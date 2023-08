Oroscopo del 2 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 agosto.

Tono vitale e forma fisica eccellente grazie all'influenza di Venere e il Sole. Evitate sforzi eccessivi, specialmente se non siete giovani. Le attività all'aria aperta vi rinvigoriranno. In amore, il desiderio erotico è forte, ma controllate i vostri impulsi. Le coppie stabili possono affrontare tensioni, affrontatele con attenzione e generosità. Nel lavoro, un'intuizione eccezionale vi porterà a una soluzione innovativa. Provate la fortuna al gioco, la Luna vi è favorevole, le vincite sono possibili.

Transiti positivi grazie all'influsso di Giove nel vostro segno, specialmente per chi festeggia il compleanno tra il 25 aprile e il 7 maggio. Solo un po' di instabilità causata dal Sole, Venere e Luna. In amore, la terza decade taurina può migliorare relazioni. Chi festeggia dal 14 al 17 maggio sia attento a dissapori. Al lavoro, diplomaticamente affrontate richieste eccessive dei superiori. Con i soldi, evitate di concedere tutto ai figli e spiegate loro il valore del denaro.

Una Luna spumeggiante nell'Aquario porta fortuna e svolte inattese. Se festeggiate il compleanno tra il 29 maggio e il 4 giugno, cogliete le occasioni del presente, incontrate nuove persone e proponetevi per nuove iniziative. In amore, attenzione a lievi incomprensioni, ma nella seconda decade gemellina la concordia è piena. Giove vi dà energia per affrontare sfide. Non spendete troppo, Mercurio e Saturno possono confondere le idee, soprattutto se siete nati a maggio.

Oggi avrete lucidità e intuizione favorevoli, grazie a Giove, Urano e Nettuno. Attenzione per chi svolge discipline atletiche, Plutone può causare imprevisti. In amore, relazioni romantiche e sentimentali fioriscono, soprattutto per chi festeggia il compleanno tra il 2 e il 7 luglio. Al lavoro, diplomaticamente evitate un impegno gravoso. Con i soldi, controllate le spese, Plutone può render vi impulsivi, specialmente per la terza decade.

Inizio agosto promettente per il Leone grazie a Venere, il Sole e Mercurio. In amore, emozione e passione si fondono, soprattutto per la seconda e la terza decade. Sul lavoro, nuove opportunità e svolte costruttive, specialmente per chi festeggia tra il 12 e il 19 agosto. Con i soldi, evitate rischi, Urano consiglia cautela fino a momenti più favorevoli.

Mercurio nel vostro segno favorisce i rapporti interpersonali. Giove e Urano portano una giornata felice, soprattutto per chi è nato in agosto e fino al 10 settembre. In amore, Venere e Sole promuovono espansione emotiva. Sul lavoro, organizzazione e tenacia porteranno ai risultati desiderati. Con i soldi, mostrate generosità, specialmente per la seconda decade.

Mercurio dalla Vergine stimola i rapporti familiari. In amore, Venere, Luna e Sole portano intensi sentimenti e intese razionali. Lavoro: alcune direttive potrebbero sembrare eccessive, ma Plutone osteggerà meno presto. Con i soldi, tesaurizzate i frutti del vostro duro lavoro e non sperperateli.

Per chi festeggia il compleanno tra il 25 e il 31 ottobre, salute e benessere dominano. Saturno e Nettuno favoriscono relazioni familiari e incontri avventurosi, ma attenzione per chi è nato tra il 7 e il 10 novembre, Urano può ingannare. Sul lavoro, indecisioni richiedono consigli fidati. Con i soldi, Giove impone moderazione, specialmente per la seconda decade.

Venere, il Sole e la Luna vi donano sprint, dinamismo e generosità. I pianeti favoriscono legami sereni, accordo sessuale e intesa mentale. Attenzione solo per chi è nato tra il 24 e il 30 novembre. Nel lavoro, la vostra vista eccezionale vi aiuterà a risolvere questioni ambigue. Provate la fortuna al gioco, una configurazione vincente vi sostiene.

Marte e Mercurio favoriscono il vostro successo e forma fisica ottimale. Mostrate lucidità mentale e senso dell'umorismo. Nel campo amoroso, Giove e Urano creano un flusso emotivo intenso, e i social media offrono opportunità di incontro. Al lavoro, siate svegli nonostante qualche distrazione. Oggi, potreste provare fortuna al gioco del Lotto grazie a Giove.

Una Luna piena nel vostro segno aiuta a superare difficoltà familiari. Siate più dolci nell'amore, ma attenzione agli spigoli con il partner. Nel lavoro, la razionalità vi porta a ponderare bene le azioni, ottenendo conferme positive. Risolvete questioni economiche grazie alla Luna.

Nonostante Giove sia positivo, evitate competizioni sportive vivaci, soprattutto se nati a marzo. Nettuno illumina il cammino e porta benefici alla vita familiare e affettiva. Urano protegge l'amore, portando nuove armonie di coppia. Nel lavoro, seguite il vostro metodo vincente, ignorando il perfezionismo. Giove vi offre ottime prospettive finanziarie.