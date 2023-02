Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 febbraio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 febbraio.

Salute molto forte per i nati nella seconda decade grazie a Sole. Giornata molto romantica per quanto concerne la fase amorosa, specie grazie a Venere se nati dal 22 al 29 marzo. Ottimi risultati professionali oggi per voi.

Venere vi porta un’atmosfera molto serena in famiglia ma non adagiatevi troppo con qualche peccato di gola. Un’amicizia intensa e molto affettuosa potrebbe presto trasformarsi in qualcos’altro se nati dall’8 al 14 maggio. Plutone è al vostro fianco a lavoro.

Attività fisica primaria oggi per la vostra giornata. Vi sintonizzate anche meravigliosamente con la vostra dolce metà se nati dal 23 al 29 maggio. Mercurio e Saturno vi consentono di chiudere ottimamente la giornata di lavoro.

Urano è molto benefico per voi oggi. Se nati dal 12 al 14 luglio Nettuno vi darà una marcia in più nel rapporto di coppia. Sempre Mercurio vi sostiene in ufficio se nati dal 2 al 7 luglio.

Mercurio vi procura qualche piccolo intralcio familiare ma niente di grave. Luna è ben predisposta in amore e vi darà una marcia in più. Siete dei lavoratori nell’ambito di vendita e commercio? Se nati dal 7 al 13 agosto avrete una bella ventata di rinnovamento.

Cielo sereno-variabile per voi oggi, con qualche potenziale problema in famiglia. C’è qualche difficoltà pure nel trovare una pienissima sintonia con la vostra dolce metà: siate disposti al compromesso. Plutone vi sostiene a lavoro se nati dal 16 al 22 settembre.

Saturno è sempre favorevole per mente e cuore, specie per i nati nella terza decade. Atmosfera speciale che si sta creando con una persona conosciuta da poco in amore. Se lavorate nel mondo di arte o critica e siete nati a settembre non avrete timore di sbagliare.

Sole, Nettuno e Plutone sono tutti schierati dalla vostra parte. In ambito erotico e sentimentale provate a conquistare dei cuori di ghiaccio anche se Saturno e Urano sono negativi. Se nati dal 9 al 14 novembre non troverete ostacoli lavorativi sul vostro cammino.

Alti e bassi oggi perché Sole è un po’ storto. Un po’ di stanchezza e noia si avvertono anche nella relazione. Se lavorate nel mondo dei viaggi e della cultura Giove sarà vostro fedele alleato, specie per i nati dal 17 al 21 dicembre.

Nettuno, Sole, Plutone e Urano vi promettono scintille oggi se nati a gennaio. Siete ancora single? Nettuno è pronto a favorire alcuni incontri speciali che potrebbero cambiare la vostra condizione sentimentale. Vi guadagnate stima e rispetto di capi e colleghi a lavoro.

Mercurio gratifica i nati nella terza decade con umore e sensibilità al massimo. In coppia con Saturno peraltro contribuisce a far scoccare l’amore. Venere invece vi consente di giocarvi bene i vostri talenti lavorativi.

Sole e Nettuno vi portano voglia di fare e stupire. Cercate di entrare in una comunicazione più intima con la vostra dolce metà grazie a Venere. Nettuno e Sole vi offriranno la possibilità di crescere lavorativamente se nati nella seconda decade.