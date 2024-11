"I see i see", l'opera di un'artista italiana alle piramidi di Giza

È un'installazione ambientale che rappresenta un gigantesco occhio composto da migliaia di lenti ottiche, con un singolo foro al centro da cui è possibile osservare le piramidi o le persone. L'artista è Federica Di Carlo ed è l'unica italiana scelta per il progetto "Forever is now", la mostra di punta dell'Egitto che si tiene dal 24 ottobre al 16 novembre