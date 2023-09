Oroscopo del 26 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 settembre.

Dedicarsi alla famiglia e alle radici offre soddisfazione, nonostante gli imprevisti. Sole, Marte e Plutone indicano sfide, ma la Luna stimola la rapidità mentale e primeggiare. Nettuno conferisce slancio spirituale. In amore, Venere e Giove abbassano le inibizioni, mentre al lavoro si è stimolati a progredire. In finanza, saggio agire entro i limiti.

La logica e la razionalità caratterizzano la vostra giornata, soprattutto se appartenete alla prima decade del Toro. Giove apporta benefici alla seconda decade. Avvertite un cambiamento nell'aria e sorrisi che vi rendono sempre più felici. Saturno e Nettuno donano spessore alle relazioni autentiche che coltivate con cura. Potete vedere i primi effetti positivi di questi cambiamenti astrali nell'amicizia e nell'affettività. Grazie a Urano, Giove e Plutone, potete godere pienamente della libertà espressiva erotica con il vostro partner. Se siete liberi professionisti, continuate a sviluppare progetti e idee grazie all'influenza positiva di Urano e Plutone. Evitate acquisti frivoli oggi e mantenete una visione attenta delle spese per preservare la vostra oculatezza finanziaria.

Le influenze planetarie creano una giornata altalenante ma promettente. L'aspetto emotivo richiede attenzione, specialmente per coloro nati nella prima e terza decade. Amore: Siate intelligenti e maturi, ascoltate le esigenze dell'altro. Marte nella Bilancia favorisce l'espressione dell'eros. Lavoro: Pazienza per obiettivi ambiziosi, ma il Sole nella Bilancia conferma il vostro talento. Denaro: Buon momento per investimenti, specialmente per chi è nato a giugno.

Rinascerete sentendo l'influsso positivo di Saturno in Pesci oggi. Le giornate successive saranno migliori, soprattutto per chi è nato a giugno. Venere nel Leone alleggerisce il cuore, mentre Marte, Sole e Plutone si oppongono. Il vostro slancio vitale è in ripresa, avrete una mente lucida e un completo benessere affettivo-erotico. In amore, i single avranno flirt intensamente gratificanti per l'ego. Le relazioni di coppia miglioreranno, soprattutto per chi è nato in luglio. Sul lavoro, sarete dei fuoriclasse pronti a reagire a qualsiasi imprevisto. Fate attenzione nei rapporti con colleghi e superiori, soprattutto se festeggiate il compleanno nella terza decade. Fate attenzione alle spese, specialmente se siete nati a luglio.

Oggi vi aspetta una giornata intensa con alcuni impegni quotidiani che richiederanno senso di responsabilità e determinazione. Potreste sentire una leggera fatica verso sera, ma è importante recuperare l'energia necessaria. In amore, il Sole e Venere regalano momenti felici e appaganti nella coppia, mentre Marte dona passione ed eros. Nel lavoro, se siete della terza decade, avrete un approccio propositivo grazie all'influsso di Marte. Per i nati nella prima decade, il Sole offre un'energia intellettuale particolarmente benefica per le attività legate alla comunicazione e ai media. Per quanto riguarda le finanze, è consigliabile attendere giorni successivi per operazioni finanziarie a causa dell'aspetto negativo della Luna e di Giove.

La vostra natura equilibrata vi aiuterà oggi a trovare la soluzione a ogni disaccordo. Prima di concedervi un riposo, fermatevi un attimo perché alcuni pianeti vi daranno ancora battaglia con impegni futuri. Prestate attenzione alle questioni familiari, soprattutto se appartenete alla prima decade. Venere, Giove, Urano e Plutone vi supportano in vivaci avventure amorose. Il Sole e l'intelligente Bilancia valorizzano le vostre doti diplomatiche sul lavoro, soprattutto per chi festeggia il compleanno dal 31 agosto al 7 settembre. Siate prudenti nel denaro e approfittate del transito benefico di Mercurio per giocare al Lotto.

Giornata serena grazie a Luna, Venere, Sole e Marte, ma attenzione all'atteggiamento pacifico e cauto. Eliminate il perfezionismo e lasciatevi svagare: avrete bisogno di pace. Fase amorosa intensa e fusione emotiva. Idee brillanti nel lavoro, ma progetti da rielaborare. Acquisti piacevoli grazie a Luna e Venere. Attenzione allo shopping selvaggio.

Oggi, i transiti sono discreti nonostante la Luna negativa dall'Aquario che influisce leggermente sul piano emotivo. Saturno continua a favorire i Pesci e le prime decadi dello Scorpione, contribuendo all'armonia familiare. Plutone e Nettuno portano cambiamenti positivi al quotidiano. Mentre Urano crea sfide nel lavoro ed economicamente, riuscite a superarle con tenacia. In amore, i single avranno grande successo nelle avventure, mentre le coppie non devono dar peso ai capricci del partner. Buone prospettive di carriera per i liberi professionisti. Fate attenzione alle spese se siete nati nella seconda decade.

Oggi, i pianeti sono tutti a vostro favore e la vostra energia fisica e mentale sarà al massimo. Siete soddisfatti dei risultati ottenuti finora e questo vi darà ulteriore slancio. L'amore è al primo posto per voi: se siete single, la vostra generosità e dedizione conquisteranno i cuori solitari. Se siete in coppia, vivrete un'intesa magica grazie all'alchimia dei corpi celesti. Sul fronte del lavoro, gli astri vi favoriranno e l'opportunità giusta per fare carriera arriverà, quindi affermate le vostre prerogative e cercate di emergere. Nel denaro, poche persone sono fortunate come voi, quindi perché non provare la sorte al gioco? I nati a dicembre saranno particolarmente favoriti, in particolare nel Totocalcio.

I transiti astrali di oggi donano armonia familiare grazie a Nettuno pacifico. Capricorno terza decade, mantenetevi calmi nelle controversie. L'autunno promette successo con l'appoggio di Giove amico in Toro. Plutone vi regala una giornata speciale se siete della terza decade, con un rapporto di coppia armonioso. Luna e Urano offrono una visione chiara, evitate rivalità che rovinano la giornata. Come buoni Capricorni, evitate il rosso e coprite i costi pendenti senza grandi passi avanti.

Oggi, l'emozione della Luna e del Sole Bilancia rafforzano la vostra fiducia in ogni ambito della vita per i nati nella prima e terza decade. Tuttavia, Giove, Urano e Venere, specialmente per la seconda decade, possono offuscare il vostro giudizio nelle relazioni. In amore, Venere ostacola la sensibilità inizialmente, ma la Luna vi regala passione. Nel lavoro, Giove crea qualche problema, ma riuscirete a completare tutto. Nelle finanze, Luna, Giove e Venere richiedono cautela. Provatelo con un gratta e vinci.

Oggi potrete affrontare ogni sfida grazie alle influenze di potenti pianeti come Luna, Urano, Saturno, Plutone e Nettuno. La Luna in Aquario avrà un impatto emotivo su di voi, consentendovi di navigare meglio nelle acque di qualche turbolenza familiare o affettiva. Plutone e Nettuno saranno al vostro fianco, rendendovi vincenti. I transiti vi favoriranno nelle previsioni astrologiche. In amore, la presenza magica di Giove vi darà vivacità e sintonia reciproca, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Il lavoro richiederà audacia, ma è importante limitare le ambizioni attuali. Al momento, potrebbe essere saggio rimandare alcuni progetti di prestigio. Nel denaro, potrete tentare la fortuna grazie all'eccezionale parterre planetario, con l'aiuto di Giove e Saturno, soprattutto se siete appassionati di sport.