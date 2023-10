Oroscopo del 31 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 ottobre.

Oggi, la Luna vi dona vitalità e allegria. Nonostante qualche piccolo contrattempo per la terza decade, l'ottimismo vi permette di organizzare momenti felici con familiari e amici. Per la forma fisica, evitate sforzi e dedicatevi a attività soft. In amore, stabilità e nuove passioni, soprattutto per la seconda decade. Nel lavoro, una svolta inaspettata per chi festeggia il compleanno dal 15 al 18 aprile. Moderazione nelle spese, specialmente per la prima decade, grazie all'aiuto di Saturno.

Oggi, il cielo vi invita a moderare le vostre energie. Fate sport e esercizio fisico con cautela. Urano stimola idee brillanti e voglia di agire, ma Mercurio e Marte vi mettono dei limiti. Modera i desideri e valuta ciò che hai già ottenuto. Con il calore umano, potrai riconquistare chi ami. Il lavoro potrebbe provocarti, ma non permettere che ti irriti. Confida nella tua stima generale. Nel denaro, ricorri al buon senso e evita spese inutili.

Ottobre si conclude con fresca simpatia, ironia e motti di spirito. La Luna nel vostro segno vi rende invitanti e ambiti, mentre Saturno, Venere e Nettuno portano cambiamenti indesiderati. Tuttavia, Urano vi sostiene con decisione e velocità. Cercate l'anima gemella in nuovi ambienti e godetevi incontri appassionati. Sul lavoro, siate mediatori per semplificare i problemi e risolvete questioni finanziarie familiari.



Una giornata autunnale nitida e favorevole si prospetta per voi. La sfera affettivo-familiare vi sostiene, aiutandovi a gestire sfide pratiche, economiche e professionali. In amore, cambieranno cose positive. Nel lavoro, Giove, Venere, Urano e Luna vi favoriscono nelle ristrutturazioni e revisioni professionali, anche se il vostro carattere cauto potrebbe avere qualche difficoltà. Per quanto riguarda il denaro, con l'influenza benefica di Giove, potete concedervi qualche capriccio legato ai piaceri effimeri e frivoli, come una visita a una beauty farm, soprattutto se siete nati nella seconda decade.



Il vostro carattere ottimista e solare rende il cielo sereno, nonostante qualche nuvola. Una Luna splendida vi apre nuove mete e sfide appassionanti. Chi appartiene alla seconda decade ha fortuna. Le doti di seduzione sono presenti, ma ascoltate le richieste del partner. In ufficio, risultati considerevoli per la prima e seconda decade. Siate cauti con i soldi a causa di un aspetto dissonante tra Marte e Giove.



Lo Scorpione riceve un influsso di gioia di vivere dal Sole, migliorando la comunicazione e l'interazione con gli altri. Attenzione all'iperattività fisica e alle diete estreme. Transiti favorevoli per il benessere fisico, mentale e spirituale. Amore: successi erotici per la prima e terza decade. Plutone e Urano favoriscono legami di coppia. Lavoro: riconoscimenti per la seconda decade della Vergine. Mercurio supporta nel completare lavori impegnativi. Denaro: cautela nelle spese per l'influenza negativa della Luna in Gemelli.



Un turbolento Plutone in Capricorno porta cambiamenti sia nel lavoro che nelle relazioni familiari ed emotive, soprattutto per i nati nella terza decade del segno. Nel complesso, il mese finisce senza grandi entusiasmi, ma con serenità. In amore, la Luna favorisce la voglia di amare dei single e delle coppie. Marte rende passionali i nati nella seconda decade, ma bisogna evitare la sfrenatezza. Per i single, ci sono possibilità di incontri interessanti. Sul lavoro, Marte e Plutone creano incertezza, ma la logica aiuterà a prendere le decisioni giuste. Ci sono cambiamenti in arrivo e Mercurio semplifica il percorso. Per quanto riguarda il denaro, la Luna permette di gestire le finanze in modo leggero e spensierato, con alcune concessioni allo shopping per le donne.



Sarete sostenuti da una notevole sicurezza, con Marte, Sole e Plutone a vostro favore. Inoltre, frequentando luoghi che rinvigoriscono il corpo, come terme e saune, sarete favoriti dal positivo influsso di Nettuno. In amore, periodo ideale per la passione e la ricerca di relazioni significative. Sul fronte lavorativo, Saturno e Plutone vi rendono ben accolti, con il supporto di un collega per avanzare nella carriera. Fate attenzione a non dissipare i guadagni recenti e investiteli o conservateli, poiché Giove potrebbe influenzarvi in modo negativo se siete della seconda decade scorpionica.

Ultimo giorno del mese con influssi negativi della Luna opposta ai Gemelli. Intuizioni azzeccate potrebbero non funzionare, ma con freddezza logica, grazie a Mercurio, risolverete i problemi. Serata piacevole a tavola. Marte porta energia rigenerante, specialmente per la terza decade. In amore, successi per i single della seconda decade, ma attenzione alle parole con Nettuno contrario. Ruoli di potere nel lavoro, soprattutto in comunicazione, moda, design e cinema. Ragionamento necessario per nuove opportunità professionali. Attenzione alle spese con Luna imbronciata.

Ottobre 2023 si chiude positivamente per voi, Capricorno! Con Venere in Vergine e senza aspetti negativi, le tematiche familiari e il patrimonio sono centrali. La prima decade gode dell'influenza favorevole di Saturno, prendete decisioni inclusive. Plutone vi sostiene nello sport. Amore e lavoro vedono cambiamenti promettenti. Ottimi guadagni grazie a Giove e Urano nel Toro.

La Luna in Gemelli, amica dell'Aquario, dona una grande energia mentale per affrontare gli impegni. Una piacevole simpatia vi accompagna oggi. Progetti importanti sono in arrivo per coloro che festeggiano il compleanno nella terza decade, ma richiedono una solida pianificazione. Fate attenzione alla salute a causa dei fastidi tipici di stagione. In amore, la Luna benefica stabilizza le relazioni per i nati nella seconda decade, promettendo stabilità e durata. Atmosfere magiche e sorprendenti nel cuore della serata, con un cielo che ravviva le emozioni. Nel lavoro, il bilancio di fine mese è positivo. In denaro, il portafoglio è pieno e vi sentite stimolati a fare acquisti gratificanti grazie alla leggiadra Luna in Gemelli. Fate attenzione a non spendere troppo a causa di ostacoli materiali che potrebbero render vi insoddisfatti.



Ottobre si chiude con la protezione di Nettuno che dona agilità al fisico. Gli sport acquatici garantiranno risultati soddisfacenti grazie alle energie vitali intense. Il transito favorevole del Sole nello Scorpione metterà in luce il vostro buon carattere, regalando emozioni nel settore familiare e privato. Nonostante gli ostacoli e le questioni aperte, il buonumore vi guiderà con serena sicurezza. In amore, siate aperti alle emozioni e il vostro fascino sarà confermato. In ufficio, affrontate le sfide con tenacia per ottenere successo imminente. Fate attenzione alle questioni finanziarie, evitate eccessi di spesa e cercate l'equilibrio.