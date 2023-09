Oroscopo del 27 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 27 settembre.

Oggi, Nettuno favorisce l'armonia nella famiglia, specialmente per chi è nato tra il 15 e il 18 aprile. Saturno in Pesci aumenta la vostra sensibilità, permettendovi di intuire gli umori degli altri. Ne risulta la vostra abilità di guardare lontano e percepire l'intera situazione. In amore, mantenete un atteggiamento equilibrato per evitare fraintendimenti causati da forze planetarie opposte. Venere e Saturno portano successo ai single dell'Ariete. Sul lavoro, completate con serietà le attività del mese, supportati da Urano. In campo finanziario, dovrete affrontare una situazione complessa e incontrare parenti lontani. Grazie a Nettuno, sarete flessibili e adattabili a ogni imprevisto.

Una giornata senza stress è il vostro desiderio, specialmente se siete nati a maggio. L'oroscopo di oggi sembra supportare questa aspirazione, grazie agli effetti positivi di Giove nel vostro segno. In amore, Saturno vi invita a godervi la compagnia dei vostri simili insieme alla vostra dolce metà. Potrebbero esserci feste coinvolgenti e divertenti da condividere con amici e persone care. Sul fronte lavorativo, gli astri promettono discreti successi e vi metteranno alla prova per dimostrare il vostro valore. Prendetevi del tempo per pianificare i prossimi mesi, senza pensieri o preoccupazioni. Sul versante finanziario, potrebbero richiedere il vostro intervento su una questione economica familiare, ma non direttamente legata alla vostra situazione patrimoniale. Il vostro equilibrato consiglio sarà molto apprezzato.

Il vostro ideale è l'armonia interiore, anche riflessa nel fisico. Il Sole amico dall'artistica Bilancia vi favorisce attraverso l'arte che soddisfa lo spirito. La positività dei pianeti si riflette sulla forma fisica. Amore: I Gemelli single incontrano persone nuove oggi. Lavoro: Impegno professionale diligente e progresso grazie a buoni rapporti con i capi. Denaro: Possibile investimento immobiliare consigliato da un esperto amico.

Il mese del Cancro si conclude in bellezza, superando gli ostacoli grazie alla flessibilità. L'autunno porta miglioramenti, anche se rimangono nodi da sciogliere nella vita privata e nella gestione del denaro. In amore, delicatezza e attenzione alle esigenze della persona amata. Nel lavoro, sprint e capacità di difendersi dalle seccature dell'ultimo minuto. Le economie non soffrono, ma bisogna essere prudenti nelle spese.

Fine settembre luminoso e senza distinzione per il segno. Attitudine sportiva ravvivata, giochi di squadra e attività acquatiche si sposano con la voglia di movimento e regalano ottimo stato di salute. Venere dona armonia familiare. Single terza decade leonina, tuffatevi in nuove avventure. In coppia, risoluzione di incomprensioni e tutto naviga a vele spiegate. Marte benefico offre soluzioni organizzative. Giove ostacola tempi di lavoro per la seconda decade. Spese misurate grazie a Mercurio vicino alla Vergine.

Fine settembre vede Mercurio in aspetto benefico nel vostro segno, portando armonia. Saturno provoca atteggiamenti sedentari per chi è nato ad agosto. Plutone rinforza il fisico, mentre Venere, Urano e Giove accendono la passione. Lavoro soddisfacente grazie alla vostra energia infaticabile. Dimostrate generosità con colleghi grazie a Giove.

Oggi, con la presenza benefica del duo Marte-Sole nel vostro segno, potrete godervi piacevoli svaghi e scoprire nuove curiosità. Venere nel Leone favorisce i rapporti familiari e gli incontri inaspettati. La forma fisica non richiede necessariamente uno sport intenso, anche un buon libro o un bel film possono ricaricarvi. L'amore vi rende comunicativi e dinamici nelle nuove conoscenze, mentre nel lavoro potrete concludere gli impegni in un clima disteso. Siate cauti nelle finanze e non vi lasciate tentare da affari rischiosi, cercate altre opportunità per investire i vostri risparmi.

Oggi, la mobilità sarà fondamentale per voi: corsa, jogging e nuoto. Mercurio guida il vostro percorso. Il Capricorno vi offre un alleato positivo, Plutone, che vi aiuterà a bruciare calorie e perdere chili in eccesso, soprattutto se siete nati a novembre. Nettuno vi alleggerisce lo spirito e la mente. Nell'amore, siate rispettosi del partner e interessati alla sua vita concreta e professionale. Ricordate che egoismo non è amore, soprattutto se siete nati tra il 2 e il 16 novembre. Nel lavoro, potreste sentirvi confusi, ma una scintilla di genialità vi aiuterà a concludere affari positivamente, specialmente se siete liberi professionisti. Con Saturno, ottobre vi fa gestire il denaro in modo equilibrato e attento. Un investimento futuro porterà frutti straordinari.

Oggi, relazioni amicali in primo piano: attenzione all'egocentrismo e alla discussione. Marte Bilancia rende la giornata meno monotona. Famiglia richiede più presenza, fiducia per evitare conflitti. Sole Bilancia rafforza amori estivi per novembre. In coppia, Venere favorisce l'ascolto delle esigenze. Attenzione all'instabilità emotiva. I capi stressano? Risultati, impegno e Venere risolveranno tutto. Solitamente siete generosi, ma oggi Saturno potrebbe rendervi parsimoniosi o tirati, soprattutto se appartenete alla prima decade. Fate attenzione, il vostro segno può essere eccessivo sia nell'economizzare che nel sperperare.

Giornata culturale con visite ai musei, mostre ed eventi artistici, grazie a Saturno in Pesci e Plutone in congiunzione al vostro segno. Osate attività fisiche spericolate in montagna se avete capacità e l'età giuste. Amore pungolato da Marte e Sole nella Bilancia per uscire dal guscio, con successi erotici grazie a Nettuno e Urano. Lavoro nel settore artistico, moda e creatività? Urano offre opportunità per emergere, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Finanze in ordine e ottime prospettive autunnali, soprattutto per i liberi professionisti, grazie a Giove, Urano e Saturno come allenatori d'eccezione. Per tutte e tre le decadi.

Giornata all'insegna della fortuna con il Sole e Marte che vi sorridono. In compagnia di amici simpatici, il vostro fascino risplende. Prediligete gite al mare e aperitivi all'aperto. In amore, profonda sintonia in coppia. Venere è imbronciata per i single, ma presto recupererete il vostro charme. Al lavoro, altruismo e competenze tecniche vi distinguono. Attenzione alle spese compulsive, valutate se ciò che volete acquistare vi serve realmente.

Questo mese rappresenta per voi un periodo di piacere e ferie, in linea con la vostra natura indipendente. Grazie all'influenza positiva di Giove, godrete di benessere mentale, spirito positivo e ottima forma fisica. In amore, se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 14 di marzo, sperimentate una profonda unione emotiva. I single di febbraio potrebbero provare momentanea solitudine, ma presto incontreranno un grande amore. Sul lavoro, Nettuno offre il suo sostegno nella vostra evoluzione professionale. Non lasciate che situazioni inconcludenti vi distolgano. Sul fronte finanziario, l'acquisto di un immobile è una possibilità concreta grazie a Giove e Urano.