Oroscopo del 2 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 ottobre.

Oggi è una giornata fortunata per voi del segno Ariete, con molti pianeti che mettono in risalto le vostre qualità migliori. Marte e Plutone potrebbero creare ostacoli, ma Venere, Giove, Saturno, Urano e Nettuno vi supportano. In amore, l'influenza positiva di Venere vi permette di riconoscere i valori profondi di una relazione, mentre Nettuno vi rende affascinanti per gli altri. Nel lavoro di squadra, il vostro estro e sostegno sono apprezzati, e come liberi professionisti potrete portare avanti un nuovo progetto con entusiasmo. È possibile che riceviate redditi discreti, quindi è consigliabile destinarli a un investimento opportuno con l'aiuto di un amico competente.

Transiti promettenti, ma attenzione all'eccessiva riservatezza in amore. Apprezzati sul lavoro per la vostra tenacia e capacità di gestire le crisi. Aumento delle tue possedimenti e finanze, soprattutto per chi è nato nella seconda decade.

Inizio mese con amicizie, famiglia e rapporti interpersonali in sintonia. Terza decade filantropa ed empatica. Giornata gioiosa e soddisfacente, concretizzate i vostri sogni e godete di armonia col mondo. Mescolate amici e dolce metà. Equilibrio, diplomazia e buon senso aprono molte porte. Siate parsimoniosi e limitate scelte economiche vincolanti.

Ottobre inizia con transiti celesti discreti, ma alcune contrarietà persistono, come l'effetto combinato di Marte e Plutone. La tenacia e l'intuito magico dello Zodiaco sono i punti di forza dei Cancerini. In amore, emozioni intense grazie a Venere nel vicino Leone. Nel lavoro, alcune ambizioni dovranno essere momentaneamente sospese per chi è nato nella prima e terza decade Cancerina. Nelle finanze, la razionalità è importante per evitare sperperi.

Ottobre si prospetta come un mese pieno di opportunità per voi. Marte, Venere e il Sole vi sosterranno in ogni ambito, promettendo realizzazioni. In amore, la generosità del vostro animo e l'armonia con la persona amata saranno garantiti da Venere. Nel lavoro, una combinazione favorevole di pianeti vi renderà molto produttivi. Tuttavia, il consiglio è di essere prudenti nelle finanze, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Ottobre si apre positivamente, con il Sole favorevole alla vita pratica e attiva. Tuttavia, Saturno in Pesci crea qualche ostacolo. In amore, dedicatevi alle esigenze della vostra dolce metà, gestendo con attenzione le vostre emozioni. Plutone sostiene i single nati dal 18 al 23 settembre. Nel lavoro, dimostrate competenza e serietà, conquistando l'ammirazione degli altri. Nel campo finanziario, riuscite a risparmiare più del previsto grazie a Urano e Giove. Pensate anche a investimenti immobiliari.

Ottobre inizia con successi sociali e mondani grazie al vostro carattere versatile. L'attuale periodo astrale esalta sensibilità, intuito e ricettività. Tuttavia, non trascurate la famiglia. Plutone può creare zone di incomunicabilità tra genitori e figli per i nati nella terza decade bilancina. In amore, la prima decade è spinta da Marte a conquiste audaci che altri considerano folli. La vostra miglior qualità, la diplomazia, viene apprezzata dai colleghi e dai capi. Nel lavoro, Marte e compleanni dal 25 al 30 ottobre vi aiutano a risolvere controversie. In campo economico, siete parsimoniosi grazie a Mercurio nella Vergine, ma attenzione a non esagerare nel risparmio.

Inizio mese promettente grazie a un periodo di "raccolto" a tutti i livelli. Suggestioni e sensazioni profonde vi accompagnano mentre la realtà si sviluppa in modo complesso. In amore, affinate la sensualità e lasciate da parte l'impulsività. Nel lavoro, sicurezza e intuito portano a risultati apprezzabili. Attenzione alle operazioni finanziarie rischiose.

Ottobre promette salti di qualità professionali e ottimi auspici per l'amore. Incontri inaspettati accendono speranze e le relazioni stabili si proiettano in un futuro promettente. Le finanze richiedono prudenza, soprattutto per i nati a novembre. Ottobre sarà un mese proficuo da vivere al meglio.

Ottobre inizia con transiti positivi, tranne Marte negativo in Bilancia. Calma apparente ma tanti piani ribollono dentro di voi. Plutone alleato prestigioso per osare e andare oltre. Nettuno aiuta la parte spirituale e desiderio di metamorfosi. Amore: giove, urano e nettuno rendono teneri, lievemente timidi. Lavoro: attendere il turno, pazienti e operosi. Denaro: essere lungimiranti per futuri obiettivi importanti.

Ottobre tranquillo con Marte nella Bilancia per donarvi equilibrio e stabilità, soprattutto se nati nella prima decade. Transiti positivi vi offrono serenità nonostante le incertezze. Urano crea indecisione per la terza decade, ma Marte amplia opportunità amorose per tutti. Nettuno suggerisce diplomazia e silenzio per risolvere problemi con colleghi. Siate generosi con chi vi è vicino, evitando eccessi di tirchieria.



In autunno, un cielo discreto ma con qualche dissonanza da Sole e Mercurio soltanto per provocare. Attenzione al rapporto familiare, soprattutto con figlie e figli. In amore, stupite la persona amata mostrando la vostra parte romantica. Plutone conferma una storia magica, specialmente per chi è nato dal 15 al 20 marzo. Nel lavoro, l'efficienza vi fa guadagnare stima dai capi grazie a un bel Urano. Tesaurizzate i risparmi in modo proficuo, soprattutto se siete di febbraio.