Eicma 2024 a Milano: programma, date e biglietti

Cronaca

Patente di guida, quali sono le novità per moto e in materia di revoca

Importanti novità in materia di patente di guida: con la legge del 5 agosto, la numero 108, che converte il decreto dello scorso 16 giugno, cambiano le regole in materia di potenza dei motori, guida e revoca, mentre per le moto si semplifica la procedura per poter guidare i veicoli rientranti nella classe A2 e A. Infatti non sarà più possibile per coloro ai quali è stata revocata la patente guidare le biciclette a pedalata assistita. Ecco le principali novità

DIVIETO VELOCIPEDI- Il provvedimento normativo aggiorna l'articolo 120 del codice della strada. In caso di patente revocata, ad esempio per spaccio di stupefacenti, il prefetto o il giudice di pace possono disporre non solo la revoca della patente ma anche il divieto di condurre velocipedi a pedalata assistita per i quali non è previsto il documento di guida. Il divieto rimane fino alla riabilitazione della persona. Chi sgarra rischia multe dai 2 mila a 7 mila euro, con la confisca del mezzo