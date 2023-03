Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 marzo segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 marzo.

Venere è molto bella per voi oggi e minimizza gli effetti dissonanti di Plutone. Giove vi infonde un particolare entusiasmo in amore mentre i nati dal 5 al 13 aprile vivranno scintille di passione. Aria molto rilassata a lavoro per i nati di seconda e terza decade.

Luna è poco entusiasmante oggi per i nati dal 3 al 13 maggio: evitate quindi polemiche politiche o sociali. Mercurio e Sole ma anche Nettuno sono invece molto interessanti in amore oggi. Non vi curate di chi vi rimprovera oggi a lavoro, fate il vostro.

Saturno è un grande elemento di eccellenza per voi oggi, così come lo sono Sole e Nettuno se nati dal 7 al 17 giugno. Incassate stima e dedizione dalla vostra dolce metà, mentre se siete nati nella prima decade macinerete grandi quantità di lavoro.

Giornata all’insegna della fortuna grazie a Mercurio. Nuvole passeggere in ambito amatorio ma le supererete se nati dal 10 al 13 luglio. Siate un po’ più indulgenti verso i colleghi in difficoltà a lavoro.

Venere vi carica di energia se nati nella prima decade ma tenetevi comunque al riparo da polemiche ideologiche. Cielo che stimola un bel cambiamento in amore oggi, mentre a lavoro i nati dal 15 al 22 agosto saranno dotati di grande carisma.

Disegno planetario sorridente grazie a Urano, anche se Mercurio sarà un po’ imbronciato per i nati dal 4 al 10 settembre. Serata all’insegna dell’armonia di coppia in amore, mentre a lavoro vi attende una prossima settimana molto dinamica.

Saturno è molto bendisposto e porta sensibilità e intuito, stimolato anche dall’alleato Giove. Vi avvicinate con entusiasmo e dolcezza alla vostra dolce metà, sempre di più. Se lavorate con persone a voi sottoposte Marte vi donerà credibilità ma anche serenità.

Mercurio allarga i vostri orizzonti e li schiarisce insieme a Nettuno. Anche Sole vi sorride se nati dal 16 al 20 novembre. Plutone è molto propizio in amore ma Urano e Luna sono contrari per i nati nella seconda decade. Brillanti ambizioni a lavoro che gli astri asseconderanno.

Voglia di vincere e di imporvi oggi ma prudenza per i nati intorno al 12 dicembre a non fare il passo più lungo della gamba. Saturno vi vuole bene in amore, anche se i nati della seconda decade dovranno fronteggiare la negatività di Mercurio e Sole. Saturno e Giove sono favorevoli a lavoro.

Mercurio migliora tono e umore dei nati a dicembre. Ritrovate anche un po’ della sintonia persa con la vostra dolce metà, mentre Urano continua nel vostro sostegno a lavoro se nati dal 5 al 9 gennaio.

Venere è molto positiva oggi e porta socievolezza e capacità di sintonia con gli altri. Giove vi fa esprimere un lato tenero del vostro carattere se siete nati dal 9 al 14 febbraio. I capi a lavoro vi stimeranno molto oggi per il vostro contributo.

Mercurio vi porterà tanta positività così come Sole e Nettuno. In amore Venere e Giove vi daranno slancio per le vostre iniziative, mentre in ufficio efficienza e fantasia saranno le vostre doti principali.