Oroscopo del 7 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 settembre.

Oggi, la Luna nel segno dei Gemelli vi porta un senso di leggerezza e gioco, ma mantenete il controllo delle situazioni impegnative. Plutone e Marte potrebbero portare lievi nervosismi, ma il vostro self control vi aiuterà. In amore, potete osare conquistare chi desideravate da tempo. Sul lavoro, pianificate progetti ambiziosi che coinvolgono collaborazioni. I soldi non sono una priorità per voi, ma vanno utilizzati per godersi la vita.

Oggi affinerete l'intelligenza e comprenderete le situazioni in modo sfaccettato senza giudicare. Non ve ne pentirete nonostante il malumore familiare. Il buonumore vi stimola a praticare sport competitivi come la pallavolo, la pallacanestro e il calcio. In amore, ascolterete e esprimerete il vostro amore in modo convincente. Nel lavoro, sarete operosi e infaticabili, grazie alle capacità donategli da Urano. Sarete tentati di spendere, ma rimarrete equilibrati grazie alla vostra voce interiore. Saturno vi spiana la strada finanziaria.

Fate sorridere i vostri cari con il vostro irresistibile senso dell'umorismo, simpatia e disponibilità al dialogo. Una Luna nel vostro segno annulla le piccole negatività. Non mancano ottimismo e fortuna, anche se la situazione economica potrebbe non essere ottimale. Siete punti di riferimento in famiglia, gestendo con successo le sfide quotidiane. La vostra salute dipende principalmente dalla tranquillità emotiva. In amore, cercate una maggiore intimità senza perdere la vostra preziosa libertà. Siete molto attivi e capaci di affrontare un'enorme quantità di lavoro. Non avete molti soldi, ma vi concedete qualche piccola spesa frivola senza preoccupazioni. Sai che a volte è necessario.

Oggi il vostro carisma e fascino vi renderanno amabili e affascinanti sia in famiglia che nella società. Mercurio vi guida verso una bella giornata con il suo influsso positivo. Affrontate le difficoltà con filosofia e leggerezza, sfruttando la vostra creatività. Nel campo dell'amore, i single avranno opportunità coinvolgenti, mentre le coppie dovranno trovare interessi condivisi. Nel lavoro, il supporto di Saturno vi rende infaticabili e razionali. Urano nel segno del denaro vi dona capacità finanziarie fortunate ma oculate.

Sotto l'influenza positiva del Sole e di Marte, voi del segno zodiacale appartenente alla seconda decade siete persuasivi, saggi e arguti. La giornata si presenta mediamente buona, con brillanti novità nei rapporti amichevoli e successi personali. In amore, il vostro calore umano sarà apprezzato e amato, mentre nel lavoro sarete stimati e riuscirete a vincere sfide che altri hanno abbandonato. In termini finanziari, si consiglia prudenza nelle spese.

Mercurio, il vostro protettore, garantisce attenzione e astuzia. Giove nel Toro rinvigorisce la vita familiare. Urano, il Sole e Plutone vi sostengono se il vostro compleanno è nella terza o nella seconda decade. Plutone e Giove aumentano il vostro eros e il romanticismo nel segno del Leone. Aspetti lavorativi e finanziari positivi grazie all'impegno e all'appoggio di Giove. Disciplina finanziaria necessaria per il successo se appartenete alla terza decade.

Marte vi infonde ottimismo e euforia. Plutone crea qualche disturbo in famiglia o nelle relazioni sociali. Siate istintivi ma prudenti nelle decisioni. Sul piano fisico, potete variare le attività ginniche, specialmente se nati dal 25 al 30 settembre. Siete energici in amore e avete la capacità di ascoltare il partner. La Luna favorisce un progetto di coppia che si compirà presto. Utilizzate la vostra splendida intelligenza per procedere con successo, specialmente se nati a settembre. Spendetelo con intelligenza e astenetevi da acquisti frivoli se nati nella terza decade bilancina.

Giove e Urano mantengono negatività nelle seconde e terze decadi. Mantenete profilo basso in famiglia, lavoro, amicizie. Vostra gentilezza vi protegge dagli imprevisti. Sole in Vergine dona "difesa" morale. Preferite ginnastica leggera, Pilates per attività fisica. Comunicazione chiave in amore, specialmente per seconda decade. Cautela col possesso se nati 16-19 novembre. Single irresistibili. Siate razionali nel lavoro, specialmente terza decade. Occhio alle spese, Giove può svuotare il portafoglio.

Il Sagittario può contare su Venere e Marte in posizione favorevole. Nonostante gli impegni, concedetevi del tempo per il relax con un film o un libro. Sole, Luna e Nettuno possono causare momentanea stanchezza, ma i pianeti sostengono il vostro benessere. Single, nuove avventure vi aspettano. Coppie unite da un desiderio rinnovato, pianificate viaggi futuri. Affrontate la competizione con serenità, vincendo con gentilezza e fair play. Organizzate i conti con spirito e volontà, specie se nati dal 17 al 20 dicembre.

La terza decade Capricorno è favorita da Plutone e Urano, ma bisogna fare attenzione alle decisioni che potrebbero influire sui rapporti familiari e amicali. Mercurio aiuta l'attività fisica, mentre Nettuno stimola l'interesse per le arti. La giornata è positiva e permette di gestire imprevisti con intuito. La seconda decade si caratterizza per la grinta promossa dal Sole in Vergine. In amore, i single di gennaio hanno opportunità entusiasmanti, mentre chi è in coppia dovrebbe dedicare più attenzioni al partner. Nel lavoro, la vendita di beni è favorita da Giove e i capi apprezzano il vostro operato. Nel campo finanziario, Mercurio vi spinge a qualche spesa frivola.

Giornata con passaggi planetari interessanti, benessere psicofisico. Luna nei Gemelli e Marte nella Bilancia garantiscono fortuna e supporto per iniziative fuori dagli schemi. Per compleanni dal 5 al 12 febbraio, amore e affetti trionfano. Nettuno e Saturno proteggono il lavoro, specialmente per chi è nato a gennaio. Riflessioni finanziarie porteranno a un investimento fruttuoso.

Oggi, a parte la Luna in Gemelli e il team Mercurio-Sole nella Vergine, il resto dei pianeti è dalla vostra parte. Urano, Giove e Plutone vi sostengono in modo deciso, rendendovi ambiziosi, energetici e intuitivi. Nettuno amplia le vostre vedute mentali e vi spinge a realizzare nuovi progetti. In amore, l'aspetto erotico prevale sull'emotivo, mentre nel lavoro la vostra abilità comunicativa è valorizzata. Inoltre, siete previdenti e abili con il denaro grazie all'influenza positiva di Marte in Bilancia.