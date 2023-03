Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 marzo

Marte vi accompagna insieme a Plutone oggi se nati nella terza decade ma avrete comunque alti e bassi nel tono e nell’umore se nati dal 17 al 20 aprile. Dimensione intima e profonda oggi nel rapporto di coppia. Se non lavorate oggi potete dedicarvi alla visione di un film, nel vostro caso “Una donna in carriera” del 1988.

Sole, Mercurio e Nettuno vi gratificano oggi. Saturno vi tiene un po’ il broncio in amore ma solo per spingervi a dare di più, specie se nati dal 16 al 20 maggio. “Wall Street” potrebbe essere il film giusto da vedere oggi.

La vostra innata socievolezza troverà oggi i canali giusti per sfogare. Marte vi regala un’insolita voglia di tenerezza e passionalità in amore. Un film per oggi? “Good night and good luck” del 2005.

Luna continua a portare un po’ di problemi a livello organizzativo e, di conseguenza, un po’ di nervosismo. Mercurio, Nettuno e Sole sono però vostri alleati. Luna e Urano combattono per rimettere in gioco i single, mentre se dovete recuperare un film potreste guardare “I segreti di Brokeback Mountain”.

Marte porta un po’ di nuova aria di vivificazione ed equilibrio. Eros e passione non vi mancano di certo oggi, specialmente per i nati dal 17 al 21 agosto. “Il discorso del Re” è il film (del 2010) che potreste guardare oggi.

Plutone è il vostro benefattore odierno se nati a settembre ma anche Mercurio, Sole e Nettuno vi glorificano. I nati nella terza decade impareranno ad abbandonarsi alla loro dolce metà, mentre per quanto riguarda i film potreste guardare “Il diritto di contare” del 2017.

Saturno è benevolo e vi rende particolarmente sensibili se nati dal 17 al 23 ottobre. Un nuovo interesse sentimentale vi sta invadendo il cuore, non trinceratevi dietro riserve o cautele. “Chéri” del 2009 è il film che si basa sulle vostre caratteristiche.

Luna non è favorevolissima oggi, al contrario di Mercurio e Sole che sono molto a loro agio nelle vostre acque. Plutone vi porta un vigoroso bisogno di fusione emotiva, mentre a livello cinematografico il consiglio è di recuperare “L’uomo nell’ombra”, film del 2010.

Giove è molto armonico per i nati nella seconda decade. Venere vi fa essere spumeggianti se nati dal 7 al 14 dicembre. Sole e Marte sono invece dissonanti in amore: trinceratevi dietro la visione di un bel film come “Lost in translation” del 2003.

Urano è molto favorevole per i nati nella seconda decade. Insieme a Plutone, peraltro, minimizzerà un po’ di mancata sintonia in amore se nati dal 14 al 20 gennaio. “The Marigold hotel” può essere il film da guardare oggi.

Venere e Marte vi portano un po’ di frizzantezza in questa giornata. Saturno e Mercurio sono entrambi positivi e vi consentono di vivere la dimensione sentimentale con molta gentilezza. “La versione di Barney” è il film consigliato per la giornata.

Mercurio, Venere, Giove continuano a essere benefici. Urano vi rende affabili con la persona amata, specie se nati dal 2 al 10 marzo. “Lontano dal paradiso” con Julianne Moore è il film che potreste recuperare in questa giornata.