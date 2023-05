Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 maggio

Giove vi porta un mix di interessi e passioni da coltivare ed è anche il fautore di numerose svolte erotiche e amorose se nati dal 15 al 20 aprile. A lavoro tutto andrà bene e il settore delle finanze non piangerà più.

Sole è molto positivo per il rapporto con la famiglia e la vostra forma fisica. Nettuno vi protegge e favorisce in amore se nati dal 15 al 18 maggio. Siete studenti sotto esame? Urano e Nettuno vi aiuteranno.

Giove e Plutone sono alleati scintillanti per voi oggi. Nuove scorribande amorose troveranno sfogo e si spera di poter finalmente rallegrare il cuore. I nati nella prima decade avranno un Mercurio molto abile sui libri di scuola.

Nettuno e Venere vi guardano con fare armonico e vi rendono l’anima più spensierata. Se siete single potrete scoccare molte frecce dal vostro arco. State preparando dei concorsi ma siete un po’ svagati e distratti.

Giornata con nuove esperienze amicali e uno spirito solare. Giove è molto positivo per gli innamorati nati dal 18 al 22 agosto mentre Urano è un po’ disarmonico per chi sta preparando dei concorsi ed è nato nella seconda decade.

Aria di domenica con Saturno disturbante ma niente di grave. Sole peraltro fa vibrare le corde del cuore se nati nella seconda decade, mentre Venere vi aiuta a recuperare un po’ di studio arretrato.

Plutone e Luna vi alzano il tono e l’umore nonostante Giove dissonante. Se siete in coppia Venere e Giove vi faranno oggetto di attenzioni da parte del partner se nati a ottobre. Saturno favorisce gli studenti nelle materie scientifiche e matematiche.

Saturno vi aiuta oggi così come Marte, sono le vostre forze illuminanti. La vostra indole passionale sfaccetterà questa giornata amorosa, mentre Saturno vi riuscirà a far emergere all’attenzione dei colleghi di lavoro.

Plutone e Luna vi portano una giornata di grande brio e senso dell’umorismo. Sempre Plutone vi favorisce molto in amore se nati nella prima decade, con Saturno che però non vi guarda bene se nati a novembre. Le vostre finanze sono in fase di assestamento.

Luna, Mercurio, Urano, Nettuno e Sole splendono tutti per voi oggi. Luna in particolare vi chiede sensibilità e tenerezza in amore. Fate un po’ di difficoltà a concentrarvi per concorsi o esami oggi.

Giove e Nettuno amplificano il vostro bisogno di condivisione e riunione. Se avete una relazione fissa avvertita le necessità di venire incontro ad alcune esigenze della persona che amata, grazie a Mercurio e Urano. Saturno vi garantisce ottime capacità comunicative per esami e concorsi.

Giornata rallegrata da Sole e Nettuno vi offre anche l’occasione per ottenere una relazione particolarmente romantica, se ora siete single. Luna, Marte e Venere vi danno anche grande passionalità, mentre Sole e Urano programmano bene il lavoro per i prossimi giorni.