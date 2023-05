Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 28 maggio

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 maggio.

Cielo particolarmente vincente per voi, Venere però è contraria ma niente di grave. Siete in un nuovo legame sentimentale? Marte e Plutone vi invitano a sottoporre la vostra storia a un esame approfondito. Venere, se nati dal 13 al 17 aprile, può renderci non curanti di fare economie.

Luna vi dona intuito per soluzioni più semplici e la vostra salute psicofisica eccelle grazie a Mercurio, che cura anche la vostra diplomazia. Luna è molto dolce e favorevole in amore, mentre a livello economico fate capire ai vostri figli che le spese vanno ponderate.

Sole vi garantisce una domenica all’insegna del buonumore e dell’efficienza fisica. Venere vi apre a contatti armoniosi e affettuosi in amore se nati dal 9 al 15 giugno. Giove vi riempie le tasche di liquidità: sappiate spendere bene!

Luna vi dona ottime prospettive familiari e anche Mercurio si rivela oggi prezioso alleato. Venere vi apre a sentimenti ed emozioni di buon livello oggi, con Giove che peraltro continua a essere positivo a livello economico.

Marte sta ancora dalla vostra parte nonostante la disfunzionalità di Mercurio se nati dal 30 luglio al 4 agosto. Venere è in angolo armonico per nuove relazioni se nati dal 9 al 14 agosto. Il vostro carattere espansivo vi porta a non essere troppo equilibrati nelle spese, quindi fate attenzione!

Luna vi sorride e alza il livello di tono e umore oggi, nonostante il broncio messo su da Saturno e Sole. I due peraltro potrebbero irrigidirvi un po’ anche in amore, mentre Urano vi darà la possibilità di spendere le vostre risorse economiche nella migliore maniera possibile.

Venere porta un po’ di stanchezza psicofisica oggi se nati dal 13 al 18 ottobre. Sole e Marte però vi danno grande dedizione, specie verso le attività fisiche. C’è bisogno di una maggiore partecipazione emotiva in amore da parte vostra, a livello economico invece Marte aiuterà i nati nella prima decade.

Luna vi favorisce se nati dal 9 al 13 novembre e se fate parte in generale della seconda decade. C’è aria di ritorno di fiamma in amore, mentre sotto il profilo monetario Sole vi invita a togliervi qualche sfizio.

Fascino e bellezza oggi non vi mancano se nati nella terza decade, nonostante Nettuno contrario. Se siete single Marte potrebbe diventare oggi il vostro cupido. Lo stesso Marte vi dona tasche piene in questo periodo!

Venere è un po’ dispettosa oggi e quindi porta alti e bassi di tono e umore. Mercurio è però bellissimo e favorevolissimo se nati dal 6 al 15 gennaio. Nettuno vi dona un momento di grazia sentimentale, mentre i guadagni recenti potranno consentirvi un po’ di shopping selvaggio!

Giornata disinvolta e spigliata per voi oggi, con Sole che vi porta una forma fisica vigorosa. Plutone vi dona una marcia in più se nati dal 21 al 25 gennaio, mentre Giove porta qualche piccola tensione monetaria se nati nella prima decade.

Luna vi regala una giornata radiosa, anche nei rapporti familiari. La vostra dolce metà vi chiede maggiori tenerezze, mentre a livello economico cercate di non prosciugare il vostro conto in banca.