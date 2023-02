Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 febbraio

Sole vi rallegra e vi alleggerisce la vita se nati dal 22 al 25 marzo. Quali sono le canzoni migliori dei cantanti del vostro segno? Per voi sicuramente “Girotondo” di Giusy Ferreri, eseguita con Federico Zampaglione. Se lavorate anche oggi tutto ciò che avete guadagnato sarà meritatissimo.

Venere vi porta una grande fortuna se nati nella terza decade ma anche dal 29 aprile al 5 maggio. Nei dintorni di San Valentino la vostra canzone può essere “Piccola anima” di Ermal Meta, eseguita con Elisa. Venere e Nettuno sono al vostro fianco in ufficio se nati nella terza decade.

Sole vi propone tono e umore decisamente migliori. Siamo vicini alla festa degli innamorati e la canzone giusta per voi può essere “Follow me” dei Muse. Mercurio vi consentirà mosse fulminee a lavoro se nati dal 29 maggio al 4 giugno.

Plutone vi favorisce se nati nella terza decade, così come fa anche Venere. “Call me” dei Blondie è la canzone che può andar bene a ridosso di San Valentino. Se anche oggi lavorate non date retta a chi parla male di un collega.

Cielo invernale tranquillo oggi per voi. “Controvento” di Arisa è la bella canzone che può sottolineare il vostro periodo amoroso. La vostra professionalità lavorativa vi farà avere sostanziosi frutti economici.

Nettuno; Marte e Venere sono tuti negativi oggi ma Plutone è positivo per chi è nato dal 17 al 22 settembre. Amy Winehouse ha la canzone giusta per voi: “Love is a losing game”. Non vi fate frastornare da chiacchiere inutili a lavoro e andate spediti grazie a Urano.

Saturno è positivo e vi regala una forma fisica ottimale. Il cantante del vostro segno è Neffa, che propone “Quando sorridi” come canzone giusta per il periodo. I vostri risultati sul campo lavorativo vi valgono i complimenti dei capi.

Luna vi sorride e vi porta un’ottima forma psicofisica se nati tra fine ottobre e i primi 7 giorni di novembre. Raphael Gualazzi e la sua “Calda estate (dove sei)” sottolineano il vostro spirito amoroso attuale. Sole contrario vi fa un po’ irrequieti a lavoro se nati dal 10 al 17 novembre.

Astri abbastanza luminosi oggi, seppur con Venere imbronciata. Tina Turner è la cantante giusta del vostro segno oggi, specie per la canzone “Simply the best”. Se nati dal 25 al 30 novembre riceverete una buonissima chance professionale.

Luna vi dà intuizioni e sensibilità oggi se anti dal 29 dicembre al 6 gennaio. A ridosso di San Valentino ascoltate spesso “Heroes” di David Bowie. Plutone è al vostro fianco a lavoro se nati nella terza decade.

Venere apre il vostro animo alla sensibilità e alla percezione. “Fino all’imbrunire” dei Negramaro è la bella canzone di questo vostro periodo amoroso. Se nati dal 13 al 18 febbraio riceverete successi consistenti se lavorate come imprenditori o manager.

Luna vi rinvigorisce se nati nella seconda decade. “Valore assoluto” di Tiziano Ferro è la vostra canzone in questo periodo. Marte può creare piccoli malintesi con altri colleghi di lavoro.