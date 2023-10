Oroscopo della settimana, le previsioni dal 16 al 22 ottobre

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri questa settimana: ecco segno per segno l’oroscopo dal 16 al 22 ottobre.

Attenzione al sovraccarico! Tanti impegni, tante cose da tenere a mente, potreste dimenticare qualcosa fondamentale. Alleggerite l'agenda e concentratevi sull'essenziale. Da giovedì emozioni fluide e voglia di affrontare ogni situazione, ma da venerdì a domenica fate attenzione ai possibili errori. Fase opaca in amore, sintonia a tratti, date importanza alle emozioni. Comunicazione emotiva, evitate chiarimenti verbali. Stanchezza e rivalità al lavoro sono sfide da superare con pazienza e distacco. Focalizzatevi sui finanziamenti, tassi, mutui, investimenti. Occhi aperti per decisioni importanti.

Questa settimana potrebbero arrivare importanti cambiamenti che suscitano emozioni contrastanti. Un po' di nervosismo e impulsività potrebbero portare a discussioni intense e creare tensioni nelle relazioni. In amore, atmosfere passionale o gelose. Sul lavoro, professionalità e impegno. Sul fronte finanziario, flussi in entrata e uscita, ma alla fine avrete un saldo positivo.

La settimana si prospetta complessa per il cuore, gli affetti e i rapporti familiari. Nascondere le emozioni potrebbe sembrare una soluzione, ma le stelle suggeriscono di osservarle e comprendere i bisogni che nascondono. Domenica potrebbe essere il momento per fare chiarezza. Nel lavoro sarete frizzanti e concentrati sugli impegni, mentre nelle finanze gestirete con lungimiranza le risorse. Non aspettatevi grandi fortune da investimenti semplici.

Settimana di emozioni intense e passione nel cuore, ma attenzione alla comunicazione. Le stelle consigliano prudenza nelle relazioni familiari. Evitate discussioni superflue e ripicche facili. Concentrazione al lavoro e cautela nelle decisioni finanziarie. Promesse d'amore in arrivo. La fortuna è a portata di mano, ma fate attenzione alle clausole e alle distrazioni.

In questa settimana, evitate di lasciarvi trascinare dall'ira o rispondere alle provocazioni con l'astuzia. Meglio pensare a voi stessi e dire qualche no, per il vostro benessere. Saranno presenti situazioni positive, come nuove amicizie e divertimento. I consigli degli amici saranno preziosi. In amore, usate il dialogo per superare i problemi. Nel lavoro, concentratevi e siate bravi con le parole. Non preoccupatevi se un progetto tarda a concretizzarsi. Fate attenzione alle spese impulsiva, pensate al budget e come far quadrare i conti.

La settimana inizia con un'elevata carica positiva che migliora i rapporti e gli impegni. Martedì il semaforo è verde, ma da mercoledì a giovedì state attenti alle insidie. Venerdì risolverete tutto con intelligenza. In amore, equilibrio ideale per migliorare le relazioni. Al lavoro, agende facili da gestire. Prudenza nelle finanze.

Periodo tranquillo in famiglia, organizzate la routine domestica. Novità sociali e visite a posti nuovi daranno un senso di vacanza. Passeggeri momenti di malumore tra venerdì e sabato. Domenica splendente, forse una festa da celebrare. Buona complicità mentale in amore. Efficienza e chiarezza al lavoro. Acquisti convenienti e opportunità finanziarie.

Il vostro segno Scorpione sarà amplificato questa settimana da una combinazione di stelle grintose e passionali. Lunedì e martedì sarete determinati e pronti a sfidare gli ostacoli, ma è importante agire con calma e riflessione. Buone opportunità arriveranno verso la fine della settimana. In amore, seguite il vostro cuore e mostrate la vostra vulnerabilità. Sul lavoro, mostrate il vostro valore e tenetevi pronti per un'opportunità di crescita. Fate attenzione alle vostre finanze e valutate attentamente i rischi.

La settimana sarà caratterizzata da un'accelerazione del tempo dovuta a vari impegni. Non trascurate però la vita sociale ricca di eventi e situazioni piacevoli. Distrarvi e rilassarvi vi aiuterà a prendere decisioni razionali, evitando interferenze emotive. In amore, attenzione alle questioni familiari e all'insoddisfazione. Al lavoro, saprete creare un buon rapporto con gli altri e vi farete notare. In ambito finanziario, prudenti con gli investimenti.

Settimana emozionante ma limitata nell'espressione. Energia fisica a mille, volontà acuminata e desiderio di donarsi a chi vi circonda. In famiglia, agite con gesti amorevoli evitando imposizioni rigide. Concentratevi sui piaceri senza preoccupazioni: sarete più creativi e produttivi. Possibilità di incontri felici per chi cerca l'anima gemella. Le coppie possono rinnovare la passione. Al lavoro usate la grinta ma evitate eccessi in situazioni delicate. Ammettete un errore, se necessario. Il successo finanziario arriverà in modo inaspettato. Ottime opportunità di affari, risparmi o la casa dei sogni. Possibili entrate extra.

Una settimana di emozioni contrastanti. Tra socialità, viaggi e interessi personali al top, siete però oberati di impegni e dovete fare attenzione agli imprevisti. Nella vita amorosa, la chiarezza e il dialogo saranno fondamentali per superare eventuali complicazioni. Sul lavoro, la capacità di lavorare in squadra sarà un punto di forza. Le spese inaspettate saranno inevitabili, ma potrete gestire il resto del budget con prudenza.

Questa settimana vi sentirete coccolati dal cielo. Giornate speciali tra lunedì e martedì, che metteranno in primo piano affetti o lavoro. Dimostrerete grinta, energia e forza di volontà, suggerendo di praticare sport. Mercoledì e giovedì saranno indecisi, ma dovrete chiarire una questione per procedere. Da venerdì in avanti, tutto riprenderà. In amore, seguite i vostri desideri e sogni. Sul lavoro, voglia di recuperare e rimettere in riga. Fate attenzione a commenti malevoli. Gestite bene le risorse, le entrate potrebbero migliorare.