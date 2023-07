Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 luglio

Maggiore freschezza mentale per chi è nato dal 17 al 20 aprile, anche se Plutone è un po’ imbronciato. Venere favorisce chi è ancora single, a lavoro Urano vi dà la forza per resistere se siete agli sgoccioli. Se nati nella seconda decade Giove vi garantisce una borsa moderatamente piena.

Giove è al vostro fianco e anche Plutone vi sostiene in amore se nati dal 17 al 20 maggio. Urano vi rende infaticabili a lavoro, mentre i vostri figli vi riescono a scucire una discreta sommetta oggi.

Spirito allegro e spumeggiante oggi per voi con Venere che dona salute ai nati nella terza decade. Sempre chi è nato nella stessa decade avrà successi erotici strepitosi, se single. Non vi lamentate con altri colleghi a lavoro, semaforo rosso anche per gli eccessi negli acquisti.

Luna vi protegge se nati nella seconda decade e vi dona anche aspetti splendidi in amore, insieme a Giove, Se nati dal 30 giugno al 7 luglio. I nati dal 16 al 19 luglio avranno Nettuno favorevole in ufficio ma si rendano conto che il conto in banca non è inesauribile.

Giornata a contatto con la natura o il mare per voi. Sole e Mercurio sono entrambi positivi in amore, così come Venere. I nati nella terza decade favoriranno chi svolge un lavoro artistico, mentre Giove è negativo nelle spese per i nati nella seconda decade.

Luna vi regala un temperamento pacato oggi se nati in seconda e terza decade. Sempre se nati nella terza decade, Plutone diventa favorevole in amore. A lavoro date prova (l’ennesima) della vostra professionalità, mentre i vostri figli non fanno molta economia del denaro che gli fornite.

Venere vi pungola a essere più sensibili e attenti. Se nati dal 23 al 29 settembre non prendete sotto gamba alcuni malumori della vostra dolce metà. Mercurio, Luna e Sole vi aiutano a lavorare bene se vi occupate di arte, cultura e immagine se nati dal 13 al 20 ottobre o dal 24 al 29 settembre. Spendete soldi oggi ma senza sprecarli.

Buonumore elevato oggi grazie a Luna. I nati dal 6 al 16 novembre avranno un rapporto di coppia particolarmente lirico oggi, anche se a lavoro dovrete fare attenzione per via di una dissonanza di Giove. Urano è contrario nelle finanze se nati nella terza decade.

Nettuno vi sorregge oggi ma ogni tanto fermatevi e guardatevi dentro. Venere, Sole e Mercurio vi lanciano verso mete erotiche e sentimentali esaltanti. Chi si occupa di arte, cultura e moda avrà Venere al suo fianco. I nati nella seconda decade si concederanno qualche spesa lussuosa.

I nati dal 10 al 14 gennaio avranno modo di scaricare un po’ di tensioni attraverso lo sport. Marte e Urano sono molto fortunati in amore e Saturno è prodigo di consigli a lavoro. Giove e Urano sono al vostro fianco nelle spese.

Benessere psicologico e fortuna di avere gente simpatica attorno in questa giornata. Nettuno e Plutone vi gratificano anche in amore se nati nella prima decade, mentre i single di gennaio saranno altrettanto favoriti. Luna e Urano potrebbero non rendervi lucidi a lavoro, occhio a non mollare la presa su un investimento interessante.

La famiglia occupa i vostri pensieri per una questione da risolvere. Marte vi stuzzica in amore se nati a febbraio con provocazioni e tentazioni. Se lavorate nel mondo della cultura Giove vi aiuterà, mentre Nettuno fornirà tanti mezzi ai nati nella terza decade per organizzare un bel viaggio.