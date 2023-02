Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 febbraio segno per segno

Oggi scopriamo quali sono i proverbi che più si addicono a ogni segno. Nel vostro caso è “Abbastanza è quasi ricchezza”, come quella che vi danno Venere e Nettuno. Piccoli screzi con la vostra dolce metà oggi ma niente di serio. Saturno vi guarda benevolo lavorativamente se nati nella terza decade.

Urano risalta i vostri lati migliori e infatti il vostro proverbio oggi è “Abilità e talento valgono più d’oro e argento”. Mercurio, Marte e Venere vi danno ottime occasioni di dimostrarlo, così come Plutone, Venere e Nettuno vi donano chance di incontrare la persona giusta in amore. Se lavorate anche oggi mostrate calma e serenità.

Venere è contraria per i nati nella prima decade. Il vostro proverbio oggi? “Accettare è cortesia”. Marte e Saturno vi spalleggiano promettendo successi erotici. Attenzione però a come spendete il vostro denaro oggi.

Plutone è un po’ contrario per i nati nella terza decade, così il proverbio “Nel campo dell’accidia non crescono che ortiche” assume ancora più senso. Venere, Nettuno e Urano vi sostengono in amore se nati nella prima decade. Non lanciatevi in maniera solitaria in alcuni investimenti delicati.

Giove vi sostiene oggi e sceglie come vostro proverbio: “Con una piccola accetta s’atterra un grosso albero”. Urano è contrario in amore, mentre a lavoro mostrerete serietà e professionalità.

“L’abitudine è una tela di ragno che diventa una catena” è il vostro saggio proverbio per oggi. Mercurio, Urano e Plutone sono in ottima posizione amorosa. Oggi spenderete molto se nati nella prima decade.

Giornata gioiosa e vivace oggi, come sottolinea anche il proverbio “Lascia che l’acqua scenda e il fumo salga”. Sole e Saturno vi sostengono potentemente in amore se nati dal 14 al 19 ottobre. Se anche oggi lavorate allora arriveranno introiti considerevoli.

Il proverbio di oggi – “sponsorizzato” da Venere e Mercurio – è: “Acquisto risparmiato, denaro guadagnato”. Urano è un po’ contrario oggi in amore, quindi non fate passi falsi. Se lavorate anche oggi rispetterete perfettamente i tempi di consegna.

Giove e Nettuno vi tengono un po’ sulla corda se nati nella terza decade. Il vostro proverbio è “Lascia che l’acqua vada per la china”. Mercurio è molto bello in amore per i single, mentre a lavoro dovrete attrezzarvi per far quadrare il cerchio.

Urano vi aiuta alla grande così come Marte. Mi raccomando a stare calmi perché “Chi s’adira ha torto”, specie per quanto riguarda i nati nella terza decade. Calore e slancio amoroso molto forti per i nati nella prima decade, mentre Urano, Mercurio, Sole, Saturno e Venere sono molto benefici professionalmente.

Giove vi è molto amico oggi. Il proverbio giusto per la giornata? “Gli affari sono affari”. Mercurio vi allieta la vita affettiva, Saturno invece si fa paladino dei vostri successi lavorativi se nati nella terza decade.

“Aiutati che Dio ti aiuta” è il motto di oggi per voi. Nettuno e Venere sono i vostri protettori insostituibili in amore se nati in seconda e terza decade. Plutone vi apre le strade verso lavori creativi e committenze importanti.