Oroscopo del 12 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata un po’ variabile nel tono e nell’umore ma Giove, Marte e Venere sono comunque dalla vostra parte. I nati dal 28 marzo al 3 aprile potranno trovare la giusta chance per recuperare il tempo perduto con il partener. Quali sono i mestieri artistici migliori per ogni segno? L’Ariete predilige senz’altro di fare l’attore.

Saturno vi spiana la strada oggi, anche in famiglia. I nati dal 9 al 14 maggio potranno riavvicinarsi alla dolce metà grazie a Nettuno. Il vostro lavoro ideale è sicuramente il cantante ma molti fanno anche i fotografi.

Saturno porta un po’ di negatività e vi rende scontrosi mentre Marte vi dona delle belle possibilità di conoscere gente nuova in amore se nati nella seconda decade. Il vostro talento artistico risiede senz’altro nella scrittura ma pure nella capacità attoriale.

Luna è molto armonica nonostante un po’ di parenti e amici possano creare problemi. Volete organizzare una cena tra coppie stasera e troverete consenso anche dalla vostra dolce metà. A livello artistico Luna e Venere suggeriscono il vostro amore per la letteratura.

Venere e Giove sono compagni di viaggio fedeli per voi. Se nati ad agosto e ancora single non mettete da parte in maniera un po’ snob il mondo dei social media perché potrebbe riservarvi belle sorprese. Danza, nuoto sincronizzato e ginnastica artistica sono i vostri talenti più brillanti.

Giornata molto serena e positivo ma Saturno e Nettuno possono portare del nervosismo. Luna vi assiste e vi sostiene se siete single alla ricerca. Urano e Mercurio vi donano grandi abilità di lavoro manuale.

Luna e Marte tengono alti tono e umore. Siete single? Sempre Marte vi offrirà la chance di trovare qualche avventura se nati nella seconda decade. Venere vi darà grande capacità di pittura e di impostazioni grafiche ma pure di produzione poetica e lirica.

Saturno, Sole e Nettuno vi spalleggiano se nati nella seconda decade, così come Luna e Plutone che in particolare mette in risalto la vostra componente erotica. Sempre Plutone insieme a Mercurio e Marte vi rende abili romanzieri e scrittori.

Empatia e socialità oggi, con Venere che vi rende sensibili e ricettivi. Saturno e Sole sono un po’ ostili in amore però per i nati dal 29 novembre al 5 dicembre. Nettuno e Giove vi rendono grandi cantanti.

Mercurio vi alleggerisce un po’ l’umore così come Luna vi aprirà il cuore nei contenuti amorosi. I vostri talenti artistici riguardano la regia, la parola scritta e la recensione di romanzi.

Salute in condizione particolarmente ottimale oggi. Marte, Saturno, Giove e Mercurio vi sostengono in amore se avete una relazione stabile. Urano vi rende dei veri e propri mattatori teatrali e televisivi.

Mercurio è molto positivo oggi e anche Luna vi donerà serenità e sicurezza in voi stessi in amore fino al 13 marzo. Danza, balletto e musicalità sono i talenti portati in dono da Luna e Nettuno per voi.