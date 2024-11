Art Regeneration, da Milano a Pechino le opere che migliorano le città

Dall'italiano 'Respiro', il murale di Gianluca Patti che abbatte gli agenti inquinanti, alla 'Smog Free Tower' di Rotterdam e ai 'Giardini Capovolti' di Karachi, è in atto in tutto il mondo una rivoluzione per ridare “ossigeno” alle metropoli. L'arte si sta trasformando in un potente motore di rigenerazione urbana promuovendo la sostenibilità attraverso progetti che abbelliscono le città e migliorano la qualità della vita. Vi portiamo alla scoperta di 10 tra le opere più significative

a cura di Costanza Ruggeri