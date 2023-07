Oroscopo del 31 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Oggi risolverete alcune questioni rimaste in sospeso grazie a Sole, se nati a marzo, proprio come farebbe Varys de Il Trono di Spade. Sempre Sole e Urano vi sostengono in amore se nati nella terza decade, con Venere che regala successi erotici ai nati in aprile. State studiando per esami o concorsi? Pazienza e forza d’animo se nati nella prima decade. Oggi non chiuderete un investimento ma ci riproverete presto.

Luna, Plutone, Nettuno e Saturno vi spalleggiano oggi con sensibilità e vitalità, le stesse di Melisandre de Il Trono di Spade. Nettuno e Mercurio vi sostengono oggi in amore, con Giove che spiana i vostri passi in ufficio se nati nella seconda decade. Luna vi dona ottimi aspetti ludici per tentare la fortuna se nati nella seconda decade.

Sole vi dona brillantezza mentale, fascino e simpatia. In amore Venere vi porta grandi flirt se nati nella terza decade, mentre Giove rende il momento favorevole per i nati nella seconda decade a lavoro. Sole vi consente di giocare su più tavoli con astuzia e tempismo, come farebbe Tyrion Lannister de Il Trono di Spade.

Luna e Plutone sono contrari per i nati di prima e seconda decade, con Giove, Urano e Nettuno che invece vi sostengono. I nati dal 12 al 17 luglio avvertono il bisogno di dimostrazioni piccanti in amore. A lavoro le cose andranno bene se nati dal 10 al 19 luglio, mentre Luna è in cattivo aspetto nelle spese.

Venere e Sole tifano per voi, con Giove e Urano che invece vi provocano se nati dal 3 al 16 agosto: vi però siete indomiti e coraggiosi, come Arya Stark de Il Trono di Spade. In amore, se nati nella terza decade, attenzione al cattivo aspetto di Urano. Sole invece vi favorisce in ufficio se nati dal 26 al 31 luglio, attenzione però a non spendere troppo se nati ad agosto perché Giove è negativo.

Plutone vi favorisce incondizionatamente se nati nella terza decade, come lui anche Luna e Urano, che vi rendono indistruttibili con Jon Snow de Il Trono di Spade. Luna vi aiuta a trovare le giuste maniere con la vostra dolce metà, Urano vi dona tempismo e fermezza a lavoro se nati nella terza decade. I nati nella medesima decade non saranno favoriti da Nettuno nelle spese.

Luna oggi è contraria e dovete mediare un po’ chi vi sta attorno se nati nella terza decade, proprio come farebbe Ygritte de Il Trono di Spade. Venere vi favorisce in amore dandovi una dimensione di coppia molto romantica. Non vi pesa lo studio se dovete affrontare concorsi ma Mercurio sarà contrari, così come Luna nelle spese.

Saturno è propizio per voi oggi, con Venere, Giove e Urano che però vi remano contro in amore, a differenza (per fortuna) di Plutone, Nettuno, Marte e Luna. Marte vi aiuta a chiarire alcuni aspetti importanti in ufficio, mentre se nati a novembre evitate spese folli.

Avete il coraggio di Jamie Lannister de Il Trono di Spade nell’affrontare la giornata se nati nella prima decade e grazie a Sole. Venere vi spalleggia in amore così come fa Luna se nati nella terza decade. Marte è dissonante a lavoro se nati nella seconda decade, mentre i nati nella prima e nella terza avranno Saturno e Nettuno che porranno limiti al bisogno di lusso.

Tutti i pianeti oggi vi sono alleati, specie per i nati nella seconda decade con un Marte molto scattante che vi rende distanti dall’accigliato Sandor Cleagane de Il Trono di Spade. Giove, Urano, Mercurio e Marte aumentano il vostro appeal erotico se nati dal 2 al 16 gennaio, Nettuno vi aiuterà nello studio delle materie matematiche per esami o concorsi. Giove e Marte, per una volta, vi invitano a essere liberi nelle spese.

Vita familiare con grande equilibrio nonostante il broncio di Giove, Urano e Venere. Per fortuna Nettuno è dalla vostra parte in amore e vi rende erotici ma glaciali come Cersei Lannister de Il Trono di Spade, con Saturno favorevole se nati nella prima decade. A lavoro difendente con temperamento un collega preso di mira ingiustamente. I nati nella prima decade mostreranno parsimonia nelle spese.

Piglio dinamico grazie a Saturno e Luna se nati in prima e terza decade, grinta invidiabile come Sir Jorah Mormont de Il Trono di Spade con Giove e Urano se nati nella seconda decade. Nettuno vi conferisce doti di adattamento alla realtà in amore, con Marte e Mercurio però dissonanti a lavoro. C’è il rischio di shopping selvaggio oggi, datevi un limite.