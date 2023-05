Oroscopo del giorno, le previsioni del 9 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 maggio.

Giove vi fa scoprire nuove strade per esprimere la vostra personalità. Plutone vi stimola in amore ma Marte e Venere vi osteggiano se nati dal 12 al 17 aprile. Se siete nati nella terza decade e siete liberi professionisti Nettuno vi spronerà molto a lavoro e vi darà grande ottimismo.

Luna vi favorisce se nati in prima e seconda decade mentre Marte vi regala la sua potente alleanza per quanto riguarda l’audacia in amore, se nati dal 16 al 20 maggio. La vostra operosità lavorativa si nota se nati ad aprile.

Plutone vi trova con il vento in poppa oggi se nati nella prima decade. I nati dal 27 maggio al 4 giugno avranno Venere molto prodiga di conquiste sentimentali, mentre Nettuno agiterà un po’ le acque a lavoro. Acque che però verranno placate da Mercurio e Saturno.

Venere vi favorisce per quanto concerne sensibilità e intuito. Fate attenzione, se nati nella terza decade, a non sconfinare troppo in emozioni travolgenti: Nettuno e Mercurio sono positivi ma vi suggeriscono cautela. A lavoro Sole e Giove vi fanno fare investimenti prolifici.

Giove rafforza la sicurezza in voi stessi e vi dà anche un ottimismo notevole. Venere fa risplendere la vostra forma psicofisica mentre in amore potrete dedicarvi a emozioni accese e sgargianti. Giove e Venere vi galvanizzano nelle attività lavorative.

Marte vi permette di vedere i frutti di ciò che avete seminato in precedenza. I single di oggi si riveleranno affascinanti e irraggiungibili quasi. Marte e Urano vi guardano molto felici a lavoro con la loro straordinarietà di risorse.

Alti e bassi oggi ma Plutone spiana i vostri passi. Ci sono però Giove e Marte ostili in amore per i nati nella terza decade. Marte è teso anche a lavoro se nati dal 14 al 17 ottobre ma potrebbero comunque esserci cambiamenti positivi in vista.

Marte e Venere proseguono la loro congeniale sosta nel vostro segno, così come Nettuno e Saturno sono romanticamente al vostro fianco in questa giornata. A lavoro Sole è un po’ imbronciato e potrebbe mettere qualche bastone tra le ruote.

Saturno è un po’ ostile oggi ma si limita solo a provocarvi, perché tanto Plutone è al vostro fianco. Anche Luna vi vuole molto bene sentimentalmente se nati dal 16 al 20 dicembre e chi è già in coppia potrebbe presto arrivare al matrimonio. Giove vi dona grande volontà a lavoro se nati nella terza decade.

Mercurio, Urano e Sole vi rasserenano l’animo, così come Luna. Nettuno è molto congeniale ai single nati dal 15 al 19 gennaio, mentre a lavoro i nati dal 7 al 12 gennaio saranno protetti da Luna, Nettuno, Mercurio, Urano, Saturno, Plutone e Sole.

Giove vi dona forma fisica eccellente e un ottimo tono vitale, con anche Plutone che vi sta accanto se nati dal 21 al 27 gennaio. Luna è molto positiva in amore se nati dal 31 gennaio al 10 febbraio, mentre a lavoro Giove sarà vostro alleato se nati dal 15 al 19 febbraio.

Mercurio vi dà grande giovamento oggi, così come i fidati alleati Venere e Marte. Vita amorosa che reclama oggi più cure del solito, sempre con Venere e Marte al vostro fianco. I lavoratori nati dal 24 al 28 febbraio desidereranno un po’ di evasione dai compiti quotidiani.