Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 febbraio segno per segno

Urano vi stimola ad agire per il bene dei vostri cari, se nati a marzo. Non tirate fuori il vostro temperamento troppo ruvido in amore perché Plutone vi chiede di essere seri e razionali. Oggi dedicatevi alla visione di un bel film, come può essere “Kill Bill” dell’Ariete Quentin Tarantino.

Venere, Plutone, Marte e Urano vi favoriscono e vi danno grinta se nati nella prima decade. Plutone e Marte portano una ventata di nuove prospettive in amore se nati nella seconda e nella terza decade. Un film per oggi? Sicuramente “Roma città aperta” del Toro Roberto Rossellini.

Aria un po’ sonnacchiosa oggi per via di Urano e Luna, che sono comunque benefici. Se nati nella terza decade proprio Luna vi farà arrivare un nuovo interesse sentimentale alla porta. “Youth – La giovinezza” è il film consigliato per oggi: il regista è il Gemelli Paolo Sorrentino.

Urano vi allieta nel quotidiano senza darvi troppa stanchezza se nati nella seconda decade. Plutone può farvi lievemente adombrare con la vostra dolce metà oggi, magari però potreste guardare un film insieme. Per esempio “La ciociara” con un’impareggiabile Sofia Loren.

Cielo abbastanza tranquillo oggi, sia nelle cose di tutti i giorni che nell’amore. Il vostro film di oggi potrebbe essere “Gli spostati” del regista Leone John Huston.

Transiti abbastanza positivi per oggi, soprattutto per quanto riguarda Urano che vi protegge dai malanni di stagione se nati dal 3 al 9 settembre. In amore un formidabile Plutone sarà al vostro fianco. “L’uccello dalle piume di cristallo” del regista del vostro segno Dario Argento è il film consigliato per oggi.

Saturno e Luna sono molto felici al vostro fianco se nati a ottobre, così come anche Sole. Marte, Saturno, Sole e Luna vi fanno essere molto spigliati nelle conquiste amorose se nati dal 10 al 15 ottobre. Il film di oggi potrebbe essere “L’imbalsamatore” diretto da Matteo Garrone, anch’egli Bilancia.

Sole e Saturno complicano lievemente la gestione familiare di oggi ma Plutone, in compenso, vi porta buona salute. I nati di prima e terza decade potranno contare sull’apporto di Venere e Nettuno, se single. “Il danno” del regista Scorpione Louis Malle è il film da vedere.

Sole vi porta una giornata abbastanza soddisfacente. I nati nella prima decade avranno modo di passare dolci momenti con il partner di turno grazie a Plutone, Mercurio e Giove. Che film guardare oggi? “The terminal”, del Sagittario Steven Spielberg.

Venere, Urano, Nettuno, Saturno e Sole vi rendono conviviali ma sobri. Vi avvicinate moltissimo alla vostra dolce metà oggi, condividendo alcune esperienze insieme. “Per un pugno di dollari” è il cult da vedere oggi.

Sole, Mercurio e Saturno ma anche Luna sono tutti dalla vostra parte. In particolare Luna e Mercurio sono decisamente positivi per quanto riguarda l’amore se nati nella prima decade. “La signora della porta accanto” dell’Acquario Francois Truffaut è il film giusto per oggi.

Venere è stupenda nel vostro segno e vi favorisce nei rapporti personali e in amore, specie se nati dal 9 al 14 marzo. Il film da vedere oggi è “Tristana” di Luis Bunuel, regista del vostro stesso segno.