Oroscopo del 9 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 agosto.

Giove nel Toro infonde passionalità, specie per chi è nato nella prima decade dell'Ariete; la giornata è ottimista e fortunata grazie alla Luna in Gemelli. In amore, valore solare nel segno favorisce piani impegnativi nelle relazioni a lungo termine, ma attenzione agli eccessi se appena iniziata una nuova relazione; nel lavoro, allineamento planetario alleggerisce le seccature, favorendo la dedizione; nei soldi, la Luna invita al gioco, specialmente per chi è nato a marzo.

Lievi contrattempi e nervosismo transitorio da Venere e Sole non oscurano l'effetto positivo generale; alti e bassi astrologici sono ben gestiti. In amore, questioni pratiche possono causare distanze, ma Mercurio favorisce la chiarezza; nel lavoro, chi festeggia il compleanno ad aprile avrà un nuovo ciclo produttivo grazie a Urano; nei soldi, Giove induce generosità e condivisione con la famiglia, specialmente per la terza decade.

Giornata di allegria e divertimento con aspetti positivi di Luna, Giove e Venere; equilibrio nella coppia grazie a Venere-Sole in Leone, successo per la seconda decade gemellina con l'aiuto di Giove nel Toro; nel lavoro, pianificazione e ambizione; fortuna nelle finanze, specialmente per la seconda decade.

Giornata luminosa e felice con Urano e Nettuno al vostro fianco; per i single cancerini della seconda decade, possibilità di incontri speciali grazie a Mercurio e la protezione della Vergine; le coppie stabili sperimentano un aumento del desiderio; Saturno favorisce soluzioni creative nel lavoro, mentre Giove offre risorse per organizzare una vacanza spensierata.

Scenario planetario positivo con il Sole in congiunzione, portando benessere e ottimismo; Mercurio offre slancio e equilibrio nell'amore e nel lavoro, favorendo iniziative sfidanti; Luna in Gemelli favorisce il gioco d'azzardo, specialmente per i nati in luglio.

Prospetto astrale positivo per le relazioni familiari e sociali, con nervosismo gestito con umorismo; Giove e Plutone arricchiscono l'amore con coinvolgimento ed erotismo, particolarmente per i compleanni dal 26 agosto al 3 settembre; affari sospesi si risolveranno dopo le ferie; cautela nei soldi e solo gioco leggero.

Agosto inizia positivamente con transiti favorevoli, lievi ostacoli da Plutone per alcuni, Luna nei Gemelli porta allegria alle coppie, organizzazione delle ferie entusiasma, opportunità di seduzione per la seconda decade dei Bilancia, Mercurio favorisce il lavoro, Luna Gemelli porta gioia e umorismo al denaro.

Giornata altalenante con transiti sfavorevoli da Venere, Giove, Urano e Sole; piccoli contrattempi pratici e familiari presenti. In amore, moderazione nelle aspettative e nei gesti affettuosi, nel lavoro completate con calma impegni in sospeso. Risolvete questioni economiche familiari.

Una giornata positiva con Venere e Sole nel Leone, Plutone intensifica l'equilibrio dell'Io, amore coinvolgente grazie a Venere, lavoro veloce per compleanni dal 27 novembre al 4 dicembre, prudenti nelle finanze per interferenze negative di Saturno, Luna e Mercurio.

Appoggio planetario favorisce relazioni familiari, risoluzione di tensioni grazie a Mercurio, Giove, Saturno e Urano. Intenso periodo affettivo con l'influenza positiva di Giove nel Toro per i nati dal 2 al 13 gennaio. Lavoro veloce grazie a Saturno nei Pesci, particolare attenzione per nati a dicembre. Buone possibilità al gioco grazie all'aspetto di Plutone e Nettuno, specialmente per i nati a gennaio.

La Luna in Gemelli porta gioia spontanea. Agosto favorisce gli acquario nati a febbraio grazie a Saturno, Plutone e Nettuno. Luna nei Gemelli rende dolce la sfera sentimentale, mentre Plutone offre passione e intesa erotica. Saturno aiuta nel lavoro per nati nella prima decade. Spirito altruistico aiuta chi è in difficoltà economica.

Corpi celesti positivi portano giorni favorevoli e promettono vacanze memorabili. Emozioni amorose in primo piano, soprattutto per le donne, grazie a Giove nel Toro. Gelosia possibile con Mercurio e Marte nella Vergine. Nel lavoro, la vostra abilità pratica vi fa concludere impegni in anticipo. Con Giove favorevole, potete permettervi spese piacevoli, specialmente se nati nella seconda decade.