistibili. In amore, conferme del vostro fascino vi stimolano ad accettare sfide. Sul lavoro, una nuova amicizia potrebbe essere d'aiuto, soprattutto per coloro che festeggiano il compleanno dal 15 al 18 febbraio. Fate attenzione alle finanze, poiché potreste essere meno prudenti a causa di influenze negative della Luna e di Giove, specialmente se siete nati nella prima decade.

Oggi i transiti sono principalmente sereni, anche se ci sono alcuni ostacoli che vi mettono alla prova. Non chiudete le porte all'amore, siete ispirati dalla stella di Sharon Stone. Nel lavoro, cercate nuovi stimoli senza concentrarvi su obiettivi troppo ambiziosi. Giove e Nettuno vi guidano verso investimenti fortunati.