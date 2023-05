Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 maggio segno per segno

Giove e Luna vi continuano a sostenere oggi, in particolare il primo pianeta vi darà exploit sentimentali di altissimo livello. Anche perché vi darà buona sorte in amore, mentre Urano e lo stesso Mercurio vi favoriscono pure a lavoro.

Marte favorirà i nati nella terza decade. In amore l’erotismo sarà alle stelle e balzerete di fiore in fiore senza problemi. I nati dal 21 al 27 aprile avranno un Plutone pronto a provocarli a lavoro.

Luna vi dona razionalità e senso di realtà, nonostante Nettuno e Saturno siano contrari. Plutone vi fa amplificare le vostre emozioni in amore, mentre a lavoro vi fate consigliare da persone competenti in ambiti finanziario.

Giove vi rende molto protagonisti oggi e vi regala anche grande attrazione verso gli altri in amore, con Nettuno favorevole se nati dal 15 al 19 luglio. I nati nella terza decade beneficeranno di uno straordinario Nettuno anche a lavoro.

Giove è brillante e favoloso se nati dal 16 al 23 agosto. Grande sintonia oggi nel rapporto di coppia grazie a Venere, mentre Plutone vi contrasta un pochino se nati dal 23 al 26 luglio. I nati nella seconda decade avranno un Giove molto capace nella gestione di denaro e mansioni lavorative.

Saturno è in angolo dissonante oggi ma Urano e Venere portano comunque molta concordia in amore, specie per i nati della terza decade. Oculatissimi nella gestione del denaro oggi.

Luna è molto benevola oggi e vi regala sorrisi e frizzantezza. La parola chiave del vostro aspetto sentimentale oggi è sicuramente la complicità, portata da Luna, con Plutone che sarà inoltre super positivo anche a lavoro.

Luna e Sole portano piccoli contrasti ma niente di drammatico. In amore Marte e Venere vi danno fusione di intenti e prospettive future, così come farà anche Nettuno. Oggi però non lasciatevi andare a spese pazze!

Luna, Plutone e Giove vi regalano una giornata molto positiva e interessante. Giove in particolare, insieme a Luna, sarà il vostro benefattore in amore. Non buttate via soldi utili per spese pazze e capricci improvvisi!

Marte e Giove sono un po’ dispettosi oggi ma saprete tenere testa alle intemperie. Pur con qualche ostilità Saturno vi spalleggia in amore se nati dal 22 al 29 dicembre. A lavoro Sole vi renderà infaticabili se nati dal 5 al 12 gennaio.

Luna e Plutone ma anche Giove vi saranno molto congeniali oggi, in particolare nella fase amorosa in cui inciderà anche Saturno. Mercurio è un po’ dissonante però per i nati della seconda decade in tal senso. Giove vi renderà molto combattivi a lavoro se nati a febbraio.

Giove sarà molto vicino ai nati dal 16 al 20 marzo, con una grande dose di desiderio e passione in amore dettate da Sole e Nettuno, specie per i nati dal 7 al 12 marzo. Se siete liberi professionisti la fatica di oggi verrà ripagata.