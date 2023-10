Oroscopo del 9 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 ottobre.

Oggi è una giornata discreta, ma avete bisogno di rilassarvi dalle fatiche e tensioni. La salute è buona, ma una pausa completa potrebbe fare bene. Nel fitness, ottime conferme per il fisico. Giove vi apre a successi insperati. In amore, intesa mentale ed erotica ottima, desiderio di intimità con la persona amata. Nel lavoro, serietà e coscienziosità, presto avanzamenti significativi. Con i soldi, generosità verso i figli senza problemi.

Venere nel segno del Toro regala opportunità fino al 9 novembre. Riunioni e feste familiari promettono successo. Giove garantisce serenità e amabilità, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Gusto della vita e soddisfazione sentimentale con Urano e Nettuno. Plutone e Giove aiutano a risolvere situazioni professionali complesse. Venere favorisce affari finanziari. Risoluzioni patrimoniali grazie a Saturno e Nettuno.

Oggi Venere potrebbe mettervi lievemente in difficoltà in campo sociale, ma non preoccupatevi! Sarete comunque dei leader nel contesto familiare. Mercurio vi sostiene se siete nati a giugno, mettendo in evidenza la vostra simpatia e la vostra capacità di non prendere nulla sul serio. Evitate sforzi eccessivi in palestra a causa di Saturno dissonante. In amore, potrebbe esserci qualche insicurezza nel comunicare con il partner. Al lavoro, non lasciatevi abbattere da piccole disattenzioni. Risolvete in modo calmo e razionale una questione economica familiare.

Oggi, grazie ai numerosi corpi celesti favorevoli, Venere si unisce a voi, portando sensibilità e intuito. Il panorama astrale vi sorride con Urano, Giove e Saturno posizionati bene, donandovi espansività, socievolezza e voglia di cambiare. Quest'autunno vi offre conforto, con notti ristoratrici e possibilità di rinascita. In amore, un eros potente vi fa vivere notti di desiderio corrisposto. Nel lavoro, il vostro spirito indomito vi porta a dare sempre il massimo, con particolare soddisfazione se siete nati nella terza decade. Non lasciatevi scappare un'occasione d'oro per investire, e consigliatevi con amici competenti.

Bilancia e Vergine portano simpatia coinvolgente. Esprimete personalità brillante senza esagerare. Successi sociali in arrivo. Buona forma fisica per hobby e sport. Amore favorito, possibili matrimoni. Mercurio aiuta il lavoro, frutti garantiti. Attenzione a imprevisti finanziari.

L'influenza positiva di Venere nel segno amplifica la vostra precisione ed energia in ogni aspetto della vita. Tuttavia, fate attenzione a non essere ossessivamente perfezionisti e lasciate spazio agli altri. Siate flessibili di fronte alle abitudini diverse dei vicini e godetevi i passatempi manuali. In amore, seduzione e passioni intensificati, mentre al lavoro potrebbero sorgere tensioni con colleghi e scadenze. Fate attenzione alle spese e insegnate ai figli il valore del risparmio.

Giornata eccellente con Venere in Vergine, altruismo e simpatia in abbondanza. Il Sole vi rende decisi e anche un po' protagonisti. Organizzate spostamenti con entusiasmo nel prossimo fine settimana. Plutone consiglia cautela negli sport faticosi. In amore, lievi cali di esuberanza erotica non preoccupano; entusiasmo e eros tornano nel fine settimana. Ottimi risultati nel lavoro, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Investite i soldi suddividendoli in varie operazioni per tutelarvi e non perdere, soprattutto se nati nella prima decade.

Venere favorisce lo Scorpione per un'autunno propizio. Plutone nel Capricorno e Mercurio nella Bilancia offrono grinta in ogni situazione. Marte e il Sole trasmettono allegria e attenzione nella Bilancia. Relax e radar emotivo consigliati. Imponetevi nel lavoro senza ostacoli, ma attenti alle mosse degli avversari. Controllate le spese con la Luna in Leone.

Ottobre si prospetta un mese di successi grazie al favore di Sole, Mercurio e Marte, che vi aprono strade luminose per raggiungere mete brillanti. La Luna vi avvicina alla creatività, mentre il Sole vi invoglia a divertirvi con attività sportive. In amore, nati a dicembre avrete successo nelle iniziative romantiche. Sul lavoro, sarete competenti ed altruisti, aiutando colleghi in difficoltà. Attenzione alle spese, la Luna vi suggerisce moderazione.

Il cielo si illumina per voi, con un significativo cambiamento di orizzonti. Urano stimola pensieri e progetti da condividere. Venere entra in Vergine, benefica e positiva, regalando buon gusto, arguzia, umorismo e serenità. Mercurio, Marte, Sole in Bilancia possono rendervi nervosi, ma passa presto. L'eros è in grazia, con Venere e Giove sorridenti. Il lavoro va bene, con Saturno al fianco. Potete decidere di investire i risparmi, con l'aiuto di esperti.

Le stelle vi assistono in generale, sebbene Giove nel Toro dia qualche ostacolo ai nati nella seconda decade. È importante moderare il linguaggio. La vostra mente è vivace e pronta per intraprendere sfide sportive. Nettuno nei Pesci alimenta il vostro tempo libero. In amore, la vostra apertura mentale è ammirata e il rapporto si rafforza. Lavorate con intensità grazie a Mercurio in Bilancia. Fate un piccolo e gratificante acquisto.

Influssi potenti positivi da Urano, Giove e Plutone, in particolare per chi è nato a marzo. Venere in Vergine causa momenti di nervosismo in famiglia e intoppi nelle relazioni sociali per i nati nella prima decade del segno. L'amore esploderà con partner nuovi o vecchi, specie per i compleanni dal 3 al 12 marzo. Nel lavoro, mantenete un profilo basso per evitare polemiche tra colleghi. Plutone rende diplomati chi è nato tra il 14 e il 17 marzo. State attenti alle spese lussuose a causa dell'influsso di Venere.