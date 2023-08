Oroscopo del 10 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 agosto.

Oggi il vostro profilo astrale si presenta sereno con la Luna, il Sole, Venere, Urano e Nettuno che vi sorridono. Solo Plutone potrebbe provocare qualche equivoco familiare, ma con la vostra diplomazia risolverete facilmente la situazione. In amore, Venere nel Leone intensifica la passione e il desiderio di conquista. Nel lavoro, potreste essere interessati a libri di gialli o romanzi legati all'attualità. Per quanto riguarda i soldi, se siete nati nella prima decade potrete spendere senza timore, mentre se siete nati nella terza decade, fate attenzione a Plutone contrario.

La giornata presenta lievi contrasti relazionali e un'atmosfera leggermente negativa per coloro che festeggiano il compleanno nella terza decade taurina. È importante comunicare apertamente e con sincerità con il partner per prevenire momenti di stanchezza o opacità nel rapporto di coppia. La Luna e Nettuno vi offriranno supporto emotivo e adattabilità nelle situazioni, permettendovi di muovervi con flessibilità e intelligenza. Sul fronte lavorativo, consigliamo letture approfondite sugli argomenti di attualità, mentre sul fronte finanziario non c'è motivo di preoccuparsi grazie all'influenza positiva di Giove.

Oggi è l'ideale per godere della Luna nel vostro segno, creando un'atmosfera vacanziera e spensierata. In amore, i single, specialmente nati nella seconda decade dei Gemelli, possono aspettarsi emozionanti avventure grazie alla combinazione di Luna, Sole e Giove che valorizzano il loro fascino innato. Le coppie potrebbero invece sperimentare attriti a causa dell'influenza dissonante di Saturno dai Pesci. Per quanto riguarda le finanze, l'impulso di spendere potrebbe essere presente a causa dei pianeti nei segni di Fuoco, ma grazie a Urano, la consapevolezza dei limiti finanziari sarà presente.

Il movimento dei pianeti di oggi porta doni nella sfera affettiva, esaltando la dolcezza del vostro carattere. Le relazioni intime e romantiche, sia quelle consolidate che le nuove avventure, sono favoritse. Un felice incastro stellare tra Venere in Leone e Marte in Vergine promette un momento speciale sentimentalmente. I nati tra il 19 e il 22 luglio devono tenere gli occhi aperti a causa di Plutone. Nel lavoro, siete appassionati di lettura e interessati all'attualità. State attenti a non sperperare i vostri soldi, il rischio è abbastanza alto oggi, soprattutto per i nati nella terza decade.

Movimenti planetari positivi con la congiunzione del Sole, signore del Leone, che porta benessere, buonumore e capacità di interagire serenamente. L'ottimismo è equilibrato dal senso pratico, garantendo una visione logica dei fatti. Il Sole e Mercurio vi danno slancio ed equilibrio in amore, consentendovi di agire in modo vincente. Se l'amore è una sfida, la vittoria è sicura. Momento d'oro per la vita sentimentale. Mercurio benefico dalla Vergine garantisce rapidità nell'esecuzione del lavoro. Compleanni dal 7 al 12 agosto sono avvantaggiati. Favoriti i nati in luglio per tentare la sorte al gioco.

Le influenze planetarie, specialmente per chi è nato nella prima e terza decade, sono principalmente positive. La vita familiare si arricchisce di scambi vivaci con parenti vicini e lontani. In amore, il fantastico influsso di Venere, Plutone, Mercurio e Urano vi apre a splendide avventure amorose, soprattutto per chi è nato nella prima e terza decade. I single potrebbero incontrare l'anima gemella. Le coppie stabili vivono una fase di evoluzione e maturazione consapevole del loro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, in questa tranquilla estate, vi troveranno interessanti i libri di cronaca nera, l'ecologia, il clima e il dissesto idrogeologico. Tuttavia, dovete fare attenzione alle vostre spese a causa di influenze negative tra Urano e il Sole. Sarà utile cercare consigli da una persona fidata. In generale siete solitamente oculati nelle spese.

