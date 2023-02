Oroscopo del 19 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 19 febbraio.

Volete riformare molti aspetti della vostra vita e Mercurio vi aiuterà in questo. Una nuova passione irradia i vostri sensi e la vostra anima in amore. Saturno e Mercurio vi migliorano i rapporti con i colleghi a lavoro.

Sturno è un po’ ostile ma Giove e Venere sono molto positivi in amore, così come Urano se nati dall’8 al 14 maggio. Svolgete un’attività lavorativa anche oggi? Plutone vi favorisce senz’altro.

Un po’ di verve oggi nella vostra giornata grazie a Saturno e Mercurio. Sole, Venere e Nettuno vi sostengono in amore, mentre un dinamico Urano vi aiuterà a trovare buone chance lavorative se nati dal 5 al 9 giugno.

Quadro planetario interessante grazie a Nettuno per i nati dal 13 al 18 luglio. Sentite il bisogno di ampliare i vostri bisogni sentimentali se nati a giugno. Lavorate anche oggi? Sole, Urano e Nettuno esaltano la vostra parte creativa.

Urano vi guarda con il broncio se nati dal 31 luglio al 7 agosto. Siete coinvolti in una storia di lunga durata che sta mostrando qualche crepa? Marte vi consiglierà la strada giusta da intraprendere. Giove vi protegge in ufficio.

Avete alcuni pianeti che vi remano contro oggi ma Urano e Plutone saranno vostri protettori d’eccezione per quanto concerne la fase amorosa. Plutone inoltre vi sosterrà anche a lavoro se nati dal 16 al 22 settembre.

Luna, Mercurio e Saturno vi danno equilibrio e voglia di giocare. In amore Venere, Sole e Nettuno vi porteranno a vivere atmosfere romantiche con la persona al vostro fianco. Giove è un po’ negativo a lavoro per i nati nella prima decade.

Si tratta di un periodo baciato dalla fortuna per voi con Sole che vi tutela insieme a Venere e Nettuno. Brillate di un fascino stellare in amore, mentre a lavoro Plutone vi dimostrare di essere un benefattore.

Nettuno e Venere ma anche Sole vi stimolano molto oggi. Plutone vi rende appassionati e travolgenti in amore, mentre Mercurio non vi dà respiro in ufficio con la vostra voglia di affermarvi.

Nettuno vi fa avvertire fremiti di irrequietezza oggi ma il vostro senso del dovere vi frena. Venere e Urano sono entrambi benevoli in amore, mentre se nati dal 3 al 9 gennaio tenete gli occhi bene aperti a lavoro perché sta per arrivare un cambiamento significativo.

Venere, Sole e Nettuno vi danno adattabilità e fantasia se nati dal 28 al 31 gennaio. Non vi perdete dietro a un amore che non vale il vostro impegno: Nettuno vi procurerà nuovi incontri. Un’affidabile sicurezza economica è il vostro pensiero dominante in ufficio.

Nettuno, Luna, Giove e Venere sono tutti amabili e affascinanti per voi, anche se Marte si rivela ostile. Se appartenete alla seconda decade volteggiate come una libellula tra corteggiatori accaniti A lavoro è arrivato il momento di osare di più!