Oroscopo del 29 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Settore fortunato di oggi sarà quello delle amicizie. Venere e Luna vi renderanno infatti benvoluti se nati dal 21 al 29 marzo. I nati dal 27 marzo al 6 aprile vedranno aprirsi i cancelli di nuovo incontri amorosi, mentre Luna vi rema un po’ contro a livello di contabilità.

Plutone è un po’ imbronciato se nati ad aprile ma Venere vi sorride a 32 denti. Il vostro garbo è responsabile di un incontro fortunato in amore grazie a Giove, mentre a lavoro sarete tranquilli e pacati.

Una bella forma fisica per voi oggi grazie a Sole e Marte. Fiamme di passione vi avvolgono in amore grazie a Luna mentre Plutone, Urano, Venere e la stessa Luna sono registi dei vostri successi in ufficio.

Luna è un po’ dispettosa oggi ma Mercurio, Venere, Giove, Nettuno, Sole e Urano vi aiutano. Luna vi contrasta anche in amore ma voi saprete uscire dal vostro guscio. Mercurio, Giove, Saturno e Urano sono tutti felici a livello lavorativo.

Alcuni pianeti vi guardano con il broncio ma Luna, Sole e Marte vi donano vitalità. Marte è pianeta vincente oggi per i single e vi rende pure esuberanti e propositivi a lavoro, anche se Urano vi rema contro se nati nella seconda decade.

Mercurio vi dona arguzia per risolvere situazioni delicate e Urano sarà maestro di diplomazia in tal senso. Lo stesso Urano è completamente positivo in amore se nati nella seconda decade. Lavorate tanto, non vi risparmiate mai ma non trascurate la vostra salute, anche perché Saturno, Nettuno e Sole remano contro.

Luna ritorna nel vostro segno insieme a Plutone e Marte, portando una giornata all’insegna del buonumore. Gli stessi pianeti vi daranno energia vitale anche in amore se nati nella prima decade, mentre Luna in particolare vi induce a dare aiuto a un collega in difficoltà.

Luna e Venere sono molto benefiche oggi, oltre che empatiche. Urano, Mercurio, Giove e Saturno sono tutti contrari in amore per i nati di prima e seconda decade. Luna vi aiuta nel lavoro di squadra in ufficio.

Marte e Luna vi illuminano il cammino oggi. In amore inizialmente sarete un po’ imbronciati ma poi Luna metterà le cose a posto. Concedetevi un relax meritato dopo una giornata di grande lavoro!

Luna è un po’ altalenante oggi mentre Venere continua a non essere in sintonia con il vostro segno, specie in amore. Sempre Luna vi fa essere dei veri treni a lavoro, con Giove e Mercurio a fare da supporto.

Sole è vostro amico e vi dà una dimensione di relax generale. Luna favorisce la fusione emotiva anche se Giove, Marte e Urano sono tutti contrari i n amore. I nati dal 21 al 25 gennaio troveranno un’intesa molto interessante con un collega a lavoro.

Luna vi disturba un po’ con la sua ostilità planetaria e quindi può creare un po’ di confusione. Il vostro partner vorrebbe avere una vita più attiva ma voi sentite il bisogno di coccole e tenerezze: cercate una via di mezzo. I nati nella seconda decade avranno Nettuno al loro fianco a lavoro.