La giornata sarà caratterizzata dalla presenza positiva della Luna in Gemelli, che vi regalerà momenti magici. In amore, Venere, Luna e il Sole favoriranno un colpo di fulmine e promettono un'estate trionfale nel 2023. Se siete liberi, l'atmosfera stimolante vi invoglierà ad avventurarvi in nuove imprese amorose. Se invece siete in una relazione stabile, l'aiuto di Mercurio renderà il vostro legame ancora più maturo e consapevole. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate delle ferie per leggere libri che trattano temi di giustizia e società. Dal punto di vista finanziario, sarete oculati nelle vostre spese, senza superare il budget. Inoltre, sarete generosi con i vostri cari.

Oggi, il settore familiare assume grande importanza, soprattutto per chi è nato tra il 5 e il 13 novembre. Le previsioni astrologiche promettono buona forma fisica e soddisfazione emotiva. L'influenza positiva di Mercurio nel pratico segno della Vergine conferisce un amore spumeggiante e carismatico. Questo transito benefico sarà particolarmente fortunato per chi è nato tra il 4 e il 9 novembre, promettendo avventure sentimentali stabili e un fascino speciale. Nel lavoro, avrete il tempo di godervi la lettura dei vostri libri preferiti, inclusi gialli e testi psicologici. Un consiglio è regolare meglio le finanze e risparmiare, considerando l'influenza potenzialmente squilibrante di Giove in Toro, soprattutto per la seconda decade.



Una vacanza d'agosto all'insegna dell'armonia planetaria: i Sagittario nati nella terza decade ricevono gratificazioni fisiche e mentali grazie a Venere. L'amore si fa intenso con l'aiuto di Venere e Plutone, che aumentano il sex-appeal del segno. È il momento di costruire relazioni solide e durature. Nel lavoro, il Sole dal Leone garantisce il raggiungimento di obiettivi importanti, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. L'amore per i viaggi e l'avventura caratterizzano il periodo estivo dei Sagittario. Dal punto di vista finanziario, è probabile che i Sagittario si lascino trasportare dal Sole Leone senza prestare troppa attenzione ai costi personali.



In giornata, un'armoniosa configurazione planetaria potenzierà la vostra comunicazione con familiari e affetti. Grazie all'influenza positiva di Mercurio, Giove, Saturno e Urano, risolverete con successo eventuali problemi, nonostante qualche tensione. Nell'ambito amoroso, la presenza di Giove nel segno amichevole del Toro accenderà il desiderio di intimità, soprattutto per coloro nati tra il 2 e il 13 gennaio. L'influenza benefica di Saturno nei Pesci favorirà un'efficace esecuzione delle attività indipendenti, premiando la vostra natura pratica e concreta. Il legame tra Plutone e Nettuno potrebbe portare buone opportunità di fortuna nel gioco, soprattutto per chi è nato a gennaio.

La giornata si prospetta vivace e giocosa, grazie all'ottimo aspetto della Luna nei Gemelli. Se siete della seconda e terza decade, potreste incontrare dei limiti nella vita sociale a causa di Giove e Urano. Tuttavia, Plutone e la Luna favoriscono possibili incontri folgoranti per chi festeggia il compleanno nella terza decade. Nettuno vi spinge a mostrare più tenerezza e romanticismo, soprattutto se nati tra il 15 e il 18 di febbraio. Nel lavoro, cercate letture psicologiche, misteriose o gialle per rilassarvi in agosto. Plutone, dal vicino Capricorno, finanzia le vostre spese ludiche, ma state attenti a non abusare dei soldi che avete a disposizione.

Il transito lunare in Gemelli oggi porterà qualche piccolo fastidio, ma alla fine solleverà dalla monotonia. Giove e Nettuno magnificamente influenzano l'amore, donando intensità e romanticismo alle relazioni di coppia. Plutone stimola il desiderio sessuale. Nel lavoro, la lettura e l'amore sono le tue passioni principali, mentre Saturno e Giove ti invitano a spendere con cautela.