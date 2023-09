Oroscopo del 5 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 settembre.

Giove e Saturno aprono nuove opportunità, con il sostegno di amicizie fedeli. Nettuno ispira progetti ambiziosi che potrebbero diventare realtà. Aiutate una persona cara nel pomeriggio. In amore, la vostra passione coinvolge chi ha toccato il vostro cuore. Marte richiede moderazione, specie se festeggiate il compleanno a fine marzo. Un collega autorevole vi sorprenderà sul lavoro. Non preoccupatevi dei costi. Talvolta è bello concedersi le cose che il mondo offre.

Oggi, non preoccupatevi di chi non vi apprezza o vuole ostacolarvi in famiglia o tra amici. La vostra pazienza porterà la rivincita. La vostra operosità, caratteristica data dallo Zodiaco, si esprime al massimo. Le unioni recenti si stabilizzano grazie all'intelligenza del segno della Vergine. Nel lavoro, i vostri meriti sono finalmente riconosciuti. Fate attenzione alle spese, soprattutto se nati nella seconda decade.

Marte prosegue la sua sosta fortunata nel segno dalla Bilancia, portando costante buona sorte e allietando l'animo anche nei momenti difficili. Ora, l'influenza si espande per i nati dal 22 al 31 di maggio. In sport di gruppo, bravi e divertenti, ma attenzione a possibili incomprensioni, specialmente nel calcio. Siate autentici e coinvolgenti, l'amore vi sorprenderà con tenerezza e sensibilità. Giove dal Toro invita a seguirlo. Ciò che avete seminato ora vi gratifica, riempiendovi di soddisfazione. Urano vi sostiene per successi familiari. Investite con lungimiranza, mostrando la vostra capacità di prevedere. Specialmente per i nati a maggio.

Oggi, la Bilancia consiglia di evitare eccessi nelle abbuffate, specie per chi festeggia il compleanno tra il 25 e il 30 giugno. Nell'amore, i single Cancro avranno incontri significativi, soprattutto se nati tra il 7 e il 12 luglio; le coppie vivranno momenti intensi. Sul lavoro, sfruttate l'intuizione potenziata da Nettuno per anticipare proposte. I freelance della seconda/terza decade possono liberarsi da compiti gravosi. Attenzione alle spese extra, specialmente se nati nella prima/terza decade.

Recupera le energie mentali e fisiche attraverso il sonno. L'influsso di Giove potrebbe aver modificato il tuo fisico, richiedendo una migliore alimentazione. In amore, intimità accesa dalla dea dell'amore e passione stimolata da Marte, soprattutto per chi è nato nella prima decade. Sul lavoro, determinazione per evitare conflitti; periodo favorevole per chi è nato tra il 26 e il 31 luglio. Mantieni razionalità sulle sfide passate. Controlla le spese, specialmente se sei della seconda decade.

L'intelligenza e vitalità emergono grazie al Sole, Venere e Mercurio, mentre Giove, Urano e Plutone conducono verso una metamorfosi evolutiva per le vergini nate nella seconda e terza decade. La serenità familiare aumenta, immergendosi nella natura, preferendo montagna e campagna. Nell'amore, attenzione e dedizione, ascoltando le esigenze del partner. Al lavoro, evitate polemiche e contrasti. Nelle finanze, scegliete un'occasione per incrementare il reddito.

Settembre mediamente soddisfacente per il terzo decano del Capricorno. Risolverete ogni contrarietà grazie all'intelligenza, flessibilità e savoir-faire. La nuova configurazione astrale promette un periodo eccellente con Marte, Venere, Mercurio e il Sole che infondono ottimismo e voglia di fare. Curate la passione nella coppia e fate attenzione alle dinamiche familiari. Nuovi guadagni permetteranno qualche piccolo lusso e momenti di gioia con i vostri cari.

Mercurio, Plutone, Sole, Saturno e Nettuno, nei segni affini del Capricorno, dei Pesci e della Vergine, vi donano un grande slancio nelle vostre attività quotidiane. Tuttavia, è importante mantenere la prudenza e non pretendere troppo. Siate consapevoli che l'umore potrebbe variare a seconda dei transiti astrali, soprattutto se siete nati dal 2 al 9 novembre. Nel campo dell'amore, Plutone vi offre grandi successi, specialmente se siete nati a novembre. Nel lavoro, la presenza di Mercurio vi aiuta a mediare in modo razionale, anche se occhio a reazioni irritanti. Siete abili nel gestire i vostri guadagni, ma state attenti a non fare mosse troppo avventate oggi.

Un nuovo ciclo di vita si avvicina con desiderio di trasformazione in tutti gli aspetti. Venere nel Leone aumenta le fortune, ma ricordate ciò che avete ottenuto emotivamente e materialmente. Saturno vi spinge a esplorare emotivamente, mentre Plutone promette progressi lavorativi dal 17 al 19 dicembre. Attenzione alle provocazioni delle persone superficiali se siete nati dal 25 al 28 novembre. Le vostre risorse sono buone, ma non pensate di avere tutto l'oro del mondo.

Oggi, grazie alle influenze positive di Urano e Nettuno, godrete di una vita sociale vivace e serena, favorita da lunghe passeggiate solitarie e dalla musica che vi daranno energia e dinamicità. La situazione astrologica è molto positiva, con molte forze planetarie benefiche. Giove nel segno del Toro vi aiuta a sciogliere nodi familiari e a portare armonia in casa. Nel campo dell'amore, il vostro fascino e l'umorismo vi faranno apprezzare da chi vi sta accanto, mentre nel lavoro, Marte vi spinge a dare il meglio di voi stessi in sfide competitive. Concluderete un affare vantaggioso grazie all'aiuto di Giove.

Gestite con equilibrio una preoccupante situazione familiare, ottenendo risultati positivi. Le amicizie sono una grande fonte di felicità. Nettuno e Saturno, i vostri pianeti preferiti, vi danno uno sprint formidabile. In amore, diffondete la vostra gioia di vivere. Sul lavoro, siate responsabili. I guadagni vi soddisfano e potete permettervi qualche lusso senza sensi di colpa.

Mercurio in Vergine, stimola concretezza e attivismo, offrendo stabilità nella vostra vita. Giove, Urano e Plutone influenzano Toro e Capricorno, riportandovi alla vostra natura ospitale e conciliante. Nettuno vi rende agili mentalmente e aumenta il vostro senso dell'umorismo. La passione è il vostro punto di forza, mentre nel lavoro avrete successo grazie alla vostra intuizione creativa. Fate attenzione alle spese e siate prudenti.