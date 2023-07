Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 30 luglio

Venere è vostra amica nella vita familiare, con Sole che inoltre accende i riflettori sui sentimenti autentici. Sole e Saturno vi rendono una macchina produttiva inarrestabile a lavoro, mentre Luna è imbronciata a livello di faccende danarose coni i vostri figli.

Piccoli contrattempi familiari oggi ma niente di grave, se nati nella seconda decade, nonostante Sole in contrasto. Marte e Mercurio vi stimolano in amore e anche Urano vi sostiene. Giove vi rende infaticabili a lavoro se nati dal 30 aprile al 7 maggio. Luna, Plutone, Marte e Mercurio vi sorridono a livello di buona sorte.

Sole è vostro amico insieme a Venere. I single troveranno ambienti nuovi e quindi nuove persone da conoscere in questi giorni, con il supporto di Venere. Se nati a giugno, Urano vi rende impeccabili a lavoro. Saturno e Nettuno vi faranno trovare sorprese non gradite sul conto in banca.

Nettuno vi fa accostare a culture alternative se nati nella terza decade, stimolando la vostra curiosità. Mercurio e Luna ma anche Plutone creano qualche turbolenza in amore, però niente di serio. Giove vi rende attivistici e generosi a lavoro e con un amico in ambito finanziario.

Venere continua a farvi da madrina portando relax e benessere. Sarete all’altezza della vostra dolce metà oggi, mentre i nati dal 9 al 17 agosto saranno autentici condottieri in ufficio. Alcune spese impediscono alla vostra natura spendacciona di esprimersi.

Mercurio, Marte, Luna, Plutone, Giove e Urano sono tutti favolosi. In amore momento straordinario grazie a Plutone se nati dal 17 al 23 settembre. Vi tuffate nelle vostre attività lavorative con grande giubilo, mentre tenete anche più aperti i cordoni della borsa.

Se siete già in ferie Venere vi farà rilassare e divertire. Sole vi farà scherzare col fuoco in amore per via di un nuovo interesse sentimentale e a lavoro, insieme a Mercurio, vi porrà di fronte a insoliti eventi da risolvere in fretta. Analizzate fino in fondo un investimento su cui siete dubbiosi.

Mercurio vi sostiene se nati nella prima decade e lo farà anche Nettuno. Luna, Nettuno e Saturno vi sostengono potenti anche in amore, con Marte, Mercurio e Plutone che vi forniscono strategie vincenti in ufficio. Nettuno e Mercurio renderanno le vostre scelte economiche vincenti.

Venere vi propone una giornata particolarmente esaltante insieme a Sole, con buona salute e ottima forma fisica. Incontri imprevisti e avventure amorose saranno all’ordine del giorno oggi, con Saturno invece un po’ dispettoso a lavoro per i nati dal 24 al 30 novembre. Sempre Saturno vi invita a mostrarvi più equilibrati nelle spese.

Luna, Saturno e Nettuno sono tutti favorevoli, così come anche Plutone. Vitali e volitivi in amore, sarete molto intrigati dagli aspetti erotici della coppia se nati nella seconda decade, grazie a Marte e Luna. Single favoriti se nati a dicembre, mentre i nati nella prima decade dovranno fare autocritica in ufficio. Luna e Giove vi allargano cuore e portafoglio.

Siete giocolieri del vostro destino oggi, con Giove che fa un po’ i capricci se nati nella seconda decade. I nati nella prima decade saranno invece guidati da Luna, la quale è favorevole anche in amore. Mettete il turbo in tante iniziative lavorative oggi, con Saturno che peraltro vi fa rivedere alcune bollette.

Marte e Mercurio oggi sono negativi e portano contrarietà, mentre Giove e Urano vi vogliono bene se nati in seconda e terza decade. Giove vi sostiene anche in amore se nati nella seconda decade, mentre a lavoro Saturno vi rende severi con i colleghi se nati a febbraio. Marte e Mercurio sono contrari nelle spese, quindi meditate prima di fare degli acquisti.