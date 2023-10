Oroscopo del 27 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 ottobre.

La Luna nel segno offre equilibrio mentale, mentre Saturno aiuta a controllare l'impulsività. Nonostante le energie non siano al massimo a causa di Plutone, Urano nel vicino Toro e Nettuno in Pesci compensano con prontezza. Tuttavia, nel campo dell'amore è importante usare tatto e delicatezza, soprattutto per i nati dal 17 al 20 aprile. Il sostegno di Nettuno e la presenza della Luna nel segno garantiranno accordo e intimità. Nel lavoro, si presenterà presto un'occasione per il successo duraturo: non esitate a coglierla. La Luna e Giove sosterranno l'attività professionale, specialmente per i nativi che festeggiano il compleanno nella seconda e terza decade. Per quanto riguarda le finanze, l'aglio, pianta tradizionalmente associata al segno del Toro, porta fortuna e può essere utilizzato in cucina e come antibiotico naturale.

Un momento astrologico di benessere prosegue grazie all'influenza di Giove e Urano in congiunzione in Toro. Pesci, Vergine e Capricorno sono segni amici che aiutano a risolvere problemi. Una condizione di globale floridezza si riflette anche nelle relazioni familiari e interpersonali. Nell'amore, momenti di intimità con Luna, Plutone, Nettuno e Urano. Successi professionali grazie a Giove e stima crescente nell'ambiente di lavoro. Inoltre, la maggiorana porta fortuna al vostro segno secondo l'astrologia antica.

Oggi la Luna amica vi favorisce, consentendo una rapida risoluzione di questioni professionali e private. Venere potrebbe creare incertezze, ma seguite l'istinto per fare mosse giuste. Il vostro fascino sarà irresistibile grazie a Urano e Giove. Le attività sportive individuali o di squadra sono favorite, soprattutto se nati nella terza decade. In amore, performance straordinarie se hai iniziato una nuova storia di recente. Siete in uno stato di grazia astrologica e potreste finalmente incontrare l'anima gemella. Frenate la timidezza se nati in maggio. Nel lavoro, affrontate i problemi con calma e capacità di negoziare. La vostra erba fortunata secondo gli astri è il ginepro.

Una Venere positiva in Vergine sostiene voi del segno del Cancro, portandovi ottimismo sia nel lavoro che nell'amore. Solo la Luna nel segno dell'Ariete può causare lievi tensioni familiari, che possono essere risolte con il buon senso. L'umore potrebbe essere un po' spento, ma il cambiamento intelligente e l'ordine nella vita sono favoriti. In amore, potreste sentirvi insicuri e introversi, ma le relazioni solide rimangono armoniose. Nel lavoro, dovrete adattarvi a nuove condizioni, ma i professionisti creativi avranno successo. Per quanto riguarda le finanze, secondo l'astrologia antica, l'erba fortunata per voi è il dragoncello.

I pianeti femminili e ricettivi sono a vostro favore questo fine mese. Venere nel segno amico della Vergine vi porta a valutare il presente con equilibrio e sensibilità. La Luna vi sostiene dall'Ariete, garantendo una buona forma psicofisica. Potete pianificare un viaggio desiderato e una piccola vacanza. In amore, la terza decade può portare incontri significativi, mentre Venere dalla Vergine crea atmosfere poetiche per relazioni stabili. Nel lavoro, i pianeti vi sostengono, soprattutto i nati dal 15 al 22 agosto. Le vostre competenze e reputazione vi porteranno al successo. Per quanto riguarda il denaro, portare foglie di alloro può attrarre fortuna.

Grazie a Mercurio, sarai apprezzato e compreso da coloro che ti avevano frainteso, soprattutto se sei nato ad agosto. Non lasciare che la negatività di Saturno ti opprima, usa la tua autoironia per alleggerire i momenti difficili. Abbi cura di non sfidare l'autorità dei tuoi genitori o insegnanti se sei giovane. In amore, impara ad amare senza aspettare nulla in cambio, grazie all'influenza di Venere. Il tuo talento pratico ti condurrà al successo professionale, sia che tu abbia un lavoro dipendente o svolga attività indipendenti. Per la fortuna finanziaria, la menta piperita potrebbe fare al caso tuo.

La negatività della Luna dell'Ariete mette un po' sotto pressione, scegliendo tra famiglia e amicizie. Cambiamenti importanti nei rapporti interpersonali per chi è nato nella terza e prima decade. La protezione di Venere nella Vergine conferisce buona sorte, eventi artistici di livello e protezione. In amore, temperature e clima instabili. Nel lavoro, favorevoli per professioni di comunicazione e vendita, con Mercurio che favorisce il successo. Una fase produttiva per chi è nato a settembre. L'erba portafortuna è la melissa.

Scorpioni, siete in posizioni privilegiate tra i segni preferiti dagli dei astrali. Giove e Urano si oppongono, ma Nettuno vi aiuta a realizzare i vostri sogni. Famiglia soddisfacente. Desideri sentimentali nelle seconde decadi possono realizzarsi con l'aiuto di Venere in Vergine, ma valutate con intelligenza le limitazioni. Mercurio conferma il successo del vostro lavoro e le previsioni iniziali. Sorprendenti risultati in fase di progettazione. Il rafano porta fortuna e successo a voi Scorpioni.

Inizia giornata vivace, brio, allegria grazie alla Luna amica Ariete. Buoni rapporti zodiacali con Scorpione, socialità. Plutone porta meditazioni sulla vita dei nati nella terza decade. Scelte razionali in famiglia. Affettuosità esaltata da Luna e Mercurio per Sagittario, prudenza nelle nuove relazioni. Successo nel lavoro con impegno, autorevolezza, disciplina. Fortuna con il profumato finocchio.

Una giornata di protezione e benevolenza, evitando un eccesso di grandiosità nelle imprese. La Luna vi invita a dedicare cure amorevoli alla persona amata, senza desiderare l'adorazione dell'altro. In ambito lavorativo, se svolgete un lavoro legato alla comunicazione o alla vendita, osate proporvi per emergere o rafforzare la vostra posizione attuale. L'umile prezzemolo è l'erba fortunata per il vostro segno.

La Luna, amica dei nati dell'Ariete, lenisce gli effetti negativi di cinque pianeti avversi. Plutone, Saturno e Nettuno proteggono, mentre l'amore si intensifica per chi è nato nella terza decade. Anche se i transiti ostacolano il lavoro, l'impegno verrà ricompensato. Il rosmarino è l'erba magica che porta fortuna al vostro segno.

Una giornata con quasi tutti i pianeti favorevoli, ma Venere dalla Vergine porta un tocco di negatività per equilibrare le forze planetarie. Lavoro, famiglia e amicizie vanno molto bene. In amore, Venere vi insegna a costruire il sentimento con affiatamento e comprensione reciproca. La parte erotica è prorompente. Ottime prospettive professionali, soprattutto per chi lavora nella comunicazione, pubblicità e vendita. Usate la salvia per propiziarvi i favori astrali.