Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 aprile segno per segno

Giove e Venere sono vostri alleati e vi donano un tono e un umore abbastanza buoni, così come Urano gratifica il vostro aspetto fisico. A tal proposito sarete seducenti come mai prima d’ora se nati dal 12 al 19 aprile. A lavoro Sole vi aiuterà a creare ponti con i vostri colleghi.

Luna vi aiuta a mettere in ordine alcune questioni lasciate in sospeso. Venere spiana i vostri pasi in amore a suon di romanticismo e Mercurio vi porta in dote stimolanti impegni lavorativi.

Mercurio e Venere vi danno grande forza oggi, oltre che una forma fisica abbastanza buona. Intelligenza e forza d’animo oggi nel rapporto di coppia, mentre Nettuno è un po’ contrario a lavoro se nati dal 9 al 14 giugno.

Mercurio vi darà buonumore se nati a giugno e anche Nettuno favorisce i nati nella terza decade. Sole vi porta grande calore umano se nati nella terza decade, mentre sul piano quotidiano molte porte saranno aperte dalla vostra malleabilità.

Giornata particolarmente brillante grazie a Luna se nati nella seconda decade. Atmosfera molto romantica per i nati di prima e terza decade e anche ottimi influssi erotici per voi. Urano vi aiuta negli affari oggi se nati dal 31 luglio al 9 agosto.

Luna vi rende lungimiranti ma anche briosi e profondi. Attenzione al fitness se nati dal 5 al 9 settembre, perché Venere potrebbe portare aumenti di peso. I nati dal 4 al 12 settembre vivranno un ottimo momento emotivo e passionale mentre quelli nati dal 25 al 29 agosto avranno un Mercurio alleato per superare un impegno gravoso.

Alti e bassi oggi con Giove e Marte contrari ma Venere in una posizione di benessere mentale. Marte e Giove sono contrari anche in amore per i nati nella prima decade mentre Plutone vi aiuta a rapportarvi bene con il mondo esterno se nati dal 23 al 27 settembre.

Marte vi sorride oggi e vi dona garbo e gentilezza. Saturno vi dona invece la capacità di creare una bella connessione con la vostra dolce metà, specie se nati nella prima decade. I nati dal 12 al 15 novembre avranno fortuna e successo grazie a Nettuno.

Cielo sereno-variabile per voi oggi con Luna non proprio rilassante e un po’ altalenante. Nettuno è contrario in amore ma per fortuna Giove viene in vostro soccorso se nati nella prima decade. Sempre i nati nella prima decade avranno Giove e Plutone favorevoli per investimenti.

Marte e Giove vi tengono il broncio ma Luna e Urano sono in ottimo aspetto per i nati di prima e terza decade. Luna vi vuole appassionati e generosi con la vostra dolce metà mentre Nettuno vi aiuta tanto a lavoro se nati dal 9 al 12 gennaio.

Giove e Venere vi danno ottimi stimoli oggi nonostante la contrarietà di Sole e Urano. Venere è molto comunicativa oggi nei rapporti di coppia, Saturno invece è il vostro governatore lavorativo se nati nella seconda decade.

Sole e Mercurio vi favoriscono se nati a marzo e anche Marte veleggia in posizione benefica in amore se nati dal 2 al 7 dello stesso mese. Nettuno favorisce i nati nella terza decade nell’organizzazione degli impegni.