Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 aprile.

Venere vi alleggerisce di alcuni malumori se nati nella seconda decade, così come Plutone se nati dal 21 al 23 aprile. Giove è il benefattore oggi in fatto di colpi di fulmine. Quale film si collega meglio con il vostro segno? “Un’arida stagione bianca” con l’Ariete Marlon Brando.

Luna vi sostiene dandovi slanci altruistici oggi. Un nuovo interesse sentimentale detta alcuni ritmi del cuore, mentre se siete studenti oggi Nettuno amplierà i vostri orizzonti di studio.

Mercurio si rivela essere un alleato oggi, anche se Nettuno è in una posizione un po’ severa a livello sentimentale se nati nella terza decade. Giove, Luna e Venere sono in buone posizioni per quanto riguarda lo studio e la memoria.

Venere e Luna vi amplificano una già alta intuitività, Giove però è un po’ teso se nati dal 14 al 17 luglio. Luna e Urano vi daranno una forte componente erotica oggi, mentre Nettuno sarà un grande benefattore se vi trovate sotto stress per esami o concorsi.

Venere e Giove vi sostengono con grande coerenza se nati nella terza decade. Mercurio e Urano potranno far scoppiare il classico colpo di fulmine in amore se nati nella seconda decade. Luna vi fa ottenere risultati strepitosi nello studio se nati ad agosto.

Urano è estremamente favorevole oggi per voi. Anche Luna in amore è molto convincente per i nati dal 6 al 12 settembre, così come Marte e Urano. Se state preparando concorsi o esami riuscirete ad assimilare anche i concetti più astratti e complicati.

Giornata di quiete e serenità grazie a Luna, Venere e Plutone. Parte passionale ed erotica dell’amore oggi molto più in vista per voi, mentre Giove favorisce gli studenti nati nella terza decade, così come fa anche Luna.

Nettuno favorisce i nati nella terza decade e anche Marte vi guarda benevolo per tutta la giornata se nati dal 30 ottobre al 5 novembre. Saturno vi sostiene in amore mentre Urano e Plutone vi remano un po’ contro nello studio.

Forma fisica abbastanza buona per i nati nella terza decade, anche se Venere e Nettuno sono dissonanti oggi. Luna e Venere sono contrastanti anche in amore se nati dal 28 novembre al 5 dicembre, però i single troveranno l’appoggio di Plutone. Filosofia e Storia sono le materie in cui potreste eccellere oggi.

Saturno vi porta grande razionalità mentre Urano e Plutone vi donano enorme creatività. I nati dal 25 al 29 dicembre avranno un Mercurio molto attento a rendervi delicati e comprensivi con il partner. Nettuno vi favorisce negli studi se nati dal 9 al 17 gennaio.

Venere vi apre a contatti sociali e mondani oggi, anche se Sole e Urano sono dissonanti. Giove, Venere e Plutone vi creano le condizioni di buona sorte in amore, con Plutone e Venere che vi aiutano anche a organizzare lo studio.

Mercurio vi dona una giornata piena di emozioni e sentimenti, anche se potreste un po’ rabbuiarvi perché oggi la vostra dolce metà è un po’ per conto suo. Siete molto favoriti nelle materie scientifiche e biologiche grazie a Saturno.