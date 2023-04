Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 aprile segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 aprile.

Mercurio, Saturno e Giove sono tutti benefici per voi. Venere peraltro vi dona una verve erotica assolutamente da non sottovalutare se nati nella seconda decade. I nati dal 5 al 12 aprile affronteranno il lavoro con intelligente realismo.

Giornata un po’ variabile oggi con Plutone negativo e un po’ disturbante. Avete bisogno di sentire la vostra metà più vicina a livello emotivo, mentre sul posto di lavoro cercate di non farvi coinvolgere in discussioni di principio se non ideologiche.

Plutone vi darà tante soddisfazioni oggi così come Mercurio se nati dal 4 al 10 giugno. Marte e Mercurio ma anche Venere vi daranno tanti successi amorosi se nati nella seconda decade. In ufficio Nettuno vi renderà pieni di energie.

Giove vi contrasta e porta in dote una giornata abbastanza faticosa ma Luna vi migliora almeno la forma fisica. Nettuno e Mercurio vi aiuta con la pianificazione di un bel viaggio insieme alla persona amata, mentre Urano favorisce lavorativamente i nati dal 7 al 14 luglio.

Salute psicofisica smagliante grazie a Sole e Urano, anche Mercurio peraltro è un vostro alleato insieme a Sole in amore. Marte favorisce inoltre i single nati ad agosto. A lavoro Urano è ben propenso verso chi è nato dal 23 al 27 luglio.

Nettuno provoca qualche piccola contrarietà oggi se nati a settembre. Per fortuna Luna vi favorisce qualora siate parte della seconda decade e Plutone vi attiva molto bene a livello emotivo. A lavoro vi mostrerete leali e con lucide strategie.

Plutone e Venere vi aprono a nuovi contatti sociali e vi danno una forma fisica decisamente buona. Venere inoltre vi favorisce anche in amore se nati dal 2 al 10 ottobre, mentre Marte, Luna e Giove bloccheranno alcune vostre iniziative lavorative.

Marte è vostro alleato così come anche Luna. In amore sempre Marte vi dona grandi slanci passionali se nati dal 10 al 17 novembre, mentre Nettuno vi favorisce a lavoro se nati dal 24 al 27 ottobre.

Luna vi dona una giornata più che discreta anche se Nettuno è un po’ contrario. Giove vi dona facilità di comunicazione con la vostra dolce metà, mentre Plutone vi rende la vita più facile in ufficio.

Sole vi garantisce ottimo tono vitale e anche Nettuno è in aspetto magnifico se nati dal 14 al 17 gennaio. Urano è molto benefico in amore e vi dona anche un discreto sex appeal, nonostante Marte contrario. A lavoro vi distinguete per il vostro carattere pragmatico.

Cielo abbastanza radioso oggi grazie a Giove e Nettuno. In amore approcciate la relazione con uno stato d’animo molto sereno ma anche i single saranno favoriti se nati a febbraio. Plutone protegge i nati dal 21 al 26 gennaio a lavoro.

Urano vi favorisce se nati a febbraio. Siete un segno molto sentimentale e romantico e quindi le effusioni saranno all’ordine del giorno grazie a Luna. Non vi fate distrarre da nulla a lavoro grazie a Plutone e Marte.