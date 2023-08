Oroscopo del 19 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 agosto.

L'entusiasmo è alle stelle con Plutone e Luna che stimolano la ricerca di traguardi ambiziosi. Il Sole nel segno del Leone, in sintonia con il vostro elemento Fuoco, porta fortuna e passione. Le coppie stabili vivono un rinnovamento erotico e Nettuno in Pesci offre nuove frecce da conquista. Programmatevi con colleghi competenti per sfruttare le opportunità aziendali. Pianificate gli acquisti per la casa senza impulsività.

Cielo sereno con nuvole variabili in questa parte dell'estate. Saturno guida la vostra ricerca dell'anima gemella, mentre Marte, Mercurio e Plutone portano buone energie al lavoro e alle finanze. Non preoccupatevi di un collega polemico. Ricordatevi di essere prudenti con le spese, specie se siete nati nella seconda decade.

Venere, madrina ideale, vi favorisce in famiglia e tra amici. La Luna in Bilancia stimola l'intelligenza. Risolverete problemi pratici con scintille. La famiglia sarà come piace a voi, scanzonata e poco moralista. Coppie stabili rinnoveranno la fiamma della passione. Venere, Luna e Sole vi stimolano nell'erotismo. Nettuno potrebbe creare difficoltà nella comunicazione per alcuni nel lavoro. Si ricomincia in ufficio con curiosità e sapere. Fate acquisti oculati grazie alla Luna benefica. Molti si avvicinano all'arte per abbellire la casa.

Plutone nel vicino Capricorno e la Luna in Bilancia si oppongono al vostro segno. Nettuno, in armonia dai Pesci, vi dona intuizioni brillanti se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 luglio. Mercurio e Marte nella Vergine vi aiutano a superare ostacoli pratici ed emotivi. In amore, sfide entusiasmanti si presentano, mentre nel lavoro è il momento di chiedere aiuto a chi avete sostenuto in passato. Fate attenzione alle spese impulsiva, la prudenza finanziaria è necessaria.

Personalità energica in evidenza, in privato e in pubblico. Buona combinazione planetaria a sostegno, ma evitare egoismo. Venere e Sole promettono buona fortuna, comprendere chi è meno fortunato regala ulteriori benedizioni. Possibilità di incontri profondi. Marte apporta passionalità, dolce metà dimostra dedizione e tenerezza. Luna in Bilancia dona ottimismo e leggerezza. Rientro in ufficio sarà facile. Attenzione agli sprechi, essere rigorosi con i soldi guadagnati con fatica a causa di Giove e Urano negativi.

Tornate a casa senza rimpianti dal rientro dopo le vacanze estive; Giove nel Toro vi rigenera e vi sentite in forma. Oggi il cielo vi sorride e Plutone vi dona fascino e sicurezza. In amore, successi erotici grazie a Plutone e Giove. Il lavoro non stanca e seguite una logica realistica per le finanze.

La Luna nel vostro segno rende riflessivi, ma potrebbe accompagnare una sensazione di stanchezza. Stemperate tutto con il vostro fresco senso dell'umorismo. In amore, risolverete prontamente fraintendimenti e ci sono previsioni di baruffe per i compleanni dal 19 al 22 ottobre. Successi strepitosi per i single della seconda decade. Al lavoro, non curatevi delle lamentele degli altri e siate razionali ed efficienti grazie alla benefica Luna. In termini finanziari, potrete fare acquisti per la vostra bellezza e forma fisica con facilità grazie a Venere e Luna.

La Luna, fedele vicina del segno Bilancia, favorisce la vostra forma fisica e il benessere psicologico. Saturno porta fortuna a coloro che festeggiano il compleanno tra il 25 ottobre e il 5 novembre, migliorando l'intelligenza e l'attrattiva. Nuove conquiste erotiche e relazioni rafforzate, specie per gli Scorpioni nati nella prima e terza decade. I cuori solitari possono trovare incontri emozionanti sui social media. Urano può portare noia e apatia, ma il supporto dei colleghi simpatici allevia la situazione. Investite saggiamente, con possibili guadagni sorprendenti per chi è nato tra il 18 e il 22 novembre.

Il Sole nel Leone dà il via a un ciclo di attività, iniziative e desideri positivi per i Sagittario. In amore, l'influenza benefica della Luna porta exploit amorosi, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Nel lavoro, energia e stabilità grazie a Sole e Luna. Nel denaro, attenzione ai soldi imprevisti.

La giornata inizia con l'aiuto di Urano, il vostro grande organizzatore pratico e mentale. Il transito planetario è positivo, soprattutto per coloro che tornano dai luoghi di vacanza. In amore, Saturno vi offre una lucida analisi per sciogliere dubbi sentimentali. Nel lavoro, la quotidianità scorre tranquilla. Attenzione alle spese frivole a causa della Luna negativa.

Il Sole esce dal Leone tra due giorni (il 23) portando un nuovo ciclo più stabile per voi. La Luna in Bilancia continua ad influenzarvi positivamente, donandovi fascino e curiosità. Vi attende una giornata in cui le negatività passate (se presenti) saranno definitivamente allontanate. In amore, attenzione agli eccessi sentimentali. Nella carriera, otterrete risultati con pochi sforzi. Limitate le spese per i figli.

Ottimo stato psicologico e forma fisica evidenti grazie all'influenza di Giove nel segno amico del Toro. Donne Pesci risplendono in bellezza, uomini puntano sullo sguardo magnetico. Ottimi rapporti familiari, comunicazione eccellente. Amore: prudenza nelle conquiste ambiziose, specie per chi è nato nella prima decade. Lavoro: apatia e noia, si fa di necessità virtù. Denaro: cautela nelle spese per contrasto di Marte.