Oroscopo del 3 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 ottobre.

Venere favorisce l'Ariete con positività e generosità. Risolverete situazioni sia pubbliche che private con spirito brillante. Marte vi darà un aiuto prezioso se festeggiate il compleanno dal 7 al 16 aprile. Molti incontri e seduzioni vi attendono oggi. Programmata una fitta agenda lavorativa, specialmente per i nati a marzo. La fortuna potrebbe sorridervi al gioco.

Plutone nel Capricorno, terza decade, consiglia di muoversi senza affaticare troppo il fisico. Purificate il corpo con le acque termali. Venere e Giove riscaldano il focolare domestico. Nettuno aiuta i progetti patrimoniali. Acquistare/cambiare casa è benedetto. Taurini single di aprile godono di un momento erotico. Coppie accolgono il partner con Nettuno positivo. Giornata di soddisfazioni concrete. Liberi professionisti continuano con progetti e impegni. Urano-Giove permettono un investimento.

Energia positiva e ripresa in tutti i settori. Forma fisica ottima per la seconda decade gemellina. Marte nella Bilancia ravviva la vivacità erotica per coloro nati tra il 7 e il 15 giugno. Per le coppie, la comunicazione fluida facilita l'accordo tra diverse opinioni. Dopo un periodo faticoso, è necessario prendersi una pausa rilassante. Anche i liberi professionisti dovrebbero concedersi del tempo libero. Un affare interessante si presenta. La Luna nel vostro segno fornisce l'intuizione necessaria per prendere decisioni sicure e garantire il successo.

Nettuno stimola l'interesse per i viaggi, soprattutto per i cancerini di terza decade. Sorprese e soddisfazioni nel benessere. La Luna influisce positivamente, garantendo sensibilità e intuito. Urano e Giove favoriscono la pratica e l'armonia familiare. Amore: progettate con il partner le vacanze invernali. Lavoro: creatività in fermento e successo in qualsiasi professione prescelta. Denaro: evitate iniziative finanziarie.

Oggi il Sole e Venere vi rendono brillanti, estrosi, spiritosi e facilmente affabili. La giornata autunnale suscita il desiderio di nuove conoscenze. I pianeti stimolano il gusto per la mondanità, ma occhio ai piccoli intoppi causati da Giove. Attenzione alle polemiche familiari e con gli amici, soprattutto per la seconda decade. Nel campo amoroso, prestare maggiore attenzione al partner, specialmente per coloro nati ad agosto. Prendete consigli competenti per una scelta lavorativa importante, soprattutto se è il vostro compleanno dal 6 al 15 agosto. Evitate affari rischiosi con Giove e Urano contrari.

Con Venere benefica, godete di buona salute dedicandovi a passeggiate all'aria aperta. Organizzate piccoli viaggi in contatto con la natura. Il sostegno dei pianeti nelle vostre amichevoli case di Terra (Urano, Plutone) vi porta a straordinari risultati concreti, che toccate presto con mano. In amore, concentratevi sull'aspetto emotivo. Nelle prime due decadi della Vergine, non negategli affetto. Giove in Toro porta riconoscimenti ai creativi della seconda decade. Non limitate le spese per paura, godetevi qualche imprevisto ludico.

L'influenza benefica di Venere nel Leone dona equilibrio interiore, benessere e armonia nelle relazioni interpersonali, soprattutto per coloro nati a settembre. In famiglia si potrebbero verificare momenti di confronto, ma cercate soluzioni ampie e condivise. Per alimentare il vostro benessere, dedicatevi alla musica. Un cielo affettivo luminoso vi attende, grazie al vostro carattere conciliante. Sul fronte lavorativo, un buon rapporto con i superiori vi porterà a ottenere riconoscimenti meritati. Dal punto di vista economico, potrete spendere liberamente, soprattutto se siete nati tra il 7 e il 13 ottobre. Acquisterete con soddisfazione, appagando il vostro gusto estetico.

Oggi affrontate alcune difficoltà pratiche che arricchiscono i vostri successi in corso, grazie a Plutone, Nettuno e Saturno. Creatività, intuito e fantasia vi aiutano a risolvere incomprensioni familiari. Sentitevi fiduciosi mentre sperimentate nuove attività fisiche. L'amore è un puzzle di pulsioni e desideri, ma riuscirete a far combaciare ogni pezzo? Se siete single, lasciatevi guidare dai vostri interessi sentimentali. Prendetevi una tregua quando Venere in Leone vi invita. Le coppie stabili vivono momenti emotivamente completi. Al lavoro, rispondete alle difficoltà con ironia e sorriso, ricordando l'importanza del rispetto nelle relazioni umane, soprattutto se i superiori vi stressano. Tuttavia, siate prudenti nelle questioni finanziarie poiché Giove continua a sfidarvi dal Toro.

Venere, Sole e Marte in Leone e Bilancia vi donano spensieratezza e calore umano. Potete sentirvi incomprese, ma difenderete i vostri punti di vista con piglio aggressivo. Interessi fisici come judo e tai chi chuan vi attraggono. In amore, instaurate una connessione profonda con il partner. Nel lavoro, dimostrate altruismo aiutando un collega. In finanze, fate attenzione a come spendete i soldi.

Oggi il vostro benessere psicofisico richiede una liberazione mentale all'aria aperta. Plutone vi rende creativi e inclini al comando, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 20 gennaio. Siate prudenti nella terza décade per evitare scelte sbagliate. In amore, l'intesa con il partner è favorita da Giove e Urano, mentre i single possono aspettarsi grandi amori. Sul lavoro, il vostro impegno porta risultati apprezzati dai colleghi e dai superiori. Giove vi regala la possibilità di indulgere in qualche spesa.

Con il Sole e Marte in aspetto favorevole, vi sentite leggeri come l'aria, desiderosi di uscire e socializzare. Tuttavia, la problematica Venere vi manca di intuizione e gli impegni familiari frenano i vostri istinti mondani. Marte favorisce attività dinamiche come il ballo e lo sport. Nell'amore, bilancia tra sesso e sentimento. Nel lavoro, lucidità e certezza. Le finanze sono frenate da Giove, ma la Luna splendente vi invita a spendere.

L'ottimismo accompagna il vostro domani nonostante alcuni aspetti da risolvere. Siate cauti nelle attività fisiche se appartenete alla terza decade. Favoriti balli e danze con la configurazione di ottobre. L'amore vi dona gioia, concentratevi su di esso. Organizzatevi meglio nel lavoro grazie a Saturno. Fate attenzione alle spese eccessive se appartenete alla terza decade.