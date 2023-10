Oroscopo del 12 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 ottobre.

L'uscita di Marte dallo scorpione, segno affine al vostro carattere, promette una giornata positiva. Potrete sfruttare le opportunità offerte dai movimenti planetari per trasformare la vostra vita. Giove vi ispira nuovi interessi sportivi, mentre attenzione all'amore, dove il desiderio prevale sul sentimento. Urano vi fa preparare una rivincita professionale e nel denaro, evitate affari pesanti oggi. La Luna rende stanchi e distratti nella terza decade.

Marte causa negatività, ma Plutone e Nettuno portano creatività e flessibilità. Adattatevi al quotidiano e godetevi la natura. In amore, Luna, Venere e Giove vi aiutano a riappacificarvi. Sul lavoro, dimostrate efficienza e Urano vi ricompenserà. Fate attenzione alle spese impulsive con Marte dissonante.

Mercurio rende simpatia, scatto e capacità di relazione in bilancia. Dissonanza di Saturno solo per i nati a maggio. Equilibrio tra mente e corpo per la forma fisica. Passaggi planetari favorevoli per i single. Momenti di noia per chi è in coppia. Giornata leggera. Attenzione alle spese con Luna e Venere.

Marte esce dalla Bilancia per entrare nello Scorpione, portando vitalità e dinamismo a chi è nato a giugno. Buona vita familiare e ottimi contatti amichevoli, grazie alla simpatia e affabilità del momento. In palestra svolgete esercizi soft. In amore, un duo in Bilancia richiede una valutazione severa dei rapporti, ma un team in segni d'Acqua donerà slancio ottimistico. Sul lavoro, concludete ciò che era in sospeso e godetevi un contatto sereno con la quotidianità. Rigorosi e selettivi nelle finanze, grazie a Luna, Venere e Saturno.

Marte opposto porta negatività, ma compensata da un Sole armonico. Socialmente brillanti, diligentemente lavorativi. Buona salute nella terza decade. Passione grazie al Sole, romanticismo con Bilancia. Professione come dovere, grandi soddisfazioni. Curare rapporti economico-familiari per Scorpione prima decade.

Marte nel favorevole Scorpione regala benefici, con amicizia Acqua. Salute ottimale grazie a Luna e Venere, umore variabile per Saturno. Yoga per equilibrio, Mercurio favorisce sport. Danza scatenata per prime e terze decadi. Amore con parole giuste, rispetto e delicatezza, soprattutto terza decade. Lavoro: pazienza persa, combattete ingiustizie in ottobre. Gestione abile del denaro, affare fruttuoso terza decade.

Marte esce dal vostro segno ma rimane positivo nel vicino Scorpione, dove si trova a suo agio. Venere nella Vergine migliora l'umore attraverso stimoli artistici. Plutone può causare piccoli fastidi nella terza decade. Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiutano a raggiungere le vostre mete. In amore, Venere vi favorisce se siete nati tra il 24 e il 29 settembre. Nel lavoro, Mercurio e il Sole vi permettono di essere efficienti e dedicati. Fate attenzione alle spese con l'aiuto di Luna e Venere nella Vergine.

Marte in Scorpione porta grinta ed energia positiva. Squadra planetaria unita. Emotività controllata. Amore intenso, scambio intellettivo importante. Autorevolezza al lavoro, successi in arrivo. Attenzione alle spese, Giove ancora ostacola il denaro.

Marte positivo, esprime schiettezza ed affidabilità; attenzione a Venere-Luna in Vergine. Allenatevi con la bicicletta. Mercurio protettivo, fascino travolgente, sperimentate seduzione. Sole prepara svolte importanti, serietà fondamentale. Evitate progetti finanziari rischiosi, pianeti ostili.

Marte ritorna nello Scorpione, aumentando grinta, creatività e ambizione. Ottimismo grazie a Giove e Venere. Buona forma fisica. Nettuno favorisce la meditazione e l'autenticità. Sensibilità emotiva nei rapporti. Amabili e collaborativi al lavoro. Intuito finanziario.

Tensione per l'influenza negativa di Marte, ma pianeti guida supportano il futuro professionale. Moto, danza e balli di gruppo migliorano il fitness. Esploit erotici grazie al Sole. Nuovo corso lavorativo con risultati brillanti. Prudenza nelle manovre finanziarie.

Marte in Scorpione porta energia ed effervescenza fino al 22 novembre. Urano spinge ad agire costantemente, evitando inattività. Il riposo serale aiuta a ricaricare le energie. Saturno vi favorisce in ottobre. Comunicazione, immaginazione e affettività si esprimono positivamente. Problema familiare? Pazienza e soluzione. Nettuno favorisce i vostri sogni d'amore, ma mantenetevi razionali. Oggi, Saturno vi chiede prudenza interiore. Marte vi invita a pazientare e mantenere buoni rapporti con i superiori. Cambiamenti in arrivo. Prudenza con le spese, Luna e Venere sono sfavorevoli. Riflettete prima.