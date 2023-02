Oroscopo del 13 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Plutone provoca qualche variazione di umore ma niente di grave. Quali sono i film di amore giusto segno per segno? Il vostro potrebbe essere “Casablanca” con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. A lavoro siate più pazienti perché la diplomazia paga sempre.

Urano, Nettuno e Plutone sono schierati tutti dalla vostra parte. “Romeo + Juliet” di Baz Lurhmann è il film consigliato per oggi in amore. Urano e Plutone sono molto favorevoli a lavoro.

Cielo molto luminoso per voi oggi. La pellicola amorosa consigliata per oggi è “Moulin Rouge!”, un altro film di Baz Luhrmann, con Nicole Kidman ed Ewan McGregor. Se lavorate nell’ambito della comunicazione i pianeti vi faranno ottenere grandi successi.

Luna vi allieta la giornata se nati a giugno e vi dona anche altruismo e senso pratico. “Le pagine della nostra vita” è il film giusto per voi e la vostra dolce metà. Luna, Urano e Nettuno vi daranno nuove energie dopo il lavoro.

Giove vi aggiusta alcuni screzi familiari momentanei. “La vie d’Adèle”, storia di una liceale francese che si innamora di una donna più grande di lei, è il film giusto per voi oggi. Dimostrate la vostra bravura in ufficio per mettere a tacere alcune voci.

Plutone vi prepara alla gestione delle emozioni, Venere invece è un po’ contrastante. “Il laureato”, cult con Dustin Hoffman, è il film che potreste vedere oggi. Se nati dal 9 al 14 settembre avrete modo di mettere in campo una grande inventiva a lavoro.

Saturno è in aspetto stupendo e porta ottimismo in famiglia. Momento felice anche in amore per i nati di prima e seconda decade, che magari potranno guardare in coppia il film “Colazione da Tiffany” con Audrey Hepburn. A lavoro non avete rivali se nati dal 10 al 16 ottobre.

Plutone vi assicura un grande equilibrio insieme a Venere e Luna. “Ghost” è il film cult che potreste recuperare oggi, con Patrick Swayze e Demi Moore. Situazione molto fluida e poco faticosa in ufficio.

Saturno, Mercurio, Sole sono tutti vincenti per voi oggi se nati dal 4 al 10 dicembre. “Vacanze Romane” è il film che oggi potreste guardare con la vostra dolce metà. A lavoro sarete disinvolti e pronti al successo.

Stato d’animo sereno oggi grazie a Venere. Il film romantico di oggi? “Se mi lasci ti cancello”, con Jim Carrey e Kate Winslet. Ottimi risultati professionali vi spingono a dare sempre di più.

Sole rinfocola la vostra vitalità. “Film d’amore e d’anarchia” è la pellicola, della grande Lina Wertmuller, che gli astri vi consigliano per oggi. Sole, Mercurio, Saturno, Giove, Nettuno e Marte sono tutti favorevoli a lavoro! Solo Urano vi contrasta senza troppo successo.

Giove, Venere, Nettuno vi danno capacità di adattamento e realismo. Con la vostra dolce metà potrete guardare “Titanic”, immortale film di James Cameron. Nettuno vi fa lavorare senza che questo vi pesi troppo.