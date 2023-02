Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 febbraio segno per segno

Saturno vi rende facile l’esistenza e vi regala una forma psicofisica eccellente. Sole e Nettuno vi fanno battere forte il cuore oggi, mentre a lavoro Giove e Saturno vi spianano la strada se nati nella terza decade.

Luna, Urano e Marte vi sostengono oggi, così come fanno anche Venere e Plutone in amore per i nati dal 10 al 15 maggio. Luna, Sole e Nettuno vi offrono consapevolezza e competenze in ufficio.

Mercurio vi sostiene ma Sole, Luna e Nettuno sono un po’ contrastanti. In amore clima particolarmente lirico e sentimentale grazie a Saturno. In ambito lavorativo non perdete alcuni treni importanti di passaggio se nati dal 17 al 21 giugno.

Plutone è un po’ contrario per i nati nella terza decade ma niente di grave. Esplode intensa la passione sentimentale dopo San Valentino grazie a Luna. I nati nella terza decade saranno oculati amministratori delle proprie sostanze economiche.

Giove vi dà una irresistibile forza trainante oggi se nati dal 3 al 9 agosto. Grande voglia di vivere momenti intensi di coppia con la vostra dolce metà se nati dal 2 al 12 agosto. Fioriscono nuove iniziative lavorative oggi.

Urano è pilota capace delle vostre mete di oggi, anche se Nettuno è un po’ negativo in amore. Per fortuna Plutone porta un po’ di equilibrio anche in quel settore. Non date retta ai pettegolezzi d’ufficio ma continuate ad andare per la vostra strada.

Saturno è molto congeniale per voi oggi e anche Mercurio sarà propizio. Se nati nella seconda decade inizierete a prendere seriamente il timone della vostra vita sentimentale. Mercurio è molto positivo a livello di finanze.

Urano porta qualche piccola contrarietà come provocazione. In amore Luna, Nettuno e Sole esaltano tutte le vostre qualità. Plutone dispensa una notevole fortuna in ambito lavorativo.

Giove porta una grande e grintosa energia oggi. Un amore antico sembra riaffacciarsi verso di voi: non negate di essere interessati! Plutone vi impone di seppellire l’ascia di guerra nel contesto lavorativo.

Lievi contrarietà oggi ma passeggere. Luna, Nettuno e Sole vi spianano la strada in amore se nati dal 28 dicembre al 7 gennaio. I nati di seconda e terza decade avranno Saturno e Mercurio favorevoli a lavoro.

Venere è in angolo felice e vi porta grande lucidità se nati a febbraio. I nati dal 2 al 10 dello stesso mese troveranno una grande pazienza nel rapporto di coppia. Se ambite a posizioni di comando lavorativo dovete fare un po’ di chiarezza con voi stessi.

Salute, fortuna, forma fisica e slancio affettivo: non vi manca nulla! Luna torna positiva in amore, così come lo sono Urano, Mercurio, Nettuno, Saturno e Plutone a lavoro.