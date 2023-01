Oroscopo del 23 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Urano e Giove vi sono molto vicini oggi e la fortuna appoggia lo slancio delle vostre azioni, specialmente in amore e se siete ancora single. A lavoro sarete disciplinati, rispettosi e rigorosi se nati dal 2 al 9 aprile.

Urano vi gratifica nel pubblico e nel privato oggi. In amore Nettuno è al vostro fianco e vi farà intenerire la persona al vostro fianco se nati dal 28 aprile al 5 maggio. Sempre Urano vi darà una fase propizia a livello di risparmi.

Sole, Venere, Luna e Urano vi spalleggiano oggi. Aria frizzante di sfida e divertimento a livello erotico e amoroso oggi grazie a Venere e Giove, Saturno invece vi aiuta a riflettere e trovare la risposta giusta riguardo a una nuova prospettiva di guadagno.

Luna vi migliora tono e umore così come Venere e Saturno. Nettuno fa in modo che i vostri talenti affettivi possano esprimersi al massimo e darvi una relazione stabile. Vi viene proposto un affare economico e una persona di famiglia vi darà una mano a valutare.

Marte vi infonde ardore in ogni iniziativa, Sole e Venere vi consentono di vivere l’amore in una maniera molto disinvolta se nati dal 19 al 23 agosto. Avrete splendide conferme lavorative sulle vostre abilità se nati nella seconda decade.

Saturno e Sole vi coccolano oggi, Mercurio, Plutone e Urano sono peraltro tutti benefici in amore se siete nati dal 26 al 31 agosto. Se svolgete un’attività indipendente incasserete risultati di ottimo livello qualora siate nati dal 13 al 16 settembre.

Venere e Luna vi sollevano da momenti di incertezza e dagli imprevisti se nati nella terza decade e se nati dal 3 all’11 ottobre. Venere continua inoltre la sua danza benefica in amore se nati nella prima decade, con i single nati dal 15 al 20 ottobre favoriti da Plutone. Saturno vi darà risultati lavorativi oltre le vostre aspettative.

Sole vi pone di fronte a scelte da compiere con energia vitale e grinta. Nettuno dà un grosso valore al vostro segno in amore se nati dal 5 al 10 novembre. Un investimento economico vi attira ma Saturno vi impone di non fare manovre rischiose.

Saturno vi favorisce se nati nella terza decade. In amore si alza il sipario su nuove conoscenze che, per i single, potranno diventare qualcosa di più. Fiutate un buon affare economico oggi: Giove è al vostro fianco se nati a novembre.

Mercurio vi concederà momenti felici e inaspettati se nati dal 25 al 31 dicembre. Nettuno sarà molto benefico in amore e vi darà momenti di intimità molto passionali e virili. Luna inoltre vi consiglia di non tirarvi indietro davanti a un investimento economico se nati nella seconda decade.

Giove e Nettuno vi favoriscono se nati in seconda e terza decade e, più nello specifico, dal 16 al 18 febbraio. Venere e Giove sono benefici in amore per i nati dal 2 al 9 febbraio, mentre a lavoro arriveranno nuove conferme per i liberi professionisti.

Giornata in cui Luna e Plutone vi facilitano la vita. Sintonia notevole con la persona amata in amore, mentre a lavoro Urano vi spinge a tenere alta l’attenzione e a mostrare prudenza.