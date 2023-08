Oroscopo del 7 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 agosto.

Grazie alla positiva influenza di Venere nel segno amico del Leone, godrete di benefici energetici, sportivi e passionali. Serenità e benessere vi attendono nella famiglia, amicizie e ambiente di lavoro. Chi festeggia il compleanno dal 24 marzo al 3 aprile troverà armonia nella coppia. Il vostro lato espansivo troverà espressione nella dimensione erotica. Chi è nato dal 12 al 20 aprile potrebbe incontrare l'anima gemella. Nettuno vi solleva lo spirito, mentre Plutone vi suggerisce di valutare attentamente ogni spesa, specialmente per chi è nato dal 18 al 20 aprile. Organizzate i viaggi con entusiasmo e attenzione ai dettagli.

Questo agosto, influenze benefiche si manifestano nel settore delle amicizie e nuove esperienze si prospettano. Venere dal Leone richiede più tenerezza e affiatamento con il partner, specialmente per chi è nato nella seconda decade. Giove e Mercurio vi donano benessere e ottimismo, nonostante la stanchezza. Plutone aiuta l'organizzazione di un viaggio con ottimi costi e qualità per chi è della terza decade

In agosto, il cielo radioso vi porta piacevoli sorprese. Chi vi corteggia attende reciprocità. Nettuno può seminare paure, ma affrontatele. Con il Sole nel Leone, l'amore si fonde alla passione. I gemellini con compleanno a giugno sono abili oratori. Successo professionale per chi festeggia dal 14 al 20 giugno. Riducete spese frivole per una meritata vacanza.

La fortunata Luna in Toro vi dona salute e armonia familiare. Venere e Nettuno favoriscono incontri romantici ed erotici, specialmente per chi è della terza decade. Plutone può rallentare l'organizzazione per chi festeggia dal 19 al 22 luglio, ma Urano vi dà determinazione. Risolvete con calma le questioni in ufficio e mettete da parte risorse per il prossimo viaggio di fine agosto

La vostra energia vitale è alta per affrontare piccole scaramucce familiari, specie se siete nati tra il 2 e il 10 agosto. Sole, Venere, Mercurio e Marte portano buoni auspici. I single possono fare incontri speciali, soprattutto chi festeggia dal 13 al 20 agosto. Le incomprensioni si allontanano e i rapporti recenti maturano. Non esagerate con le spese, soprattutto per chi è della seconda decade.

Oggi potreste portare a termine i vostri progetti. In famiglia, cercate il dialogo e siete meno timidi. Venere nel Leone riaccende una vecchia fiamma amorosa. Plutone nel Capricorno vi spinge al lavoro e attività domestiche. Organizzate con cura i viaggi, specialmente per la prima decade.

Venere nel Leone vi spinge a esplorare nuove emozioni e incontri. Marte, Sole e Mercurio vi rendono affascinanti e seducenti. Possibilità di colpo di fulmine. Soddisfazioni per chi è della seconda decade. Concludete le attività in ufficio con precisione. Pianificate le spese delle vacanze con rigore ed efficienza.

Mercurio nella Vergine migliora il vostro aspetto fisico, specie in vacanza. Gli Scorpioni di ottobre possono liberarsi di fatiche passate. Agosto inizia con buoni influssi planetari. Giove e Urano vi rendono insofferenti alle relazioni fisse. Attenzione a colpi di fulmine sulla spiaggia per Scorpioni del 6-12 novembre. Festeggiati tra il 9 e il 12 novembre apprezzate eventi estivi con amici. Nettuno vi stimola verso arte e cultura. Evitate il gioco d'azzardo oggi, aspettate tre giorni per un po' di fortuna.

In famiglia, curate i rapporti e recuperate dialoghi. Buona salute, ma attenzione a episodi di nervosismo. Venere, Sole e Plutone favoriscono sentimenti intensi e incontri per i single, soprattutto nati dal 30 novembre al 4 dicembre. Autorità senza autoritarismo per chi festeggia dal 10 al 14 dicembre. Organizzate il lavoro rapidamente prima delle ferie. Provate a tentare la fortuna, il Sole vi dà l'entusiasmo.

Marte e Mercurio favoriscono la seconda decade. Rapporti familiari affettivi. Valori essenziali: fedeltà e stima nella coppia. Saturno, Giove, Urano e Plutone rafforzano le intenzioni di costruire un rapporto solido. Mercurio favorisce l'efficienza al lavoro. Se nati dal 2 al 12 gennaio, adattatevi agli imprevisti. Giove vi protegge e vi rende parsimoniosi.

Plutone favorisce l'empatia con i conviventi. Il tono vitale è scintillante, aumenta il vostro potere di seduzione. Nettuno e Saturno vi rendono vitali. Saturno crea atmosfere giuste e favorisce le storie d'amore, soprattutto per gli Aquari nati tra il 23 gennaio e il 2 febbraio. Nettuno vi dà fortuna nelle passioni creative. Evitate giochi d'azzardo oggi, aspettate tre giorni.

La Luna dal Toro vi spinge a dedicarvi alla famiglia. Saturno e Nettuno aiutano la condivisione. Marte e Mercurio portano qualche contrattempo, ma reagite bene. Una nuova passione vi fa dimenticare le difficoltà affettive passate. Se siete nati tra il 4 e il 10 marzo, Urano vi favorisce. Nati dal 18 al 20 marzo, potete pianificare il futuro con l'ambizione di Plutone. Se festeggiate dal 9 al 15 marzo, riuscite a completare le incombenze lavorative in modo eccellente. Con la tripletta Luna - Urano - Giove dal Toro, potete tentare la fortuna, soprattutto al Superenalotto.