Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 maggio segno per segno

Sole, Marte e Plutone vi fanno strada in maniera intensa. Se siete single un incontro fatto di recente potrebbe aprirvi il cuore, mentre Plutone e Marte vi daranno nuove consapevolezze e successi in ambito professionale.

Mercurio allarga la vostra vita sociale e mondana, con Giove che peraltro vi consolida i legami stabili in amore se nati dal 21 al 27 aprile. Venere, Saturno, Mercurio e Urano sono tutti positivi sentimentalmente, mentre Saturno e Giove favoriranno i lavoratori indipendenti.

Sex appeal migliorato oggi nonostante una Luna contraria (più che altro nelle cose familiari). Se siete single non vi lasciate scappare un’occasione d’oro di cambiare questa condizione. A lavoro Plutone vi favorisce se nati in seconda e terza decade.

Mercurio vi fa stare bene così come Nettuno e Saturno favoriscono i nati della prima e seconda decade. Non vi struggete più di tanto se alcuni amori passano: ne arriveranno di altri! Siete delicati ma concreti a lavoro grazie a Urano.

Giove è un po’ contrario se nati a luglio ma Marte, per esempio, vi galvanizza nelle cose amorose se nati dal 25 luglio al 7 agosto. Plutone, Sole e Marte vi sostengono a lavoro.

Giove vi dà sensibilità e intuito oggi, così come Venere, Marte, Urano e lo stesso Giove vi faranno vincere la vostra timidezza amorosa per ottenere qualcosa di bello. I nati dal 5 al 15 settembre saranno sostenuti da Luna e Urano in ufficio.

Sole vi bacia rendendovi piacevole l’aria, questo nonostante Venere dissonante che però in amore stimola comunque la vostra audacia. Plutone e Sole vi sorridono a lavoro se nati dal 23 al 29 settembre.

Prima e seconda decade sfavorite da Giove, Mercurio, Urano e Plutone: occhio quindi a potenziali bastoni tra le ruote oggi. Saturno è vostro compagno giusto in amore e anche Venere vi rende seducenti e vi dona forza. I nati di seconda e terza decade saranno favoriti da Luna.

Plutone è congeniale se nati dal 23 al 26 novembre mentre i nati a dicembre si dovranno godere qualche pausa forzata. Marte è benefico e porta tante novità erotiche all’orizzonte, mentre Saturno e Nettuno oggi sono un po’ imbronciati a lavoro, così come Luna.

Luna vi fa agire oggi con grande equilibrio mentre Venere continua a essere un po’ imbronciata con voi in amore e a lavoro. Con pazienza e costanza, però, la giornata andrà bene.

Plutone vi vuole bene così come Saturno e Nettuno ma Marte, Urano, Giove e Mercurio oggi vi contrastano. Sole vi farà scoprire dove si celavano sentimenti autentici per farvi comprendere le ragioni del cuore. Non vi alterate troppo in ufficio se qualcuno non si comporta bene.

Sole e Luna sono lievemente negativi oggi, con Giove che però vi guida così come fanno Saturno e Nettuno in amore per i single di prima e terza decade. Qualche piccola incombenza di troppo in ufficio ma saprete cavarvela.